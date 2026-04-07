Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 17 μονάδες η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17 μονάδες στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος έναντι του ΠΑΣΟΚ, με ποσοστά 33% και 16% αντίστοιχα.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 12,2 μονάδων με ποσοστό 26,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 14,2%.

Το 73,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν είναι πιθανό να αλλάξει την ψήφο του υπέρ κόμματος Καρυστιανού, και το 76,8% δηλώνει το ίδιο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός με 31%, ενώ το 34,2% απαντά «κανέναν».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί δεύτερος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 12,3%.

Προβάδισμα 17 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, έναντι του ΠΑΣΟΚ σε νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political.

Δημοσκόπηση Interview: Τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση και την πρόθεση ψήφου

Ειδικότερα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων, καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 33%

: 33% ΠΑΣΟΚ : 16%

: 16% Ελληνική Λύση : 7,1%

: 7,1% ΚΚΕ : 6,2%

: 6,2% Πλεύση Ελευθερίας : 5%

: 5% ΜέΡΑ25 : 4,4%

: 4,4% Φωνή Λογικής : 4,4%

: 4,4% ΣΥΡΙΖΑ : 3,3%

: 3,3% Δημοκράτες : 2,9%

: 2,9% Νέα Αριστερά : 1,3%

: 1,3% Νίκη : 1,3%

: 1,3% Άλλο κόμμα: 15,1%

Στην πρόθεση ψήφου, το προβάδισμα της ΝΔ είναι 12,2 μονάδες και τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξης:

ΝΔ: 26,4%

26,4% ΠΑΣΟΚ : 14,2%

: 14,2% Ελληνική Λύση : 5,6%

: 5,6% ΚΚΕ : 5,1%

: 5,1% Πλεύση Ελευθερίας : 4,7%

: 4,7% ΜέΡΑ25 : 3,5%

: 3,5% Φωνή Λογικής : 3,5%

: 3,5% ΣΥΡΙΖΑ : 3%

: 3% Δημοκράτες : 2,4%

: 2,4% Νέα Αριστερά : 1%

: 1% Νίκη : 1%

: 1% Άλλο : 10,1%

: 10,1% Αναποφάσιστοι: 19,5%

Τι λένε για Τσίπρα και Καρυστιανού

στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ κόμματος Καρυστιανού;», το 11,1% απαντά πολύ πιθανό, το 6,5% αρκετά πιθανό, το 8,7% λίγο πιθανό, το 73,5% καθόλου πιθανό και το 0,2% ΔΓ/ΔΑ.

Απαντώντας στην ίδια ερώτηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 10,9% απαντά πολύ πιθανό, το 4,6% αρκετά πιθανό, το 7% λίγο πιθανό, το 76,8% καθόλου πιθανό και το 0,7% ΔΓ/ΔΑ.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός εμφανίζεται εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και το το 34,2% απαντά «κανέναν». Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 31%, σχεδόν 20 μονάδες πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 12,3%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,5%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,4%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,6% και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 1%.

Διαβάστε επίσης