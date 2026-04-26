Ανδρουλάκης: Τον Γιάννη Βραδακαστάνη προτείνει για Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ

Ο Γιάννης Βραδακαστάνης είναι τελικά η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη θέση του Γραμματέα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος κατά την ομιλία του στην ΚΕ του ΠΑΣΟΚ που διεξάγεται σήμερα στο ξενοδοχείο Caravel.

Η επιλογή του κ. Βραδακαστάνη έρχεται ύστερα από αρκετές ημέρες διαβουλεύσεων και σεναρίων που περιελάμβαν πολλά πρόσωπα, τα οποία όμως για διαφορετικούς λόγους το καθένα, δεν τελεσφόρησαν.



Συνεπώς και με βάση αυτή την εξέλιξη, παραμένει στη θέση του εκπροσώπου Τύπου ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος είχε ακουστεί έντονα για τη θέση του Γραμματέα και φέρεται να ήταν η πρώτη επιλογή του κ. Ανδρουλάκη.



Όπως ανέφερε κατά την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας την πρότασή του για τον Γιάννη Βραδακαστάνη, σχολίασε ότι πρόκειται για «έναν άνθρωπο της κοινωνικής προσφοράς, έναν μαχητή της πολιτικής μα κυρίως έναν μαχητή της ζωής».



«Στο πρόσωπο σου, φίλε και σύντροφε Γιάννη, το ΠΑΣΟΚ τιμά κάθε άτομο με αναπηρία. Κάθε οικογένεια που αγωνίζεται, για την ελπίδα και την αξιοπρέπεια χωρίς πραγματική στήριξη. Σήμερα η επιλογή στο πρόσωπο σου είναι ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει προτεραιότητα την ισότιμη πρόσβαση όλων των ατόμων με αναπηρία σε όποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας και αν κατοικούν, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική. Γκρεμίζουμε τα εμπόδια και κάνουμε πράξη την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.



Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βραδακαστάνης είχε αναλάβει τη θέση του Γραμματέα της ΚΟΕΣ που οδήγησε το κόμμα στο πρόσφατο Συνέδριο του κόμματος, με τη θητεία του να κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη από την ηγεσία του κόμματος.



«Ο Γιάννης συνδυάζει την ανθρώπινη προσέγγιση της πολιτικής με την οργανωτική ικανότητα. Ξέρει να ενώνει και να εμπνέει. Γι’ αυτό πιστεύω βαθιά ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο εκφραστής της μεγάλης αλλαγής παραδείγματος που έχει ανάγκη η χώρα μας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην Αθήνα, Κυριακή 26 Απριλίου 2026 Eurokinissi





Οι 23 του Πολιτικού Συμβουλίου



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε και την πρότασή του για τη νέα σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία αντικατοπτρίζει και τις νέες ισορροπίες που δημιουργήθηκαν στο Συνέδριο του Μαρτίου.



Η πρόταση έχει ως εξής (σε αλφαβητική σειρά):



- Μιχάλης Αεράκης

- Τόνια Αντωνίου

- Μιλένα Αποστολάκη

- Παύλος Γερουλάνος

- Θανάσης Γλαβίνας

- Μαρία Δαφέρμου

- Άννα Διαμαντοπούλου

- Χάρης Δούκας

- Λευτέρης Καρχιμάκης

- Μιχάλης Κατρίνης

- Μάρα Κουκουδάκη

- Όλγα Μαρκογιαννάκη

- Νίκος Μήλης

- Κώστας Παπαδημητρίου

- Φίλιππος Σαχινίδης

- Κώστας Σκανδαλίδης

- Κατερίνα Σολωμού

- Ανδρέας Σπυρόπουλος

- Μιχάλης Τζελέπης

- Κώστας Τσουκαλάς

- Έφη Χαλάτση

- Παύλος Χρηστίδης

- Μανώλης Χριστοδουλάκης

