Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Προσπαθεί να επανέλθει με μεσσιανικό τρόπο

Προσέθεσε ότι πολιτική αλλαγή συνιστά ρήξη με το σύστημα διακυβέρνησης του Μαξίμου ενώ επισήμανε τη διάψευση των προσδοκιών των πολιτών μετά τα μνημόνια

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Προσπαθεί να επανέλθει με μεσσιανικό τρόπο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Φόρουμ των Δελφών

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει την ανάγκη πολιτικής αλλαγής που συνεπάγεται αλλαγή πολιτικής κουλτούρας και νοοτροπίας στην Ελλάδα.
  • Κατηγορεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για διαφθορά και προσπάθεια συμψηφισμού της αδυναμίας τους με το παρελθόν πριν τα μνημόνια.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
  • Κινήματος Αλλαγής δηλώνει ότι το κόμμα του στοχεύει στην πρωτιά για να αποτελέσει τον πυρήνα της επόμενης κυβέρνησης.
  • Αντιμετωπίζει δύο πολιτικά συστήματα, ένα που επανέρχεται με μεσσιανικό τρόπο και ένα που σχετίζεται με τη διαφθορά στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Καταδικάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως δείγμα της νοοτροπίας της Νέας Δημοκρατίας και δηλώνει ότι στηρίζει τη Δικαιοσύνη αλλά κρίνει τις αποφάσεις της.
Snapshot powered by AI

«Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή», τόνισε, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή πολιτικής κουλτούρας και νοοτροπίας», επεξηγώντας: «Είμαστε σε μία άλλη εποχή, πρέπει να φτιάξουμε την ανθεκτική Ελλάδα, την Ελλάδα της ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτή η Ελλάδα δεν οικοδομείται με φθηνούς συμψηφισμούς εις βάρος του σήμερα και του αύριο. Άρα, ο στόχος της πολιτικής αλλαγής είναι ο στόχος της αλλαγής της πολιτικής κουλτούρας».

Προσέθεσε ότι πολιτική αλλαγή συνιστά ρήξη με το σύστημα διακυβέρνησης του Μαξίμου ενώ επισήμανε τη διάψευση των προσδοκιών των πολιτών μετά τα μνημόνια, «από μια κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς», όπως είπε.

«Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η προσπάθεια του πρωθυπουργού είναι να συμψηφίσει την αδυναμία του να οικοδομήσει τη σύγχρονη Ελλάδα με αυτό που γινόταν πριν τα μνημόνια. Μα, αν είναι αυτή η ανάγκη και η πρόκληση, τότε δεν βάλαμε μυαλό. Γι' αυτό χρησιμοποιώ συχνά τη φράση "είναι αμετανόητοι"», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε πως ο αγώνας του κόμματός του είναι απέναντι σε δύο πολιτικές αντιλήψεις. «Υπάρχουν δύο συστήματα εξουσίας που έχουν κριθεί: Το ένα έκατσε στο παρασκήνιο, διέλυσε το κόμμα του, επανέρχεται τώρα με ένα μεσσιανικό τρόπο. Και έχουμε και μια εκτεταμένη, συγκροτημένη, επικίνδυνη διαφθορά για το μέλλον της χώρας, που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου. Δίνω μια μάχη για να ηττηθεί αυτή η διαφθορά και να υπάρχουν καλύτερες ημέρες για τον τόπο. Ο τρόπος που πολιτεύομαι δεν είναι εύκολος, διότι ούτε κανάλια μας πήραν, ούτε εφημερίδες μας πήραν, ούτε σάιτ μας πήραν, ούτε μας "χαϊδεύουν". Αν ο ελληνικός λαός τιμήσει αυτήν τη διαδρομή και είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, δεσμεύομαι προσωπικά ότι η χώρα θα αλλάξει».

Τόνισε ότι το συγκριτικό του πλεονέκτημα είναι ότι έχει συγκεκριμένο κι εφαρμόσιμο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό κι σημαντική εμπειρία για τη πορεία της χώρας.

Σχετικά με τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο πρόεδρος του κόμματος είπε ότι είναι η πρωτιά για να έχει τη δυνατότητα το πρόγραμμά του να είναι ο πυρήνας της επόμενης κυβέρνησης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως αυτό θα το υποδείξει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. «Θα απευθυνθούμε σ΄όσους ο λαός επιλέξει με βάση το πρόγραμμά μας και τα κόμματα που θα αναδείξει», συμπλήρωσε.

Κατηγόρησε τη κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πως προσπαθεί να συμψηφίσει την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μετά τα Μνημόνια με τη νοοτροπία και τις πρακτικές που ίσχυαν πριν την κρίση.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι δεν είναι απλώς ένα σκάνδαλο διαφθοράς αλλά σαφές δείγμα της νοοτροπίας της ΝΔ ενώ για τη στάση της Δικαιοσύνης τόνισε ότι «τη στηρίζουμε αλλά κρίνουμε τις αποφάσεις της». «Δεν έχω εκβιάσει καμία δικαστική Αρχή. Άλλο κρίνω κι αξιολογώ κι άλλο εκβιάζω», υπογράμμισε και σχολιάζοντας τη συζήτηση για τα ρουσφέτια ανέφερε ότι «ο πυρήνας του "τζακιού" είναι η ΝΔ».

Όσον αφορά το υπό δημιουργία κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τις παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «επανέρχεται με έναν μεσσιανικό τρόπο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «έκρηξη» του διαδικτυακού τζόγου και η «σκιά» του χρέους στους νέους: Οι Έλληνες ποντάρουν 1,8 εκατ. ευρώ την ώρα στα τυχερά παιχνίδια

16:38ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Ορμούζ: Η Ελλάδα θα μπορούσε να συζητήσει τη συμμετοχή της σε επιχείρηση προστασίας των Στενών εάν υπάρξει εκεχειρία - Τι απάντησε στον Φιντάν

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής της ΕΕ- Προσομοίωση για το άρθρο 42.7- Το σημερινό μενού

16:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου - Νέα δεδομένα για την προληπτική χρήση του φαρμάκου

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος χτύπησε 81χρονη για τις οσμές που προέρχονταν από το διαμέρισμα της

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Θύματα phishing η πρόεδρος της Bundestag, πολιτικοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Προσπαθεί να επανέλθει με μεσσιανικό τρόπο

16:07ΕΥ ΖΗΝ

Καίτε περισσότερες θερμίδες απ' όσες νομίζετε, ακόμα και χωρίς να κάνετε τίποτα

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Airbnb: Πέμπτη η Ελλάδα ως ευρωπαϊκός προορισμός, 52 εκατ. διανυκτερεύσεις σε βραχυχρόνιες μισθώσεις

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον: Οι μεγάλες συγκρούσεις στο μέλλον θα γίνουν για τις ελεύθερες θάλασσες - Καθοριστικός ο ρόλος της Ελλάδας

15:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πατέρα και γιο για διακίνηση κοκαΐνης σε καφενείο

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Πλήρως λειτουργική η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

15:31WHAT THE FACT

Νέα τεχνολογία μπλοκάρει την υπερβολική ταχύτητα

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα από οποιονδήποτε την ενεργειακή κρίση

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την Κρήτη: Οι κινήσεις του 40χρονου αυτόχειρα μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

15:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AI με ανθρώπινο έλεγχο: «Η εμπιστοσύνη δεν αυτοματοποιείται», είναι το μήνυμα από επιχειρήσεις και τράπεζες

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε αρχικό στάδιο ο Νετανιάχου: Υποβλήθηκε σε επέμβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 27χρονου

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε αρχικό στάδιο ο Νετανιάχου: Υποβλήθηκε σε επέμβαση

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο Δαφνές αποχαιρέτησε την Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Πολυετείς ποινές κάθειρξης στις δύο γυναίκες που κρίθηκαν ένοχες

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Taste Atlas: Το κοντοσούβλι μέσα στο top 10 των κορυφαίων παραδοσιακών πιάτων του κόσμου

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος χτύπησε 81χρονη για τις οσμές που προέρχονταν από το διαμέρισμα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ