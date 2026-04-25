Πολιτική «επένδυση» ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες: Η τριπλή πρωτοβουλία για έκτακτη εισφορά, απόσβεση και χρεώ

Με γρήγορα βήματα επιχειρεί να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα τον χρόνο που του δίνεται από το Συνέδριο και μέχρι την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, με στόχο έως τότε να έχει καταστεί στις συνειδήσεις των πολιτών ως η βασική εναλλακτική πολιτική επιλογή στην κυβέρνηση της ΝΔ.



Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η τριπλή νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε πριν λίγες ημέρες στη Βουλή, σχετικά με το θέμα της κερδοφορίας των τραπεζών. Η Χαριλάου Τρικούπη επενδύει πολιτικά στη συγκεκριμένη κίνηση και γι' αυτόν τον λόγο τόσο τα στελέχη στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, όσο και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, σπεύδουν να «σηκώνουν» το θέμα.



Στη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Φόρουμ των Δελφών, ανέλυσε τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες. Όπως είπε, «είχαμε πάρει αντίστοιχη πρωτοβουλία και πέρυσι, τον Δεκέμβριο του 2024. Δύο είναι επί της ουσίας οι πυλώνες:

α) 8% φορολόγηση στα κέρδη. Αυτό σημαίνει 370 εκατ. για το κράτος και δημόσιες πολιτικές, για να τις πιέσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν πολιτική και

β) αναβαλλόμενος φόρος 8% στα μερίσματα, -που φέτος προσδιορίζονται στα 2,8 δισ.-, άρα 230 εκατ. για να επιταχύνουμε την αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, διότι αν δεν τον αποπληρώσουν τώρα τα χρόνια των «παχιών αγελάδων», τα χρόνια των «ισχνών» – αν θα έρθουν και όταν θα έρθουν – θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός.



Αυτές, λοιπόν, τις δύο πολιτικές γιατί δεν τις κάνει η κυβέρνηση;»



Συνολικά η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ταυτόχρονα την περασμένη εβδομάδα τρεις τροπολογίες που αφορούν τη λειτουργία των τραπεζών και αφορούν:



-Έκτακτη εισφορά στα πιστωτικά Ιδρύματα του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 επί των καθαρών κερδών μετά από φόρους για τα έτη χρήσης 2025 και 2026



-Επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω πρόσθετης απόσβεσης επί των διανομών κερδών των χρήσεων 2025 και 2026



-Προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές χρεώσεις και προστασία της πρόσβασης των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες



Έκτακτη εισφορά



Το ΠΑΣΟΚ προτείνει να επιβληθεί έκτακτη εισφορά στις συστημικές τράπεζες για τα έτη 2025 και 2026, υπολογιζόμενη με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών μετά από φόρους, εφόσον τα κέρδη αυτά υπερβαίνουν το ποσό των 400 εκατ. ευρώ ανά χρήση.



Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας τονίζει ότι «οι τράπεζες κατέγραψαν το 2025 συνολικά καθαρά κέρδη περίπου 4,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ σχεδιάζουν να διανείμουν από αυτά περίπου 2,8 δισ. ευρώ, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών» και τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν επωφεληθεί στο παρελθόν από την εκτεταμένη κρατική στήριξη για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».



«Υπό τα δεδομένα αυτά, η θέσπιση μιας λελογισμένης έκτακτης εισφοράς επί των τραπεζικών κερδών συνιστά εύλογο και κοινωνικά δίκαιο μέτρο», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.



Επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων



Στη δεύτερη τροπολογία του, το ΠΑΣΟΚ προτείνει να υπάρξει «πρόσθετος μηχανισμός επιτάχυνσης απόσβεσης αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων πιστωτικών ιδρυμάτων επί διανομών από κέρδη χρήσεων 2025 και 2026». Τη λειτουργία του μηχανισμού η τροπολογία την καθορίζει σε επτά παραγράφους.



Στην αιτιολογική έκθεση η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τονίζει μεταξύ άλλων ότι μέσω της συγκεκριμένης τροπολογίας επιτυγχάνεται:



• Η περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων,

• η βελτίωση της ποιότητας των τραπεζικών κεφαλαίων, με άμεση επίδραση στην αποτίμηση των τραπεζών και την τιμή των μετοχών τους,

• η ενίσχυση της εμπιστοσύνης οίκων αξιολόγησης, επενδυτών και κοινωνίας στο τραπεζικό σύστημα

• η εμπέδωση αισθήματος φορολογικής δικαιοσύνης στην ελληνική κοινωνία.



«Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν εξυπηρετεί μόνο το δημόσιο συμφέρον αλλά συμβάλλει και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ίδιων των τραπεζών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.



Τραπεζικές χρεώσεις



Η τρίτη τροπολογία αφορά το πολυσυζητημένο θέμα των τραπεζικών χρεώσεων, θέμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ είχε αναδείξει και σε προηγούμενη φάση.



Η τροπολογία προβλέπει τη ρητή και κατηγορηματική απαγόρευση προς τις τράπεζες:



- να χρεώνουν λογαριασμούς καταθέσεων με έξοδα διατήρησης ή διαχείρισης,

- να χρεώνουν λογαριασμούς καταθέσεων που χρησιμοποιούνται ως λογαριασμοί πληρωμών με συνδρομές για πακέτα υπηρεσιών για τα οποία ο καταναλωτής δεν έχει παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του,

- να χρεώνουν την ηλεκτρονική χορήγηση ενημέρωσης για την κίνηση των λογαριασμών ή την αποστολή τακτικών ενημερώσεων,

- να χρεώνουν ενέργειες που συνδέονται με τη σύναψη συμβάσεων e-banking από τις οποίες εξοικονομούν μεγάλο λειτουργικό κόστος

- να χρεώνουν την έκδοση ή την επανέκδοση καρτών όταν αποβλέπουν στις τεράστιες προμήθειες που εισπράττουν από τη χρήση τους ως μέσο πληρωμής,

- να χρεώνουν την εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερόμενου για τη λήψη δανείου ή να χρεώνουν λειτουργικά ή διαχειριστικά έξοδα για τη χορήγηση δανείου,

- να χρεώνουν έξοδα για τη ρύθμιση των οφειλών του δανειολήπτη,

- να αξιώνουν, πέραν των τόκων, πρόσθετες αμοιβές με διάφορα προσχήματα από συμβάσεις δανείων,

- να αξιώνουν σημαντικά μάλιστα ποσά προκειμένου να χορηγήσουν στον δανειολήπτη ένα απλό αντίγραφο της σύμβασης δανείου του ή την εξέλιξη της αποπληρωμής του δανείου του,

- να αξιώνουν, ομοίως, υπερβολικά ποσά για τη χορήγηση μίας βεβαίωσης ή την παροχή μίας ενημέρωσης, πράγματα που είναι υποχρέωσή τους στο πλαίσιο της σχέσης που υφίσταται,

- να απαιτούν έξοδα για τη νομιμοποίηση ή την πληροφόρηση των κληρονόμων,

- να απαιτούν χρήματα από τον πελάτη προκειμένου να ακυρώσουν μία παράνομη συναλλαγή που αυτός έχει διαπιστώσει να έχει λάβει χώρα.



Παράλληλα προβλέπεται μηχανισμός που θα ελέγχει κάθε νέα εμφανιζόμενη χρέωση ώστε να μην παραβιάζει τα παραπάνω κριτήρια, ενώ προβλέπει επίσης την υποχρέωση των τραπεζών να διαθέτει ανά την επικράτεια τουλάχιστον τριπλάσιο αριθμό ΑΤΜ σε σχέση με τον αριθμό των καταστημάτων της στη χώρα, και δίχως να υπολογίζονται, ασφαλώς, τα ΑΤΜ που βρίσκονται στα καταστήματα των τραπεζών, ενώ σε αυτά δεν καταμετρώνται τα ΑΤΜ που ανήκουν σε συνεργάτες της τράπεζας.