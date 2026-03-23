Δημοσκοπήσεις: Πάνω από 30% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου – Προβληματισμός για τον πόλεμο

Ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου που ξεπερνά το ψυχολογικό όριο του 30% καταγράφουν δύο νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, την ώρα που οι πολίτες εμφανίζονται προβληματισμένοι για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες που θα φέρει στην καθημερινότητά τους.

Σε δύο νέες μετρήσεις, της GPO για το Iefimerida και της Interview για την εφημερίδα Politic, η ΝΔ καταγράφει 26,1% και 28,7% αντίστοιχα.

Η δημοσκόπηση της GPO

Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της GPO για το iefimerida.gr, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 26,1%

: 26,1% ΠΑΣΟΚ : 11,4%

: 11,4% Ελληνική Λύση : 8,8%

: 8,8% Πλεύση Ελευθερίας : 8%

: 8% ΚΚΕ : 7,8%

: 7,8% ΣΥΡΙΖΑ : 4,6%

: 4,6% Φωνή Λογικής : 2,1%

: 2,1% ΜέΡΑ25 : 2,1%

: 2,1% Νέα Αριστερά : 1,8%

: 1,8% Νίκη : 1,6%

: 1,6% Κίνημα Δημοκρατίας : 1,5%

: 1,5% Αναποφάσιστοι: 15,3%

Η πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της GPO GPO/iefimerida.gr

Ως προς την εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ ξεπερνά το 30%, με τα ποσοστά των κομμάτων να καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 31,4%

: 31,4% ΠΑΣΟΚ : 13,7%

: 13,7% Ελληνική Λύση : 10,6%

: 10,6% Πλεύση Ελευθερίας : 9,6%

: 9,6% ΚΚΕ : 9,4%

: 9,4% ΣΥΡΙΖΑ : 5,5%

: 5,5% Φωνή Λογικής : 2,5%

: 2,5% ΜέΡΑ25 : 2,5%

: 2,5% Νέα Αριστερά : 2,2%

: 2,2% Νίκη : 1,9%

: 1,9% Κίνημα Δημοκρατίας : 1,8%

: 1,8% Αλλο: 8,9%

Η εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου της δημοσκόπησης της GPO GPO/iefimerida

Ως προς το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 17,2% απαντά πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 80,4% απαντά πως δεν πρόκειται να το ψηφίσει.

Ως προς το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 17,6% λέει πως είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να το ψηφίσει ενώ το 78,5% απαντά πως είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Τέλος το 7,9% απαντά πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει πιθανό κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 89,3% απαντά πως δεν θα ψηφίσει.

Την ίδια στιγμή, το 48,7% εκτιμά πως η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή έρχεται δεύτερη με 24,5%.

Το 73,7% διαφωνεί με την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, ενώ το 20,2% συμφωνεί. Αντίστοιχα το 72,6% θεωρεί πως δεν είναι δικαιολογημένη η επίθεση, ενώ το 22,8% εκτιμά πως είναι δικαιολογημένη.

Η δημοσκόπηση της Interview

Στη δημοσκόπηση της Interview, η ΝΔ καταγράφει κι εκεί μεγάλο προβάδισμα, με τα ποσοστά των κομμάτων να καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 28,7%

: 28,7% ΠΑΣΟΚ : 13,9%

: 13,9% ΚΚΕ : 5,2%

: 5,2% Πλεύση Ελευθερίας : 4%

: 4% ΣΥΡΙΖΑ : 3,6%

: 3,6% ΜέΡΑ25 : 3,5%

: 3,5% Φωνή Λογικής : 3,4%

: 3,4% Δημοκράτες : 2,4%

: 2,4% Νέα Αριστερά : 1,3%

: 1,3% Νίκη : 1,2%

: 1,2% Αναποφάσιστοι: 17,4%

Η δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Politic Interview/ Politic

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ ξεπερνά κατά πολύ το 30% με τα ποσοστά να καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 34,4%

: 34,4% ΠΑΣΟΚ : 15,7%

: 15,7% ΚΚΕ : 6,6%

: 6,6% Ελληνική Λύση : 6,3%

: 6,3% Πλεύση Ελευθερίας : 6%

: 6% ΣΥΡΙΖΑ : 4,2%

: 4,2% ΜέΡΑ25 : 4,1%

: 4,1% Φωνή Λογικής : 4%

: 4% Δημοκράτες: 2,9%

Νέα Αριστερά: 1,7%

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Interview Interview/Politic

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει προβάδισμα με 32,7%, ενώ ακολουθεί ο κανένας με 31,6% και σε μεγάλη απόσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13,4%. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά.

Στην περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού, η πλειοψηφία των πολιτών και συγκεκριμένα το 75% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει το εν δημιουργία κόμμα, ενώ το 24% απαντά πως θα ψήφιζε το κόμμα της.

Αντίστοιχα το 75,6% απαντά πως δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 24,1% απαντά πως θα το ψήφιζε.

Για τους Patriot και τους κυβερνητικούς χειρισμούς για τον πόλεμο

Την ίδια ώρα, το 78% απαντά πως είναι αμυντική ενέργεια η αναχαίτιση δύο ιρανικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, ενώ το 22% εκτιμά πως η εν λόγω ενέργεια εμπλέκει την Ελλάδα στον πόλεμο.

Την ίδια ώρα, το 52% των πολιτών αξιολογεί θετικά τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα του πολέμου («θετικά» ή «μάλλον θετικά»), έναντι του 44% που την αξιολογεί αρνητικά.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει την καθημερινότητα των Ελλήνων, καθώς το 65% δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί, έναντι του 34% που απαντά αρνητικά. Μάλιστα το 75% δηλώνει πως έχει παρατηρήσει ανατιμήσεις σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, όπως τρόφιμα και είδη σούπερ μάρκετ, έναντι του 21% που απαντά αρνητικά.