Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή, η ΝΔ φτάνει το 29,6%, το ΠΑΣΟΚ το 15,9%, και η Ελληνική Λύση το 10,2%, με το ΚΚΕ στο 10%.

Το πολιτικό σκηνικό, επηρεασμένο από τις τρέχουσες εξελίξεις και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτυπώνεται στη νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση της τάξης του 2,3% στην πρόθεση ψήφου, υποχωρώντας στο 23,8%. Το συγκεκριμένο ποσοστό αποτελεί το χαμηλότερο για το κυβερνών κόμμα μέσα στο 2026, εξανεμίζοντας τα κέρδη του προηγούμενου μήνα.

Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ανοδική πορεία, ανεβαίνοντας στο 12,8% σε σχέση με το 11,4% του Μαρτίου. Την τρίτη θέση εξακολουθεί να καταλαμβάνει η Ελληνική Λύση με 8,2%, παρά την ελαφριά κάμψη, ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ με σταθερό ποσοστό στο 8%. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η πτωτική τάση για την Πλεύση Ελευθερίας, η οποία περιορίζεται πλέον στο 6,9%.

Παράλληλα, η δεξαμενή των αναποφάσιστων διευρύνεται σημαντικά, αγγίζοντας το 17,2%.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι παραμένουν ψηλά οι απαντήσεις στην επιλογή «άλλο κόμμα». Μάλιστα, μέσα από τις αυθόρμητες αναφορές των συμμετεχόντων, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στα υπό ίδρυση σχήματα της κυρίας Καρυστιανού και του κυρίου Τσίπρα.

Πρόθεση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία 23,8 (Μάρ. 26,1 Φεβ. 24,9)

ΣΥΡΙΖΑ 4,7 (4,6 4,6)

ΠΑΣΟΚ 12,8 (11,4 10,9)

Ελληνική Λύση 8,2 (8,8 9)

ΚΚΕ 8 (7,8 7,6)

«Νίκη» 2 (1,6 1,8)

Πλεύση Ελευθερίας 6,9 (8 9,2)

Φωνή Λογικής 2,2 (2,1 1,9)

ΜέΡΑ25 1,5 (2,1 2,1)

Νέα Αριστερά 1,3 (1,8 1,8)

∆ηµοκράτες 0,9 (1,5 1,7)

Άλλο 8 (7,3 7,1)

Αναπ/στοι 17,2 (15,3 16)

Λευκό & Ακυρο 2,5 (1,6 1,4)

Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή, η ΝΔ κινείται στο 29,6%, το ΠΑΣΟΚ στο 15,9%, τρίτη η Ελληνική Λύση με 10,2% με το ΚΚΕ σε απόσταση αναπνοής στο 10%. Η Πλεύση είναι στο 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,9%, εκτός Βουλής Νίκη, Φωνή Λογικής, Μέρα25, Νέα Αριστερά και Δημοκράτες, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 10%.

Εκτίµηση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία 29,6

ΣΥΡΙΖΑ 5,9

ΠΑΣΟΚ 15,9

Ελληνική Λύση 10,2

ΚΚΕ 10

«Νίκη» 2,5

Πλεύση Ελευθερίας 8,6

Φωνή Λογικής 2,7

ΜέΡΑ25 1,9

Νέα Αριστερά 1,6

∆ηµοκράτες 1,1

Αλλο 10

