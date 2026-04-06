Δημοσκόπηση Alco: Τα ποσοστά των κομμάτων - Ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση στην πρόθεση ψήφου, με ποσοστό 23,8%, εξαιτίας της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει άνοδο στο 12%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 4,6%, με υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων στο 18,6%.

Το 73% των πολιτών θεωρεί πως η κυβέρνηση χαρακτηρίζεται από «συγκάλυψη» και μόνο το 11% την περιγράφει με «διαφάνεια».

Το 15% των ερωτηθέντων εκφράζει πιθανότητα ψήφου στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ το 59% δηλώνει «καθόλου» πιθανό.

Το 94% των πολιτών ανησυχεί για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, με το 61% να ανησυχεί «πολύ».

Σημαντικές ανακατατάξεις και νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνει η νεότερη δημοσκόπηση της εταιρείας Alco.

Η έρευνα που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha καταγράφει τις πρώτες ευθείες επιπτώσεις που έχει για την κυβέρνηση η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την έντονη κινητικότητα που επικρατεί στον χώρο της αντιπολίτευσης ενόψει νέων κομματικών σχηματισμών.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,8%, σημειώνοντας απώλειες στην πρόθεση ψήφου. Οι πολίτες φαίνεται πως αξιολογούν αυστηρά τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις γύρω από τον οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων. Η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια μεταφράζεται πλέον σε άμεση δημοσκοπική φθορά, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αρχίσει να κοστίζει εκλογικά στο κυβερνών κόμμα, επιφέροντας τα πρώτα ισχυρά πλήγματα στο προφίλ της κυβέρνησης.

H NΔ χάνει 1,3% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας και στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων φθάνει στο 23,8%. Κέρδη 1,2% καταγράφει το ΠΑΣΟΚ που με 12% βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση με 8,6% ενώ η Πλεύση Ελευθερίας έχει χάσει περίπου μια μονάδα και βρίσκεται στο 6,3% πίσω από το ΚΚΕ που εμφανίζεται με ποσοστό 6,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ φθάνει μόλις στο 4,6% ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει στο υψηλό 18.6%.

Το μείζον ζήτημα που προκύπτει για την κυβερνητική πλειοψηφία αφορά στο ζήτημα της αξιοπιστίας καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 73% θεωρεί πως η λέξη «συγκάλυψη» είναι εκείνη που χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση. Ενώ μόλις το 11% απαντά η «διαφάνεια».

Στο πεδίο της αντιπολίτευσης, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στρέφεται στις επικείμενες πρωτοβουλίες της Μαρίας Καρυστιανού. Ένα ποσοστό που αθροιστικά φθάνει στο 15% εμφανίζει η Μαρία Καρυστιανού στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που ανακοίνωσε την προηγούμενη Τετάρτη. «Λίγο» απαντά το 15% ενώ το 59% λέει «καθόλου».

Eννέα στους 10 ερωτηθέντες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην οικονομία και στις τιμές των προϊόντων. Το 61% απαντά «πολύ» και το 33% «αρκετά».

Ως θετική η απόφαση για τη μεταφορά των patriot στην Κάρπαθο και γενικότερα η ετοιμότητα αντίδρασης των Ενόπλων Δυνάμεων. Αρνητική κρίση διατυπώνει το 17%.

