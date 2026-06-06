Ποιοι παρουσιαστές θα κάνουν παρέα στο κοινό τα Σαββατοκύριακα

Σε τροχιά αλλαγών, ανανέωσης, οριστικών αποφάσεων, βρίσκονται τα κανάλια για το πρόγραμμα της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς. Κάθε ζώνη κρύβει εκπλήξεις και ανατροπές όχι μόνο στο καθημερινό πρόγραμμα, αλλά και σε εκείνο του Σαββατοκύριακου.

Πριν από λίγες ώρες, στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, λήφθηκε η απόφαση ότι το δίδυμο Δημήτρης Πανόπουλος-Μάρτζυ Λαζάρου συνεχίζουν με το «Weekend Live» τα μεσημέρια του Σαββάτου και της Κυριακής. Οι δύο παρουσιαστές ενημερώθηκαν ότι η εκπομπή, την επόμενη χρονιά, θα έχει πιο ενημερωτική κατεύθυνση καθώς η ψυχαγωγία μένει εκτός σκαλέτας. Στο ίδιο κανάλι, συνεχίζει και η Φαίη Μαυραγάνη με το μαγκαζίνο «Καλημέρα», αλλά και οι «Δεκατιανοί» έχοντας χτίσει μία δυνατή σχέση με το κοινό.

Το ίδιο ξεκάθαρα δεν είναι τα πράγματα στο OPEN και αυτό δεν αφορά στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή, που θα βρίσκεται στο πρόγραμμα και του χρόνου. Το ψυχαγωγικό φορμάτ «Ραντεβού το ΣΚ» σίγουρα δεν θα υπάρχει με την υπάρχουσα μορφή, αφού το δίδυμο Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου χωρίζει τους δρόμους του. Ο παρουσιαστής συνεχίζει να διατηρεί συμβόλαιο με το κανάλι για έναν ακόμη χρόνο και, παρά τις διαρροές που έχουν ξεκινήσει, είναι δύσκολο να μείνει εκτός OPEN.

Στο μετερίζι του MEGA, όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Το «Mega Σαββατοκύριακο», με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα, θεωρείται μία επιτυχημένη εκπομπή που θέτει στο επίκεντρο τα πραγματικά ζητήματα των πολιτών, καταγράφει τις αγωνίες τους και δίνει βήμα στα πρόσωπα που διαμορφώνουν τις εξελίξεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο. Με συνέπεια και χαμηλούς τόνους, το δίδυμο έχει καταφέρει να σημειώνει καλά νούμερα και υπάρχει ικανοποίηση στα γραφεία του καναλιού. Σταθερή αξία, στη ζώνη του Σαββατοκύριακου είναι η Σίσσυ Χρηστίδου, με το «Χαμογέλα και πάλι». Έχοντας καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των τηλεθεατών, προσφέροντας έναν αρμονικό συνδυασμό ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και ανθρώπινης προσέγγισης, η εκπομπή θα συνεχιστεί.

Στον ΑΝΤ1, στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς, η Κατερίνα Καραβάτου θα αποχαιρετήσει το κοινό του «Σαββατοκύριακου παρέα» κλείνοντας έναν κύκλο στον σταθμό. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες την θέλουν να μετακινείται στην ΕΡΤ, ενώ τα στελέχη σκέφτονται να βάλουν στον πάγο την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Στη λογική της εξοικονόμησης χρημάτων και δυνάμεων, υπάρχει έντονα η σκέψη να μην υπάρξει διάδοχη κατάσταση.

Όσον αφορά στον ALPHA; Ο Νίκος Μάνεσης θα συνεχίσει με το πρωινό μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση». Η Ναταλία Γερμανού, η all time classic επιλογή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου με το «Καλύτερα δε γίνεται», αν και συζητήθηκε έντονα τα τελευταία 24ώρα, παραμένει στη θέση της. Στην ομάδα θα υπάρξουν αλλαγές, χωρίς να έχει κλειδώσει κάποια απόφαση.

Στην ΕΡΤ1, η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης λένε την πιο ζεστή «Καλημέρα» και το κλίμα για την επόμενη σεζόν είναι καλό. Οι δύο παρουσιαστές σύντομα θα ολοκληρώσουν επαφές και συζητήσεις, ώστε να επιστρέψουν από Σεπτέμβρη στο πόστο τους.

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