Έκτακτη συνέντευξη τύπου ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης 

Η απόφαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε αντιδράσεις.

Με μια λιτή ανακοίνωση η Χαριλάου Τρικούπη γνωστοποίησε ότι στις 17.00 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη τύπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο λόγος της συνέντευξης τύπου είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου και του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ότι δεν συντρέχει λόγος ανάσυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών για την διερεύνηση περαιτέρω αδικημάτων, όπως είχε ζητήσει η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διατηρώντας έτσι σε ισχύ την αρχική απόφαση αρχειοθέτησης του αντιεισαγγελέα Αχιλλέα Ζήση.

