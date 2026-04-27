Έκτακτη συνέντευξη τύπου ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης
Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Αρείου Πάγου
- Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη τύπου στις 17:00 το απόγευμα.
- Η συνέντευξη συνδέεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών.
- Ο Άρειος Πάγος και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αποφάσισαν να μην ανασύρουν την υπόθεση για περαιτέρω διερεύνηση.
- Η απόφαση διατηρεί σε ισχύ την αρχική αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον αντιεισαγγελέα Αχιλλέα Ζήση.
- Η απόφαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε αντιδράσεις.
Με μια λιτή ανακοίνωση η Χαριλάου Τρικούπη γνωστοποίησε ότι στις 17.00 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη τύπου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο λόγος της συνέντευξης τύπου είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου και του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ότι δεν συντρέχει λόγος ανάσυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών για την διερεύνηση περαιτέρω αδικημάτων, όπως είχε ζητήσει η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διατηρώντας έτσι σε ισχύ την αρχική απόφαση αρχειοθέτησης του αντιεισαγγελέα Αχιλλέα Ζήση.
