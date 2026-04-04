Πάσχα 2026: Τσουρέκι και σοκολατένια αυγά από... χρυσό - Πού κυμαίνονται οι τιμές

Snapshot Τα τσουρέκια κοστίζουν πλέον από 20 έως 30 ευρώ, ενώ τα σοκολατένια αυγά ξεκινούν από 25 έως 30 ευρώ.

Οι τιμές στα αμνοερίφια φτάνουν έως και 35 ευρώ το κιλό για βιολογικά προϊόντα, με έντονες διακυμάνσεις στα κρεοπωλεία.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι αυξήσεις σε πρώτες ύλες προκαλούν σημαντική πίεση στην αγορά αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Παρά τις ανατιμήσεις, οι καταναλωτές επιμένουν να διατηρήσουν τα πασχαλινά έθιμα, περιορίζοντας άλλες δαπάνες. Snapshot powered by AI

Ακριβότερο από ποτέ διαμορφώνεται το φετινό πασχαλινό τραπέζι, με βασικά εδέσματα όπως τα τσουρέκια και τα σοκολατένια αυγά να θυμίζουν… είδη πολυτελείας. Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον στην αγορά, το οποίο μεταφέρεται αναπόφευκτα και στις τιμές για τον καταναλωτή.

Σύμφωνα με το Mega, η εικόνα στην αγορά αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με τα τσουρέκια να φτάνουν σε τιμές που παραπέμπουν σε… αρνί, ενώ ακόμη και απλά προϊόντα όπως οι τυρόπιτες έχουν μετατραπεί σε ακριβές επιλογές. Αν και στο ψωμί οι αυξήσεις παραμένουν σχετικά περιορισμένες –από 0,70-0,80 ευρώ σε περίπου 0,80-1 ευρώ– στα υπόλοιπα είδη καταγράφεται σημαντική άνοδος.

Ιδιαίτερα στα τυροπιτοειδή, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, με το κόστος να θυμίζει πλέον κανονικό γεύμα. Οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος –από τη λειτουργία φούρνων και ψυγείων έως τον φωτισμό– σε συνδυασμό με τις αυξήσεις σε βασικές πρώτες ύλες, όπως αλεύρι, τυριά, αυγά και βανίλια, οδηγεί αναπόφευκτα σε ανατιμήσεις.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην αγορά κρέατος, όπου οι τιμές στα αμνοερίφια έχουν ήδη φτάσει έως και τα 35 ευρώ το κιλό για τα βιολογικά προϊόντα, με τις τιμές να παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις στα κρεοπωλεία. Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν μικρότερες ποσότητες ή περιορίζονται σε συμβολικές αγορές, αναμένοντας πιθανή αποκλιμάκωση όσο πλησιάζει το Πάσχα.

Στο ίδιο «ακριβό» μοτίβο κινούνται και τα παραδοσιακά πασχαλινά γλυκίσματα. Τα τσουρέκια, είτε απλά είτε γεμιστά, παρουσιάζουν αισθητή αύξηση, ενώ και τα κουλουράκια έχουν ακολουθήσει ανοδική πορεία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τα σοκολατένια αυγά στα ζαχαροπλαστεία ξεκινούν από 25 έως 30 ευρώ, ενώ τα τσουρέκια κυμαίνονται μεταξύ 20 και 30 ευρώ. Τα μπισκότα διατίθενται από 3 ευρώ το κιλό, ενώ τα πασχαλινά καλάθια για νονούς και νονές ξεκινούν από τα 40 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΙΝΚΑ, η τιμή για τσουρέκι ενός κιλού φτάνει πλέον τα 22,00 ευρώ.

Οι επαγγελματίες του χώρου σημειώνουν ότι το κόστος ενέργειας και πρώτων υλών έχει αυξηθεί κατά περίπου 10%, προσθέτοντας πως καταβάλλεται προσπάθεια να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

Πάνω από 400 ευρώ για 6 άτομα το πασχαλινό τραπέζι - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Το συνολικό κόστος για το πασχαλινό τραπέζι του 2026, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας που εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στα 412,29 ευρώ για 6 έως 8 άτομα, καταγράφοντας άνοδο από 14% έως και 20% σε σχέση με το 2025, όταν το αντίστοιχο κόστος ανερχόταν σε 361,95 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, το συνολικό κόστος αφορά την κάλυψη των αναγκών για 6-8 άτομα, τόσο για το τραπέζι το βράδυ της Ανάστασης όσο και της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης των καταναλωτών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Αρνί 10 κιλά ×16 ευρώ το κιλό =160 ευρώ αλλά η τιμή αφορά στην επαρχία, γιατί σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη μπορεί να φτάσει στα 18 ευρώ και άνω το κιλό.

Κοκορέτσι 1,5 κιλό =24 ευρώ

Μαρούλια 2×1 ευρω = 2,00 ευρώ

Κρεμμύδια φρέσκα 2×0,95=1,90 ευρώ

Άνηθος 1 ματσάκι ×0,90 =0,90 ευρώ

Ντομάτες 1 κιλο ×3,20=3,20 ευρώ

Αγγούρια 2×0,90=1,80 ευρώ

Τζατζίκι 1 κιλό 4,00 Euro+0,90 =4,90 ευρώ

Μαγειρίτσα ( μισό κιλό συκώτι 8 + ζαρζαβατικα) = 13,00 ευρώ

Τυρί φέτα 1/2 κιλό 14 το κιλό =7,00 ευρώ

Τυρί γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα ( 19 το κιλό ) 1/2 κιλό =9,50 υρώ

Ψωμί 1 κιλό 2,40 ευρώ

Αυγά κόκκινα βαμμένα στο σπίτι 20 ×0,60 =12 + (1,80×2)=3,60 σύνολο 15,60 ευρώ

Κάρβουνα 20 κιλά ×1,80=36,00 ευρώ

Ανάλογα με τον καιρό μπορεί να χρειαστούν και 30 κιλά Κάρβουνα.

Κουλούρια σπιτικά

1 κιλό αλεύρι ×1,80+βούτυρο γάλακτος 600 γραμμάρια 10,90+βανίλιες 0,99+5 αβγά ×0,60=3,00 σύνολο 16,69 ευρώ

Τσουρέκι 1 κιλό =22,00 ευρώ

Κρασί χύμα 1 1/2 ×5=7,50 ευρώ

Μπύρες 10 των 500 ml ×2,30=23,00 ευρώ

Αναψυκτικά 6 × 0,330 ml =5,60 ευρώ

Φρούτα διάφορα όπως μήλα, φράουλες, πορτοκάλια, μπανάνες =11,00 ευρώ

Διάφορα γλυκά 22,00 ευρώ

Διάφορα άλλα έξοδα (ρεύμα, λάδι, ξύδι, λεμόνια, αλάτι, πιπέρι, σπάγκο, βελόνα, σφικτήρες) 22,00 ευρώ.

