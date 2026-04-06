Μαρινάκης για Τσίπρα: «Όσο πέφτει στις δημοσκοπήσεις τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους»

«Όσο πέφτει ο κύριος Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα πριν καν ανακοινώσει το νέο κόμμα του, τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους, τον οποίο διαρκώς ο ίδιος ανεβάζει» τόνισε σε δήλωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέσπιση ασυμβιβάστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή.

Ο κ.Μαρινάκης σημείωσε ότι «πρώτα ο κ. Τσίπρας μας παρέδωσε «μαθήματα» κράτους δικαίου, ξεχνώντας πως ήταν ο πρωθυπουργός των παρα- υπουργείων δικαιοσύνης, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών και των αποφυλακισμένων βαρυποινιτών» και πρόσθεσε:

«Έπειτα, «κούνησε το δάχτυλο» για την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, ενώ ήταν εκείνος που φόρτωσε τη χώρα με 100 δισ. και αύξησε ή επέβαλε πάνω από 30 φόρους, ενώ, λίγες μόλις μέρες νωρίτερα, μας είπε κυνικά ότι θα έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015».

Ο κ.Μαρινάκης ανέφερε επίσης:

«Αποκορύφωμα της πολιτικής του θρασύτητας είναι η σημερινή του ανάρτηση, όπου παραθέτει προ μηνών απάντηση του πρωθυπουργού σε ερώτηση για το πλήρες ασυμβίβαστο, δηλαδή για άλλου τύπου ασυμβίβαστο από αυτό που έθεσε σήμερα ως πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθώντας να δημιουργήσει ψεύτικες εντυπώσεις, με τον μόνο τρόπο που ξέρει από τότε που έκανε καταλήψεις: τον «κλεφτοπόλεμο». Οι Έλληνες πολίτες χρειάζονται λύσεις στις χρόνιες παθογένειες του βαθέως κράτους, όπως το ψηφιακό κράτος, η ταχεία απονομή συντάξεων και πολλά ακόμα που οφείλουμε να υλοποιήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Αυτό που σίγουρα δεν χρειάζονται είναι πολιτικούς, όπως ο κ. Τσίπρας, που έχουν μάθει να πορεύονται με φτηνά κόλπα και αναπαράγουν ξεπερασμένα συνθήματα».

22:25LIFESTYLE

Σούπερ Ήρωες: Πρεμιέρα με πάρτι στο X

22:17ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Απειλεί ο Τραμπ ότι μέσα σε 4 ώρες θα ισοπεδώσει το Ιράν - Για μεγάλο αριθμό χτυπημάτων στα διάρκεια της νύχτας, μίλησε ο Χέγκσεθ

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Όσο πέφτει στις δημοσκοπήσεις τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους»

22:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά τη σημερινή κατάρρευση

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το... παλεύει για να αγωνιστεί ο Γκραντ

22:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Παπακώστα: «Ζητώ άρση της ασυλίας» - Δεν θα κατέβει στις εκλογές εάν «υπάρχει σκιά»

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Απέπεμψε τον προσωπάρχη του έπειτα από σειρά σκανδάλων

21:51ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τρίτη: Τι συμβολίζει η αυριανή ημέρα - Γιατί ψάλλουμε το «τροπάριο της Κασσιανής»

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

21:33ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί πάνω από τους μισούς διαβητικούς έχουν έλλειψη σε αυτά τα 3 θρεπτικά συστατικά

21:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Τσάβι Πασκουάλ για Παναθηναϊκό: «Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις»

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επιμένει στο τελεσίγραφο στο Ιράν - «Έχουν έως αύριο και μετά Λίθινη Εποχή»

21:18LIFESTYLE

Πασχαλινά «καρφιά» ανάμεσα στους Μπέκαμ: Η «απάντηση» της Νίκολα Πελτζ στην Βικτόρια

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι αστροναύτες του Artemis ΙΙ ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άνθρωπο μέχρι σήμερα

20:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Nέο Ηράκλειο: Γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς,σώθηκαν καθώς φορούσαν αλεξίσφαιρο γιλέκο

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Παλλήνη: «Είδα το πτώμα, το αυτί του ήταν μαύρο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

20:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Σκληρή επίθεση σε Μητσοτάκη για «αλλαγή γνώμης» στο ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του 30 χρόνια μετά τον θάνατό της - Νέα τροπή σε έγκλημα που έμεινε για χρόνια στο «σκοτάδι»

20:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στον «αέρα» το νέο paoshop!

20:12LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε το Πάσχα με διάθεση για «νέα ξεκινήματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά τη σημερινή κατάρρευση

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Παλλήνη: «Είδα το πτώμα, το αυτί του ήταν μαύρο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι αστροναύτες του Artemis ΙΙ ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άνθρωπο μέχρι σήμερα

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Τα ποσοστά των κομμάτων - Ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μίνι εγκεφαλικό: Τα προειδοποιητικά σημάδια που οι περισσότεροι υποτιμούν - Τι να κάνετε άμεσα

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Παλλήνη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας με ταινία στο λαιμό μέσα σε χαντάκι

19:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Προβλήματα στην πλατφόρμα κατά την εκκίνηση των αιτήσεων - Έκτακτη σύσκεψη

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επιμένει στο τελεσίγραφο στο Ιράν - «Έχουν έως αύριο και μετά Λίθινη Εποχή»

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Ποιος ήταν ο γιος της Θεανώς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση με drone αποκάλυψε σπείρα «λογιστών»: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Άρτεμις II: «Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί» - Οι αστροναύτες περιγράφουν τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες από τον Βόλο: Κιτρινωπή βλέννα στο λιμάνι της πόλης – Οργισμένοι για τη ρύπανση οι κάτοικοι, ανησυχία για τις ακτές

20:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Nέο Ηράκλειο: Γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς,σώθηκαν καθώς φορούσαν αλεξίσφαιρο γιλέκο

22:17ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Απειλεί ο Τραμπ ότι μέσα σε 4 ώρες θα ισοπεδώσει το Ιράν - Για μεγάλο αριθμό χτυπημάτων στα διάρκεια της νύχτας, μίλησε ο Χέγκσεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ