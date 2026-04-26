Νίκος Ανδρουλάκης: Live η ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή

Συνεδριάζει σήμερα Κυριακή για πρώτη φορά η νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, όπως προέκυψε από την ψηφοφορία στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος τον περασμένο μήνα.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με ομιλία του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία αναμένεται να κινηθεί σε πολύ υψηλούς τόνους κατά της κυβέρνησης για όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και να δώσει το σήμα της εκκίνησης για την προεκλογική προετοιμασία του κόμματος, θέτοντας και τα πολιτικά εκλογικά διλήμματα, στα οποία θα επενδύσει το ΠΑΣΟΚ.

Βασικό θέμα της συνεδρίασης της ΚΕ πάντως θα είναι η εκλογή νέου Γραμματέα και Οργάνων, σε συνέχεια του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης