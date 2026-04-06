ΣΥΡΙΖΑ για ασυμβίβαστο: Θα οδηγήσει de facto σε πιο σκληρό πελατειακό μηχανισμό

«Ο Μητσοτάκης εμφανίζεται ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος» διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ για ασυμβίβαστο: Θα οδηγήσει de facto σε πιο σκληρό πελατειακό μηχανισμό
Την πλήρη αντίθεσή του με τις πρωτοβουλίες που εξήγγειλε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για «μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του».

«Δεν είχε καν το θάρρος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την σημερινή κατάντια της κυβέρνησής του και της κοινοβουλευτικής του ομάδας», συμπληρώνει.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «την ώρα που διαβιβάζεται δικογραφία για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως δήθεν «θεσμικός εγγυητής», ζητώντας… επιτάχυνση των διώξεων, λες και δεν είναι ο ίδιος επικεφαλής της κυβέρνησης στην οποία αποδίδονται οι ευθύνες. Λες και ανέλαβε χθες πρωθυπουργός».


Αναφορικά με την εξαγγελία για ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή, η Κουμουνδρούρου τονιζει ότι μεταθέτει στο μέλλον ένα πρόβλημα που γεννήθηκε, εξελίχθηκε και αποκαλύφθηκε επί των ημερών του. «Δεν απαντά για το σήμερα. Δεν απαντά για τις πολιτικές ευθύνες. Δεν απαντά για το πώς λειτούργησε το σύστημα διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό δε που εξαγγέλλει δεν είναι καν ασυμβίβαστο και θα οδηγήσει de facto σε πιο σκληρό πελατειακό μηχανισμό και μικροκομματικούς ανταγωνισμούς», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Επικαλείται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά ξεχνά ότι ο ίδιος και η κοινοβουλευτική του πλειοψηφία φρόντισαν να μπλοκάρουν τον ουσιαστικό έλεγχο πολιτικών προσώπων.

Η πραγματικότητα είναι μία: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από «θεσμικές πρωτοβουλίες», το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του.

Η κοινωνία δεν πείθεται. Και δεν θα ανεχτεί άλλη συγκάλυψη. Κύριε Μητσοτάκη δρομολογήστε την υπόθεση στη Δικαιοσύνη και προκηρύξτε εκλογές».

