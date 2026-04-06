Νίκη Κεραμέως: «Θέλουμε περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας»

Στην «ακτινογραφία» της αγοράς εργασίας καθώς και στη διαδικασία του μετασχηματισμού τα τελευταία έξι χρόνια στην Ελλάδα αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια κλειστού γεύματος εργασίας με εργοδότες και συνεργάτες του kariera.gr στο πλαίσιο των Ημερών Καριέρας Θεσσαλονίκης.

Η κυρία υπουργός υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Τη συζήτηση της Υπουργού με τους εργοδότες συντόνισε ο founder και chairman του Kariera Group, Θεόφιλος Βασιλειάδης, ο οποίος μετέφερε κάποιες από τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε μια σειρά πρακτικών θεμάτων για την αγορά εργασίας.

Κατά την αρχική της τοποθέτηση, η κυρία Κεραμέως έκανε λόγο για το νέο εργασιακό τοπίο που βασίζεται σε μία κοινωνική συμφωνία, η οποία στοχεύει στην αύξηση μισθών και παροχών, ενσωματώνοντας προτάσεις των κοινωνικών εταίρων με τη συμβολή των εργοδοτών.

«Η αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια έχει μετασχηματιστεί σημαντικά. Η ανεργία από το 18,8% το 2019, σήμερα έχει μειωθεί στο 7,7%, το δεύτερο χαμηλότερο των τελευταίων 18 ετών.

Έχουν δημιουργηθεί 565.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ, η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή πρώτη σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ στην αύξηση απασχόλησης. Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5% από το 69% που ήταν το 2019, ενώ ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε για έκτη φορά», τόνισε η κυρία Κεραμέως.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έκανε αναφορά στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα κάνοντας, μεταξύ άλλων, μνεία στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν, τονίζοντας πως υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, ωστόσο, χρήζει βελτιώσεων.

Αναφορά έκανε και στο επίδομα ανεργίας που, όπως είπε, στο εξής θα βαίνει μειούμενο καθώς ο άνεργος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ τριών εργασιών που θα του προτείνονται. Αν τελικά δεν απασχοληθεί σε καμία από αυτές, είπε η υπουργός «δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι».

«Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο»

Στη σημασία του upskilling (αναβάθμιση δεξιοτήτων) και του reskilling (επανεκπαίδευση) καθώς είναι κρίσιμης σημασίας για την αποφυγή εργασιακών προβλημάτων, δεδομένου πως η τεχνολογία αλλάζει τις θέσεις εργασίας, στάθηκε ο κ. Βασιλειάδης, απευθύνοντας ερώτηση στην υπουργό για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κυρία Κεραμέως έκανε λόγο για τεράστιο κεφάλαιο, για μια επανάσταση μεγαλύτερη από αυτές που προηγήθηκαν, σημειώνοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη θα απελευθερώσει πόρους από αυτοματοποιημένες διαδικασίες αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Προέτρεψε τους εργοδότες να επενδύσουν στο upskilling και reskilling, καθώς όπως είπε ό,τι και αν κάνει η πολιτεία, αν η συμμετοχή των επιχειρήσεων δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση «δεν θα πάμε μακριά».

Σειρά ερωτήσεων απηύθηναν οι εργοδότες στην υπουργό, μεταξύ άλλων για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ζητώντας μάλιστα κάποιες διευκρινίσεις, για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες, για τη μερική απασχόληση, για τις ασφαλιστικές εισφορές, για τη διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση, αλλά και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι ένα θετικό στοιχείο στην αγορά εργασίας, το οποίο πραγματικά ενισχύει τη θέση των εργαζομένων και θωρακίζει περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις, σημειώνοντας πως το τι έπεται είναι θέμα των εργοδοτών, ωστόσο υπάρχει σημαντική κινητικότητα, γεγονός που χαιρετίζει το υπουργείο Εργασίας.

«Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 35% από το 2019, θα εισηγηθώ νέα αύξηση»

Η υπουργός Εργασίας είχε σταθεί στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που θα υπάρξουν με την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, αλλά και την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών στις γεωστρατηγικές συμμαχίες «που καθιστούν την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας», σε συνέντευξη στο Newsbomb και την εκπομπή «Απέναντι» με τον Δημήτρη Κοτταρίδη.

Διαβάστε επίσης