Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μαξίμου: Τι συζητήθηκε για τιμές και ελέγχους στην πασχαλινή αγορά

Η σύσκεψη για την ακρίβεια, θα συνεχίσει να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και για όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και ενόψει του Πάσχα.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση για την πορεία των τιμών, τους εντατικούς ελέγχους και την επίδραση των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στην πασχαλινή αγορά, στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς επίσης και στην αγορά των καυσίμων.

Επισημαίνεται ότι η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία της αγοράς και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και για όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η Πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

