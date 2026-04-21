Δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λένε για Τσίπρα, Καρυστιανού

Η έρευνα της RealPolls διεξήχθη το τριήμερο 18-20 Απριλίου, περίοδο κατά την οποία το κυβερνών κόμμα βρέθηκε αντιμέτωπο με τις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και  Λαζαρίδη

Δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λένε για Τσίπρα, Καρυστιανού
Προβάδισμα με διπλάσια διαφορά εξακολουθεί να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, η οποία έγινε μετά το Πάσχα.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 30,6%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 15,3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 10,7%.

Αντίστοιχα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στις περιοχές κάτω του ψυχολογικού ορίου του 25%, καθώς μετρήθηκε στο 24,6%, καταγράφοντας απώλειες 1,5 μονάδας από τη μέτρηση του Μαρτίου και πλησιάζοντας στα ποσοστά της έρευνας του Φεβρουαρίου (24,5%). Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 6,1%. Σημειώνεται πως το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν άλλο κόμμα ανέρχεται στο 12,4%, ενώ αυτοί που λένε ότι δεν έχουν αποφασίσει στο 18%.

Σημειώνεται πως για τρίτο συνεχόμενο μήνα, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταγράφει ανοδική πορεία: 10,4% στην πρόθεση ψήφου (από 9,8% τον Μάρτιο και 8,7% τον Φεβρουάριο) και 15,3% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 14,9% στην προηγούμενη μέτρηση και 12,7% τον Φεβρουάριο).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ερώτημα «συμφωνείτε με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές».

Το 58,8% των ερωτηθέντων απαντούν θετικά (49,7% «συμφωνώ», 9,1% «μάλλον συμφωνώ»), έναντι 29,6% που διαφωνεί.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα για τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει μια καθοδική πορεία. Yποχώρησε στην πρόθεση ψήφου στο 6,1% (από 8,1% τον Μάρτιο) και άλλες δύο μονάδες στην πρόβλεψη αποτελέσματος (10,7% από 12,7%). Ωστόσο, συνεχίζει να έχει σχετικά υψηλή διείσδυση σε κοινά αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται και για το ΜέΡΑ25, που στη νέα έρευνα μετρήθηκε στο 3,4% στην πρόθεση ψήφου και φτάνει στο 5,4% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, μεγαλύτερο από τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει αντίστοιχα ποσοστά 3,8% και 5,1%.

Το ΚΚΕ υποχωρεί στο 5,4% στην πρόθεση (από 6,3% τον Μάρτιο) και 6,3% πρόβλεψη (από 7,4%), συνεχίζοντας την καθοδική τάση.

Η Ελληνική Λύση επίσης υποχωρεί στο 5,8% – 7% (από 6,9% – 8,1%).

Τι πιστεύουν οι πολίτες για την προσφυγή της χώρας σε πρόωρες εκλογές. Το 51,1% θεωρεί ότι θα βοηθούσε τη χώρα, ενώ 43,1% αρνητικά.

Σχετικά με την κατεύθυνση της χώρας, το 67,2% πιστεύει ότι η Ελλάδα κινείται «μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση», έναντι 30,1% που πιστεύει το αντίθετο.

Η «παράσταση» νίκης

Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα πιστεύουν οι πολίτες ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, η ΝΔ παραμένει σαφώς και αδιαμφισβήτητα πρώτη, όμως με κάποια αισθητή υποχώρηση: στο 48,7% (από 54,3% τον Μάρτιο).

Το ΠΑΣΟΚ φτάνει στο 7,8% (από 4,7% του Μαρτίου), η Ελληνική Λύση στο 2,6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 1,3%. Ενα 13,7% επιλέγει «άλλο κόμμα» (από 11,2% τον Μάρτιο) και ένα αξιοσημείωτο 23,2% (από 20,9% στην προηγούμενη μέτρηση) απαντά «δεν γνωρίζω».

Ενόψει των ανακοινώσεων από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τη Μαριά Καρυστιανού, ενδιαφέρον έχουν εξίσου τα ερωτήματα κατά πόσο πιθανό είναι οι πολίτες να ψηφίσουν ένα κόμμα από τους δύο.

Σε αντίθεση με τη φθίνουσα τάση των προηγούμενων μηνών, το κόμμα Τσίπρα καταγράφει τον Απρίλιο ανοδική κίνηση. Το 19,7% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα του οποίου αρχηγός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το «καθόλου πιθανό» υποχωρεί στο 67% (από 69,6%).

Η δυνητική ψήφος για την πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού φθάνει στο 21,1% από 22,2% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Υποχώρηση σημειώνει στο «πολύ πιθανό» (10% από 12,6%) αλλά μικρή άνοδο στο «αρκετά πιθανό» (11,1% από 9,6%).

