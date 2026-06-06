Από την Πειραιώς 260 στον Λυκαβηττό: Οι προτάσεις του Σαββατοκύριακου

Από τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τις νέες κινηματογραφικές αφίξεις μέχρι τη μεγάλη επιστροφή των Πυξ Λαξ στον Λυκαβηττό

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Από την Πειραιώς 260 στον Λυκαβηττό: Οι προτάσεις του Σαββατοκύριακου
Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
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  • Η παράσταση «όμικρονγιώτα» του Γιάννη Διδασκάλου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου εξερευνά τη μοναξιά και την ανάγκη για επικοινωνία μέσα από το θέατρο του παραλόγου.
  • Η παράσταση «GRAUTS» χρησιμοποιεί το πλαίσιο ενός τηλεοπτικού talk show της δεκαετίας του 1970 για να αναδείξει τη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης και το συλλογικό τραύμα.
  • Η ταινία «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδόβαρ παρουσιάζει μια γυναίκα που αντιμετωπίζει το πένθος και την αναζήτηση ταυτότητας μέσα από μια εσωτερική αναμέτρηση στη Λανθαρότε.
  • Η ταινία «Μικρές Ανάσες» επικεντρώνεται σε μια νεαρή εργαζόμενη που αντιμετωπίζει μια απρόσμενη εγκυμοσύνη και τις κοινωνικές και προσωπικές επιπτώσεις της.
  • Οι Πυξ Λαξ θα δώσουν δύο συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 6 και 7 Ιουνίου, παρουσιάζοντας παλιά και νέα τραγούδια μαζί με τη Μαριάνα Κατσιμίχα.
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Θέατρο

«όμικρονγιώτα»

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Δύο άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε έναν δικό τους κόσμο περιμένουν καλεσμένους που ίσως δεν έρθουν ποτέ. Μέσα από το θέατρο του παραλόγου, ο Γιάννης Διδασκάλου δημιουργεί μια τρυφερή και ποιητική παράσταση για τη μοναξιά, την ανάγκη για επικοινωνία και την αναζήτηση του «εμείς» σε έναν κόσμο γεμάτο απουσίες.

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Ένα έργο για όσα μένουν ανείπωτα και για τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να αγαπηθούμε πριν να είναι αργά.

  • Πειραιώς 260
  • 6/06 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Γιάννης Διδασκάλου

Παίζουν: Αλέξανδρος Μαυρουδόπουλος, Γιάννης Δάφνης

GRAUTS

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ένα τηλεοπτικό talk show της δεκαετίας του 1970 μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στη λογική και το χάος, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση.

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Με αφετηρία την εποχή των διαστημικών αποστολών Voyager και τον απόηχο της ψυχεδελικής κουλτούρας, η παράσταση συνδυάζει θέατρο, μουσική και περφόρμανς σε μια σκοτεινή και ανατρεπτική εξερεύνηση της εξουσίας των μέσων ενημέρωσης, της χειραγώγησης και του συλλογικού τραύματος.

  • Πειραιώς 260
  • 06/06 έως 07/06/2026 στις 21:00

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαυριτσάκης

Παίζουν: Μιχάλης Βαλάσογλου Παρουσιαστής, Κλεοπάτρα Μάρκου Αρχηγός σέχτας, Blaine L. Reininger Τραγουδιστής, Μαρία Βούρου Καμεραγούμαν, Ελένη Καστανιώτη Μακιγιέζ, Σταύρος Κώττας

Προτάσεις σινεμά

«Πικρές Γιορτές»

Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που, μετά τον θάνατο της μητέρας της, προσπαθεί να ξεφύγει από το πένθος βυθιζόμενη στη δουλειά.

Ένα ταξίδι στη Λανθαρότε γίνεται αφορμή για μια βαθιά εσωτερική αναμέτρηση με αναμνήσεις, απωθημένα και ανεκπλήρωτες επιθυμίες, ενώ τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία αρχίζουν να γίνονται δυσδιάκριτα. Με φόντο την απώλεια, τη μνήμη και την αναζήτηση ταυτότητας, ο Αλμοδόβαρ επιστρέφει σε γνώριμα και βαθιά ανθρώπινα θέματα.

«Μικρές Ανάσες»

Μια νεαρή εργαζόμενη στην Αθήνα βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια εγκυμοσύνη που ανατρέπει τις ισορροπίες στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Καθώς οι πιέσεις αυξάνονται, καλείται να πάρει αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της, σε ένα κοινωνικό δράμα που φωτίζει ζητήματα εργασιακής ανασφάλειας, οικογενειακών σχέσεων και γυναικείας αυτοδιάθεσης.

Μουσική

«Πυξ Λαξ»

Οι Πυξ Λαξ επιστρέφουν στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας τους.

Με αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες αλλά και τραγούδια από το νέο άλμπουμ «Λίγο Χρώμα Για Τα Σκούρα», το δημοφιλές συγκρότημα υπόσχεται δύο βραδιές γεμάτες συναίσθημα, νοσταλγία και ροκ ενέργεια. Μαζί τους θα εμφανιστεί η Μαριάνα Κατσιμίχα.

  • 6 και 7 Ιουνίου στις 21:00
  • Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

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