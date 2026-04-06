Τσίπρας: Σκληρή επίθεση σε Μητσοτάκη για «αλλαγή γνώμης» στο ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή

Σε μια σκληρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την εισήγησή του περί ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή, προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Τσίπρας επέκρινε τον πρωθυπουργό για «αλλαγή γνώμης» στο θέμα και ότι «πετάει την μπάλα στην εξέδρα».

«Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη» επισημαίνει.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος εναντίον του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι «ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας παραθέτει σχετικό οπτικοακουστικό υλικό από συνέντευξη του πρωθυπουργού, το 2025.

Διαβάστε επίσης