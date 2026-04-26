Σήμερα η ΚΕ του ΠΑΣΟΚ που θα εκλέξει Γραμματέα και Όργανα

Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να ξεκινήσει η συνεδρίαση της νέας ΚΕ του ΠΑΣΟΚ που εκλέχθηκε στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με ομιλία του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία αναμένεται να κινηθεί σε πολύ υψηλούς τόνους κατά της κυβέρνησης για όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και να δώσει το σήμα της εκκίνησης για την προεκλογική προετοιμασία του κόμματος, θέτοντας και τα πολιτικά εκλογικά διλήμματα, στα οποία θα επενδύσει το ΠΑΣΟΚ.

Βασικό θέμα της συνεδρίασης της ΚΕ πάντως θα είναι η εκλογή νέου Γραμματέα και Οργάνων, σε συνέχεια του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου.

Για τη θέση του γραμματέα αρχικά είχαν ακουστεί διάφορα ονόματα, όπως αυτό του Λευτέρη Καρχιμάκη που εκλέχθηκε πρώτος σε σταυρούς στην ΚΕ, αλλά και του Θανάση Γκλαβίνα, ο οποίος ήρθε δεύτερος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο «κλήρος πέφτει» στον μέχρι και σήμερα εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο Συνέδριο, ο Γραμματέας λαμβάνει την πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, εξασφαλίζοντας έτσι την εκλογή του, ενώ ταυτόχρονα μέχρι τις εκλογές εκτελεί τη σύνθετη κομματική δουλειά που συνεπάγεται η συγκεκριμένη θέση.

Αν επιβεβαιωθεί σήμερα το σενάριο της εκλογής του Κώστα Τουκαλά στη θέση του Γραμματέα, ύστερα από σχετική πρόταση του προέδρου του κόμματος φυσικά, «χηρεύει» εκ των πραγμάτων η θέση του εκπροσώπου Τύπου. Πληροφορίες θέλουν για τη συγκεκριμένη θέση να προαλείφεται ο Δημήτρης Μάντζος, μέχρι σήμερα κοινοβουλετικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και υπεύθυνο ΚΤΕ Εξωτερικών του κόμματος.

Στη σημερινή συνεδρίαση πάντως αναμένεται σε γενικές γραμμές να επαναβεβαιωθεί η θετική συγκυρία που διαπιστώθηκε και στο πρόσφατο Συνέδριο, με τις διαφορές μεταξύ των κεντρικών στελεχών να μπαίνουν στον «πάγο» μετά την απόφαση της ηγεσίας να εντάξει στην απόφαση παράγραφο που θα απορρίπτει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, κάτι το οποίο μέχρι τότε αρνιόταν.

Τα κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και όσα μέχρι σήμερα ήταν σφοδρά απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη φαίνεται πως τηρούν κατά το διάστημα από το Συνέδριο και μετά μια στάση αναμονής, καθώς φοβούνται ότι μια νέα αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα γυρνούσε εναντίον τους και θα θεωρούνταν από το σώμα του ΠΑΣΟΚ ότι μεταστρέφουν τη συζήτηση από την προσπάθεια πολιτικής επανόδου του κόμματος, στην εσωστρέφεια, κάτι το οποίο κανείς δε θέλει να «φορτωθεί»».