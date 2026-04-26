Ανδρουλάκης: Τον Γιάννη Βραδακαστάνη προτείνει για Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ

Όπως ανάφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόκειται για «έναν άνθρωπο της κοινωνικής προσφοράς, έναν μαχητή της πολιτικής μα κυρίως έναν μαχητή της ζωής»

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε τον Γιάννη Βραδακαστάνη για θέση του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντάς τον μαχητή της ζωής και της πολιτικής.
  • Η επιλογή του Βραδακαστάνη ακολούθησε διαβουλεύσεις και αποκλείσματα άλλων υποψηφιοτήτων, με τον Κώστα Τσουκαλά να παραμένει εκπρόσωπος Τύπου.
  • Ο Ανδρουλάκης τόνισε ότι η θέση του Βραδακαστάνη σηματοδοτεί προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ στην ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε διάφορους τομείς.
  • Ο Βραδακαστάνης είχε επιτυχώς διατελέσει Γραμματέας της ΚΟΕΣ, συμβάλλοντας στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
  • Παρουσιάστηκε νέα σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, αντανακλώντας τις αλλαγές από το συνέδριο του Μαρτίου.
Ο Γιάννης Βραδακαστάνης είναι τελικά η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη θέση του Γραμματέα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος κατά την ομιλία του στην ΚΕ του ΠΑΣΟΚ που διεξάγεται σήμερα στο ξενοδοχείο Caravel.

Η επιλογή του κ. Βραδακαστάνη έρχεται ύστερα από αρκετές ημέρες διαβουλεύσεων και σεναρίων που περιελάμβαν πολλά πρόσωπα, τα οποία όμως για διαφορετικούς λόγους το καθένα, δεν τελεσφόρησαν.

Συνεπώς και με βάση αυτή την εξέλιξη, παραμένει στη θέση του εκπροσώπου Τύπου ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος είχε ακουστεί έντονα για τη θέση του Γραμματέα και φέρεται να ήταν η πρώτη επιλογή του κ. Ανδρουλάκη.

Όπως ανέφερε κατά την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας την πρότασή του για τον Γιάννη Βραδακαστάνη, σχολίασε ότι πρόκειται για «έναν άνθρωπο της κοινωνικής προσφοράς, έναν μαχητή της πολιτικής μα κυρίως έναν μαχητή της ζωής».

«Στο πρόσωπο σου, φίλε και σύντροφε Γιάννη, το ΠΑΣΟΚ τιμά κάθε άτομο με αναπηρία. Κάθε οικογένεια που αγωνίζεται, για την ελπίδα και την αξιοπρέπεια χωρίς πραγματική στήριξη. Σήμερα η επιλογή στο πρόσωπο σου είναι ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει προτεραιότητα την ισότιμη πρόσβαση όλων των ατόμων με αναπηρία σε όποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας και αν κατοικούν, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική. Γκρεμίζουμε τα εμπόδια και κάνουμε πράξη την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βραδακαστάνης είχε αναλάβει τη θέση του Γραμματέα της ΚΟΕΣ που οδήγησε το κόμμα στο πρόσφατο Συνέδριο του κόμματος, με τη θητεία του να κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη από την ηγεσία του κόμματος.

«Ο Γιάννης συνδυάζει την ανθρώπινη προσέγγιση της πολιτικής με την οργανωτική ικανότητα. Ξέρει να ενώνει και να εμπνέει. Γι’ αυτό πιστεύω βαθιά ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο εκφραστής της μεγάλης αλλαγής παραδείγματος που έχει ανάγκη η χώρα μας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην Αθήνα, Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Οι 23 του Πολιτικού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε και την πρότασή του για τη νέα σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία αντικατοπτρίζει και τις νέες ισορροπίες που δημιουργήθηκαν στο Συνέδριο του Μαρτίου.

Η πρόταση έχει ως εξής (σε αλφαβητική σειρά):

- Μιχάλης Αεράκης
- Τόνια Αντωνίου
- Μιλένα Αποστολάκη
- Παύλος Γερουλάνος
- Θανάσης Γλαβίνας
- Μαρία Δαφέρμου
- Άννα Διαμαντοπούλου
- Χάρης Δούκας
- Λευτέρης Καρχιμάκης
- Μιχάλης Κατρίνης
- Μάρα Κουκουδάκη
- Όλγα Μαρκογιαννάκη
- Νίκος Μήλης
- Κώστας Παπαδημητρίου
- Φίλιππος Σαχινίδης
- Κώστας Σκανδαλίδης
- Κατερίνα Σολωμού
- Ανδρέας Σπυρόπουλος
- Μιχάλης Τζελέπης
- Κώστας Τσουκαλάς
- Έφη Χαλάτση
- Παύλος Χρηστίδης
- Μανώλης Χριστοδουλάκης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Τον Γιάννη Βραδακαστάνη προτείνει για Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Λόφος Φιλοπάππου: Το σημείο όπου σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή

14:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιστορική διπλή πρωτιά στον Μαραθώνιο του Λονδίνου: Sabastian Sawe - Yomif Kejelcha τερμάτισαν σε λιγότερο από 2 ώρες

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Μέσα στο χάος καλεσμένοι άρπαξαν μπουκάλια κρασί - Βίντεο

13:51WHAT THE FACT

Επιστήμονες «ανέστησαν» αρχαίο «σκουλήκι-ζόμπι» 24.000 ετών από τους πάγους - Μετά αναπαράχθηκε

13:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Live η ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή

13:21WHAT THE FACT

Το μυστήριο της Κιβωτού του Νώε βαθαίνει - Yπόγειες σήραγγες ταιριάζουν με το σχέδιο της Βίβλου

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία μετά την επίθεση παρουσία Τραμπ - Μηνύματα συμπαράστασης στον Αμερικανό πρόεδρο

13:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για πιέσεις και ορισμούς διαιτητών - Στο επίκεντρο η Ίντερ

13:13ΚΟΣΜΟΣ

«Όλοι κάτω από τα τραπέζια»: Πώς έζησε ο Μιχάλης Ιγνατίου την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Θετική ψυχική υγεία: Τα 6 στοιχεία που οι ειδικοί λένε ότι είναι τα πιο σημαντικά

12:52WHAT THE FACT

Καναδάς: Το πρώτο αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί ξεκινά δοκιμές στη Βικτώρια

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Λόφος Φιλοπάππου: Συναγερμός μετά από επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε δείπνο Τραμπ: Οι δραματικές στιγμές καρέ καρέ - Ο δράστης, η σύλληψη, η «προφητεία» Λέβιτ και το μήνυμα του Προέδρου

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: MVP της Euroleague ο Σάσα Βεζένκοφ - Δείτε βίντεο

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με βαριοπούλα και μπογιές στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνων

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολη Κυριακή στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για 300.000 vouchers ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα νέα μπλόκα-φραγμοί στο κέντρο της Αθήνας για αλκοτέστ - Τι καταγράψαμε ένα σαββατόβραδο στη Βουλιαγμένης, πώς «δεν ξεφεύγει κανείς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:59ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Μέσα στο χάος καλεσμένοι άρπαξαν μπουκάλια κρασί - Βίντεο

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε δείπνο Τραμπ: Οι δραματικές στιγμές καρέ καρέ - Ο δράστης, η σύλληψη, η «προφητεία» Λέβιτ και το μήνυμα του Προέδρου

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για 300.000 vouchers ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα νέα μπλόκα-φραγμοί στο κέντρο της Αθήνας για αλκοτέστ - Τι καταγράψαμε ένα σαββατόβραδο στη Βουλιαγμένης, πώς «δεν ξεφεύγει κανείς»

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Η ανακάλυψη που συγκλόνισε την αρχαιολογία - Ο Ερμής του Πραξιτέλη στην Ολυμπία

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

10:35ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός της Πρωτομαγιάς: Οι λεπτομέρειες που διαφοροποιούνται - Η πρόγνωση Κολυδά

13:13ΚΟΣΜΟΣ

«Όλοι κάτω από τα τραπέζια»: Πώς έζησε ο Μιχάλης Ιγνατίου την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλύπτει τα ανατριχιαστικά λόγια της Μελάνια, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

13:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για πιέσεις και ορισμούς διαιτητών - Στο επίκεντρο η Ίντερ

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολη Κυριακή στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις

13:51WHAT THE FACT

Επιστήμονες «ανέστησαν» αρχαίο «σκουλήκι-ζόμπι» 24.000 ετών από τους πάγους - Μετά αναπαράχθηκε

11:32WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης στον χρόνο» δηλώνει μοναδικός επιζών «κολλημένος» στο 2028 - «Δεν βλέπει άνθρωπο»

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη «προφητεία» Λέβιτ πριν από την επίθεση - «Σήμερα θα ακουστούν πυροβολισμοί!»

13:21WHAT THE FACT

Το μυστήριο της Κιβωτού του Νώε βαθαίνει - Yπόγειες σήραγγες ταιριάζουν με το σχέδιο της Βίβλου

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ