Πολιτική «επένδυση» ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες: Η τριπλή πρωτοβουλία για έκτακτη εισφορά, απόσβεση και χρεώ

Η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ταυτόχρονα την περασμένη εβδομάδα τρεις τροπολογίες που αφορούν τη λειτουργία των τραπεζών

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Φόρουμ των Δελφών

Με γρήγορα βήματα επιχειρεί να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα τον χρόνο που του δίνεται από το Συνέδριο και μέχρι την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, με στόχο έως τότε να έχει καταστεί στις συνειδήσεις των πολιτών ως η βασική εναλλακτική πολιτική επιλογή στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η τριπλή νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε πριν λίγες ημέρες στη Βουλή, σχετικά με το θέμα της κερδοφορίας των τραπεζών. Η Χαριλάου Τρικούπη επενδύει πολιτικά στη συγκεκριμένη κίνηση και γι' αυτόν τον λόγο τόσο τα στελέχη στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, όσο και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, σπεύδουν να «σηκώνουν» το θέμα.

Στη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Φόρουμ των Δελφών, ανέλυσε τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες. Όπως είπε, «είχαμε πάρει αντίστοιχη πρωτοβουλία και πέρυσι, τον Δεκέμβριο του 2024. Δύο είναι επί της ουσίας οι πυλώνες:
α) 8% φορολόγηση στα κέρδη. Αυτό σημαίνει 370 εκατ. για το κράτος και δημόσιες πολιτικές, για να τις πιέσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν πολιτική και
β) αναβαλλόμενος φόρος 8% στα μερίσματα, -που φέτος προσδιορίζονται στα 2,8 δισ.-, άρα 230 εκατ. για να επιταχύνουμε την αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, διότι αν δεν τον αποπληρώσουν τώρα τα χρόνια των «παχιών αγελάδων», τα χρόνια των «ισχνών» – αν θα έρθουν και όταν θα έρθουν – θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός.

Αυτές, λοιπόν, τις δύο πολιτικές γιατί δεν τις κάνει η κυβέρνηση;»

Συνολικά η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ταυτόχρονα την περασμένη εβδομάδα τρεις τροπολογίες που αφορούν τη λειτουργία των τραπεζών και αφορούν:

-Έκτακτη εισφορά στα πιστωτικά Ιδρύματα του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 επί των καθαρών κερδών μετά από φόρους για τα έτη χρήσης 2025 και 2026

-Επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω πρόσθετης απόσβεσης επί των διανομών κερδών των χρήσεων 2025 και 2026

-Προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές χρεώσεις και προστασία της πρόσβασης των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες

Έκτακτη εισφορά

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει να επιβληθεί έκτακτη εισφορά στις συστημικές τράπεζες για τα έτη 2025 και 2026, υπολογιζόμενη με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών μετά από φόρους, εφόσον τα κέρδη αυτά υπερβαίνουν το ποσό των 400 εκατ. ευρώ ανά χρήση.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας τονίζει ότι «οι τράπεζες κατέγραψαν το 2025 συνολικά καθαρά κέρδη περίπου 4,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ σχεδιάζουν να διανείμουν από αυτά περίπου 2,8 δισ. ευρώ, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών» και τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν επωφεληθεί στο παρελθόν από την εκτεταμένη κρατική στήριξη για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».

«Υπό τα δεδομένα αυτά, η θέσπιση μιας λελογισμένης έκτακτης εισφοράς επί των τραπεζικών κερδών συνιστά εύλογο και κοινωνικά δίκαιο μέτρο», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων

Στη δεύτερη τροπολογία του, το ΠΑΣΟΚ προτείνει να υπάρξει «πρόσθετος μηχανισμός επιτάχυνσης απόσβεσης αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων πιστωτικών ιδρυμάτων επί διανομών από κέρδη χρήσεων 2025 και 2026». Τη λειτουργία του μηχανισμού η τροπολογία την καθορίζει σε επτά παραγράφους.

Στην αιτιολογική έκθεση η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τονίζει μεταξύ άλλων ότι μέσω της συγκεκριμένης τροπολογίας επιτυγχάνεται:

• Η περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων,
• η βελτίωση της ποιότητας των τραπεζικών κεφαλαίων, με άμεση επίδραση στην αποτίμηση των τραπεζών και την τιμή των μετοχών τους,
• η ενίσχυση της εμπιστοσύνης οίκων αξιολόγησης, επενδυτών και κοινωνίας στο τραπεζικό σύστημα
• η εμπέδωση αισθήματος φορολογικής δικαιοσύνης στην ελληνική κοινωνία.

«Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν εξυπηρετεί μόνο το δημόσιο συμφέρον αλλά συμβάλλει και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ίδιων των τραπεζών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τραπεζικές χρεώσεις

Η τρίτη τροπολογία αφορά το πολυσυζητημένο θέμα των τραπεζικών χρεώσεων, θέμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ είχε αναδείξει και σε προηγούμενη φάση.

Η τροπολογία προβλέπει τη ρητή και κατηγορηματική απαγόρευση προς τις τράπεζες:

- να χρεώνουν λογαριασμούς καταθέσεων με έξοδα διατήρησης ή διαχείρισης,
- να χρεώνουν λογαριασμούς καταθέσεων που χρησιμοποιούνται ως λογαριασμοί πληρωμών με συνδρομές για πακέτα υπηρεσιών για τα οποία ο καταναλωτής δεν έχει παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του,
- να χρεώνουν την ηλεκτρονική χορήγηση ενημέρωσης για την κίνηση των λογαριασμών ή την αποστολή τακτικών ενημερώσεων,
- να χρεώνουν ενέργειες που συνδέονται με τη σύναψη συμβάσεων e-banking από τις οποίες εξοικονομούν μεγάλο λειτουργικό κόστος
- να χρεώνουν την έκδοση ή την επανέκδοση καρτών όταν αποβλέπουν στις τεράστιες προμήθειες που εισπράττουν από τη χρήση τους ως μέσο πληρωμής,
- να χρεώνουν την εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερόμενου για τη λήψη δανείου ή να χρεώνουν λειτουργικά ή διαχειριστικά έξοδα για τη χορήγηση δανείου,
- να χρεώνουν έξοδα για τη ρύθμιση των οφειλών του δανειολήπτη,
- να αξιώνουν, πέραν των τόκων, πρόσθετες αμοιβές με διάφορα προσχήματα από συμβάσεις δανείων,
- να αξιώνουν σημαντικά μάλιστα ποσά προκειμένου να χορηγήσουν στον δανειολήπτη ένα απλό αντίγραφο της σύμβασης δανείου του ή την εξέλιξη της αποπληρωμής του δανείου του,
- να αξιώνουν, ομοίως, υπερβολικά ποσά για τη χορήγηση μίας βεβαίωσης ή την παροχή μίας ενημέρωσης, πράγματα που είναι υποχρέωσή τους στο πλαίσιο της σχέσης που υφίσταται,
- να απαιτούν έξοδα για τη νομιμοποίηση ή την πληροφόρηση των κληρονόμων,
- να απαιτούν χρήματα από τον πελάτη προκειμένου να ακυρώσουν μία παράνομη συναλλαγή που αυτός έχει διαπιστώσει να έχει λάβει χώρα.

Παράλληλα προβλέπεται μηχανισμός που θα ελέγχει κάθε νέα εμφανιζόμενη χρέωση ώστε να μην παραβιάζει τα παραπάνω κριτήρια, ενώ προβλέπει επίσης την υποχρέωση των τραπεζών να διαθέτει ανά την επικράτεια τουλάχιστον τριπλάσιο αριθμό ΑΤΜ σε σχέση με τον αριθμό των καταστημάτων της στη χώρα, και δίχως να υπολογίζονται, ασφαλώς, τα ΑΤΜ που βρίσκονται στα καταστήματα των τραπεζών, ενώ σε αυτά δεν καταμετρώνται τα ΑΤΜ που ανήκουν σε συνεργάτες της τράπεζας.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:55ΚΟΣΜΟΣ

Χόλιγουντ: Γιατί οι ταινίες με πρωταγωνιστές επιθετικούς καρχαρίες «σπάνε» ταμεία

07:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό ύποπτο για ναρκωτικά

07:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Χουλιάρας: Φυσιολογικά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Κρήτη

07:45ΕΥ ΖΗΝ

Η ξηρασία ίσως επιδεινώνει την αντοχή στα αντιβιοτικά, έδειξε έρευνα

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική «επένδυση» ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες: Η τριπλή πρωτοβουλία για έκτακτη εισφορά, απόσβεση και χρεώ

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο - H μοτοσικλέτα του συγκρούσθηκε με ασθενοφόρο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς μπορείτε να αποφύγετε τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα από προσφορές - Τι να μην κάνετε

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τα εισοδηματικά όρια και το ποσά ανά τέκνο - Πίνακες

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ελέφαντες ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου Αμερικανό εκατομμυριούχο που κυνηγούσε σε σαφάρι στην Αφρική

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Κρατούσα το μαχαίρι από φόβο» ισχυρίστηκε ο 20χρονος δράστης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Ο γάμος της και οι 150.000

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αν απειληθείτε, είμαστε εδώ»: Ο Μακρόν δίνει γραμμή αποτροπής – Στο πλευρό της Ελλάδας

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Διπρόσωπος» το Σαββατοκύριακο - Πότε βλέπουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι την κάθοδο ρωσικού ψύχους

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Χτυποκάρδια» σε ασπρόμαυρο φόντο – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την «κούπα»

06:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Θρίλερ δίχως τέλος και ομίχλη στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν παρά τις αφίξεις στο Ισλαμαμπάντ

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαία Εισαγγελέας: Η άγνωστη επίσκεψη της Κοβέσι στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελλάς - Γαλλία, συμμαχία»: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα - Σήμερα η επίσκεψη στην Φρεγάτα Κίμων

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Ο γάμος της και οι 150.000

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Διπρόσωπος» το Σαββατοκύριακο - Πότε βλέπουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι την κάθοδο ρωσικού ψύχους

20:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, πού θα έχει ηλιοφάνεια

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ελέφαντες ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου Αμερικανό εκατομμυριούχο που κυνηγούσε σε σαφάρι στην Αφρική

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο - H μοτοσικλέτα του συγκρούσθηκε με ασθενοφόρο

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τα εισοδηματικά όρια και το ποσά ανά τέκνο - Πίνακες

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς μπορείτε να αποφύγετε τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα από προσφορές - Τι να μην κάνετε

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαία Εισαγγελέας: Η άγνωστη επίσκεψη της Κοβέσι στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Χτυποκάρδια» σε ασπρόμαυρο φόντο – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την «κούπα»

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Κρατούσα το μαχαίρι από φόβο» ισχυρίστηκε ο 20χρονος δράστης

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ