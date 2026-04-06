Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο έρχεται - «Ανάσα» €5,3 δισ. για νοικοκυριά

Καθώς ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης πλησιάζει στο τέλος του, η κυβέρνηση ενεργοποιεί το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο (ΚΚΤ), ένα νέο χρηματοδοτικό υπερόπλο ύψους 5,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2032. Στόχος είναι η στήριξη 1,5 εκατομμύριου νοικοκυριών και 70.000 επιχειρήσεων απέναντι στις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης.

Γιατί είναι απαραίτητο τώρα

Η παρέμβαση κρίνεται επείγουσα καθώς από το 2027 το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (ETS2) αναμένεται να αυξήσει το κόστος στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη βενζίνη. Το ΚΚΤ σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους πολίτες και την ύπαιθρο από την ενεργειακή φτώχεια.

Οι βασικές δράσεις για τα νοικοκυριά - Ξεκινά εντός του 2026

Νέο «Εξοικονομώ» (1,2 δισ. €): Επιδότηση έως 80% για 62.000 κατοικίες. Εργασίες αξίας 24.800€ θα κοστίζουν στον ιδιοκτήτη μόλις 5.000€.

Αντλίες θερμότητας και ηλιακά (930 εκατ. €): Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με ίδια συμμετοχή μόλις 2.000€.

Κοινωνικό Leasing (174 εκατ. €): Επιδότηση 13.000€ για 4ετή μίσθωση ηλεκτρικού ΙΧ, με μηνιαίο μίσθωμα έως 145€.

Κοινωνική στέγαση (435 εκατ. €): Ανέγερση 2.350 ενεργειακών διαμερισμάτων (zero-energy) σε πρώην στρατόπεδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) για πολίτες με χαμηλό ενοίκιο.

Ενίσχυση ΑμεΑ: Επιδοτήσεις έως 100% για ηλεκτρικά αμαξίδια και mobility scooters.

Δωρεάν πιστοποιητικά (ΠΕΑ): Κάλυψη κόστους για 200.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, απαραίτητα πλέον για κάθε ενοικίαση ή πώληση.

Στήριξη στις επιχειρήσεις

Εξοικονομώ επιχειρήσεων (394 εκατ. €): Ενίσχυση 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων για ενεργειακή αναβάθμιση.

Πράσινος στόλος: Επιδότηση έως 40% για αγορά ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (vans/φορτηγά) και έως 29.000€ για ηλεκτρικά Ταξί προσβάσιμα σε ΑμεΑ.

Διαφάνεια και πρόσβαση

Για την ορθή διαχείριση των πόρων θεσπίζεται Συντονιστική Αρχή, ενώ δημιουργείται το Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης με την «Κάρτα Ευάλωτου». Στόχος είναι οι διαδικασίες να είναι απλές (one-stop shop), διασφαλίζοντας ότι οι ενισχύσεις θα φτάσουν ακόμη και στους ηλικιωμένους ή τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

