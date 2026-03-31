Δημοσκόπηση GPO: Ανοδική πορεία για τη ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για τα νέα μέτρα

Σε ανοδική πορεία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Star.

Στο ερώτημα για την πρόθεση ψήφου η κυβερνώσα παράταξη συγκεντρώνει ποσοστό 26,3%, το οποίο μεταφράζεται σε άνοδο κατά περίπου 2% σε σύγκριση με την προ μηνών έρευνα της ίδιας εταιρείας.

Δεύτερο κόμμα εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ με 12,2%, και έπονται:

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

Νίκη: 2,3%

Φωνή Λογικής: 2,3%

ΜέΡΑ25: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1%

Δημοκράτες: 1,2%

Αναποφάσιστο δηλώνει το 16,2%

Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσε ο Διευθυντής Ερευνών της GPO Αντώνης Παπαργύρης, το 31,2% των ερωτηθέντων θα ήθελε μετά τις επόμενες εκλογές να συνεχίσουν να κυβερνούν η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το 64,8% θα ήθελε να εκλεγεί μια άλλη κυβέρνηση.

Η πλειοψηφία, 51,7% των ερωτηθέντων, προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη κι αν χρειαστεί επανάληψη των εκλογών ενώ το 44,9% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. .

Πάνω από 9 στους 10 ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Το 56,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τις περιορίσει, σε αντίθεση με το 39,6% που τα αξιολογεί θετικά.

Μόνο το 14% πιστεύει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού καλύπτει τις αυξήσεις από τον πληθωρισμό, ενώ το 84,3% θεωρεί ότι δεν τις καλύπτει.

Το 64,7% θεωρεί ότι η Πολιτεία δεν έχει εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών.

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 6,3% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 11,5% αρκετά πιθανό, με το 81% όμως να απαντάει λίγο ή καθόλου.

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 6,5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 10,9% αρκετά πιθανό, με το 81,7% να δηλώνει λίγο ή καθόλου.

