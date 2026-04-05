Πάσχα με «χρυσό» οβελία: Η έλλειψη αμνοεριφίων και η γεωπολιτική κρίση εκτοξεύουν τις τιμές

Αυξήσεις-σοκ έως 20% σε σχέση με πέρυσι

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Πάσχα με «χρυσό» οβελία: Η έλλειψη αμνοεριφίων και η γεωπολιτική κρίση εκτοξεύουν τις τιμές
  • Οι τιμές των αμνοεριφίων αυξήθηκαν έως και 20% λόγω έλλειψης εγχώριων ζώων και γεωπολιτικών κρίσεων.
  • Η μαζική θανάτωση ζώων για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού έχει μειώσει σημαντικά την εγχώρια παραγωγή κρέατος.
  • Η τιμή του αρνιού αναμένεται να φτάσει τα 19
  • 20 ευρώ το κιλό μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, με αύξηση άνω του 12% σε ετήσια βάση.
  • Οι καταναλωτές στρέφονται σε κεντρικές αγορές για φθηνότερες τιμές, ενώ το συνολικό κόστος του πασχαλινού τραπεζιού αυξήθηκε έως 20% και φτάνει τα 412,29 ευρώ.
  • Οι ελεγκτικές αρχές έχουν εντατικοποιήσει τους ελέγχους και έχουν επιβάλει πρόστιμα για παραβάσεις στο πλαφόν κέρδους.
Η πασχαλινή αγορά βρίσκεται φέτος αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή «καταιγίδα» ανατιμήσεων, καθώς η έλλειψη ντόπιων αμνοεριφίων δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας. Η μαζική θανάτωση χιλιάδων ζώων για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού —με τη Μυτιλήνη να βρίσκεται σε αποκαρδιωτική κατάσταση— έχει στερήσει από την αγορά τεράστιο όγκο εγχώριων κρεάτων, προκαλώντας οικονομική αιμορραγία στους παραγωγούς.

Η εγχώρια κρίση έρχεται να συναντήσει τις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις από τις πολεμικές συρράξεις στο Ιράν, οδηγώντας τις προβλέψεις για την τιμή του αρνιού στα 19-20 ευρώ το κιλό μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Ήδη, η χονδρική ξεπερνά τα 12 ευρώ, ενώ στη λιανική οι τιμές εμφανίζονται αυξημένες κατά 4-5 ευρώ. Παρά τις προσπάθειες των κρεοπωλών για συγκράτηση, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ήδη ετήσια αύξηση άνω του 12% στην κατηγορία.

Αναζήτηση φθηνότερων λύσεων και το κόστος του τραπεζιού

Οι καταναλωτές στρέφονται πλέον μαζικά στις κεντρικές αγορές, όπως η Βαρβάκειος στην Αθήνα και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, όπου οι τιμές παραμένουν 2-2,5 ευρώ χαμηλότερες σε σχέση με τα συνοικιακά καταστήματα. Ωστόσο, το συνολικό κόστος για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (6-8 ατόμων) αναμένεται να αγγίξει τα 412,29 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο έως και 20% συγκριτικά με το 2025, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ.

Εντατικοί έλεγχοι

Προκειμένου να παταχθεί η κερδοσκοπία, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως, με τα πρώτα πρόστιμα για παραβάσεις στο πλαφόν κέρδους να έχουν ήδη επιβληθεί. Τέλος, η αγορά κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς με διευρυμένο ωράριο, ενώ τα καταστήματα σήμερα, Κυριακή των Βαΐων παραμένουν ανοιχτά.

