Τα ψιλά γράμματα και τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων του Μαρτίου 

Διαβάζοντας προσεκτικά τις τελευταίες τρεις δημοσκοπήσεις του Μαρτίου της MRB της Metron Analysis και της Realpolls γίνεται σαφές ότι η πολιτική σκακιέρα ολίγον έχει μεταβληθεί παρά το γεγονός ότι σε πολλά ζητήματα υπάρχει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια για ορισμένους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις η ΝΔ διατηρεί ισχυρό προβάδισμα που φτάνει και τις 17,5 μονάδες από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα η ΝΔ δείχνει στην εκτίμηση ψήφου να ξεπερνά το ψυχολογικό όριο του 31% που σίγουρα αποτελεί ένα στοίχημα κυρίως για την δεύτερη Κυριακή των επαναληπτικών εκλογών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της Realpolls για λογαριασμό του Protagon όπου στην παράσταση νίκης η ΝΔ καταγράφει ακόμα και τώρα το πολύ ισχυρό ποσοστό του 54,3% με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στο 4,7%. Περίπου το ίδιο αποτυπώνεται και στην δημοσκόπηση της ΜRB για το OPEN αφού ακόμα και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 68,6% δεν πιστεύουν ότι το Κίνημα θα βγει πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις του Μαρτίου η καταλληλότητα του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει σε υψηλά ποσοστά περίπου στο ίδιο σημείο που ήταν και πριν τις εκλογές του 2023.

Έλλειμμα ηγεσίας στην αντιπολίτευση

Αντίθετα οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί δείχνουν να έχουν μικρό αποτύπωμα στην αποκαλούμενη «πρωθυπουργησιμότητα». Για παράδειγμα, ένα χρόνο πριν από τις εκλογές του 2023 ο μόνος που είχε ένα αξιόλογο ποσοστό καταλληλότητας ήταν ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας ο οποίος εκινείτο στο 15%. Ο σημερινός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 5%.

Μέσα σε όλα υπάρχει κι ένα πολιτικό παράδοξο πάνω στο ποια μορφή κυβέρνησης επιθυμούν οι πολίτες. Για παράδειγμα στην δημοσκόπηση της MRB διαβάζουμε ότι το 67,9% επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Όμως το ποσοστό αυτό έχει πέσει 2 μονάδες κάτω από τον Οκτώβριο του 2025. Μάλιστα πριν από μερικούς μήνες είχε φτάσει και το 70%! Άρα υπάρχει μια μικρή βελτίωση της ΝΔ ως προς τον συγκεκριμένο δείκτη.

Περί κυβερνήσεων συνεργασίας

Διαβάζοντας την έρευνα της Opinion Poll για τον Μάρτιο τίθεται το δίλημμα αυτοδυναμία ή συνεργασία. Εκεί, τα ποσοστά είναι σχεδόν ισοσκελισμένα: 46,4% υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας έναντι 45,4% υπέρ της αυτοδυναμίας. Η οριακή αυτή διαφορά επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία παραμένει διχασμένη ως προς το επιθυμητό μοντέλο διακυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να δίνει σαφές προβάδισμα στη μονοκομματική λύση.

Όμως όταν το ερώτημα συγκεκριμενοποιείται τα ποσοστά αλλάζουν άρδην. Η δημοσκόπηση της MRB για παράδειγμα είναι ίσως η πιο αποκαλυπτική, καθώς δεν περιορίζεται σε ένα γενικό δίλημμα, αλλά ζητά από τους πολίτες να επιλέξουν συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα. Τα αποτελέσματα δείχνουν κατακερματισμό προτιμήσεων, με την «οικουμενική κυβέρνηση» να καταγράφει 22,1% και να αναδεικνύεται πρώτη επιλογή. Ακολουθεί το σενάριο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ με κόμματα της Αριστεράς με 20,1%, ενώ η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας περιορίζεται στο 17,9%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Χαμηλότερα βρίσκονται τα πιο «παραδοσιακά» σενάρια συνεργασιών, όπως η σύμπραξη ΝΔ–ΠΑΣΟΚ (8,5%), ενώ ένα 11% εμφανίζεται θετικό σε συνεργασίες της ΝΔ με κόμματα στα δεξιά της. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι οι πολίτες δεν ευνοούν μαζικά κάποιο συγκεκριμένο δίδυμο εξουσίας, αλλά μάλλον αναζητούν ευρύτερες ή εναλλακτικές λύσεις διακυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης