Πάσχα 2026: Τσουρέκι και σοκολατένια αυγά από... χρυσό - Πού κυμαίνονται οι τιμές

Το πασχαλινό τραπέζι του 2026 παρουσιάζει σημαντική αύξηση τιμών στα βασικά εδέσματα λόγω ανατιμήσεων σε ενέργεια και πρώτες ύλες

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πασχαλινά σοκολατένια αυγά και γλυκίσματα σε ζαχαροπλαστείο της Αθήνας.
  • Τα τσουρέκια κοστίζουν πλέον από 20 έως 30 ευρώ, ενώ τα σοκολατένια αυγά ξεκινούν από 25 έως 30 ευρώ.
  • Οι τιμές στα αμνοερίφια φτάνουν έως και 35 ευρώ το κιλό για βιολογικά προϊόντα, με έντονες διακυμάνσεις στα κρεοπωλεία.
  • Το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι αυξήσεις σε πρώτες ύλες προκαλούν σημαντική πίεση στην αγορά αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
  • Παρά τις ανατιμήσεις, οι καταναλωτές επιμένουν να διατηρήσουν τα πασχαλινά έθιμα, περιορίζοντας άλλες δαπάνες.
Ακριβότερο από ποτέ διαμορφώνεται το φετινό πασχαλινό τραπέζι, με βασικά εδέσματα όπως τα τσουρέκια και τα σοκολατένια αυγά να θυμίζουν… είδη πολυτελείας. Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον στην αγορά, το οποίο μεταφέρεται αναπόφευκτα και στις τιμές για τον καταναλωτή.

Σύμφωνα με το Mega, η εικόνα στην αγορά αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με τα τσουρέκια να φτάνουν σε τιμές που παραπέμπουν σε… αρνί, ενώ ακόμη και απλά προϊόντα όπως οι τυρόπιτες έχουν μετατραπεί σε ακριβές επιλογές. Αν και στο ψωμί οι αυξήσεις παραμένουν σχετικά περιορισμένες –από 0,70-0,80 ευρώ σε περίπου 0,80-1 ευρώ– στα υπόλοιπα είδη καταγράφεται σημαντική άνοδος.

Ιδιαίτερα στα τυροπιτοειδή, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, με το κόστος να θυμίζει πλέον κανονικό γεύμα. Οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος –από τη λειτουργία φούρνων και ψυγείων έως τον φωτισμό– σε συνδυασμό με τις αυξήσεις σε βασικές πρώτες ύλες, όπως αλεύρι, τυριά, αυγά και βανίλια, οδηγεί αναπόφευκτα σε ανατιμήσεις.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην αγορά κρέατος, όπου οι τιμές στα αμνοερίφια έχουν ήδη φτάσει έως και τα 35 ευρώ το κιλό για τα βιολογικά προϊόντα, με τις τιμές να παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις στα κρεοπωλεία. Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν μικρότερες ποσότητες ή περιορίζονται σε συμβολικές αγορές, αναμένοντας πιθανή αποκλιμάκωση όσο πλησιάζει το Πάσχα.

Στο ίδιο «ακριβό» μοτίβο κινούνται και τα παραδοσιακά πασχαλινά γλυκίσματα. Τα τσουρέκια, είτε απλά είτε γεμιστά, παρουσιάζουν αισθητή αύξηση, ενώ και τα κουλουράκια έχουν ακολουθήσει ανοδική πορεία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τα σοκολατένια αυγά στα ζαχαροπλαστεία ξεκινούν από 25 έως 30 ευρώ, ενώ τα τσουρέκια κυμαίνονται μεταξύ 20 και 30 ευρώ. Τα μπισκότα διατίθενται από 3 ευρώ το κιλό, ενώ τα πασχαλινά καλάθια για νονούς και νονές ξεκινούν από τα 40 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΙΝΚΑ, η τιμή για τσουρέκι ενός κιλού φτάνει πλέον τα 22,00 ευρώ.

Οι επαγγελματίες του χώρου σημειώνουν ότι το κόστος ενέργειας και πρώτων υλών έχει αυξηθεί κατά περίπου 10%, προσθέτοντας πως καταβάλλεται προσπάθεια να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

Πάνω από 400 ευρώ για 6 άτομα το πασχαλινό τραπέζι - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Το συνολικό κόστος για το πασχαλινό τραπέζι του 2026, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας που εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στα 412,29 ευρώ για 6 έως 8 άτομα, καταγράφοντας άνοδο από 14% έως και 20% σε σχέση με το 2025, όταν το αντίστοιχο κόστος ανερχόταν σε 361,95 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, το συνολικό κόστος αφορά την κάλυψη των αναγκών για 6-8 άτομα, τόσο για το τραπέζι το βράδυ της Ανάστασης όσο και της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης των καταναλωτών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Αρνί 10 κιλά ×16 ευρώ το κιλό =160 ευρώ αλλά η τιμή αφορά στην επαρχία, γιατί σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη μπορεί να φτάσει στα 18 ευρώ και άνω το κιλό.

  • Κοκορέτσι 1,5 κιλό =24 ευρώ
  • Μαρούλια 2×1 ευρω = 2,00 ευρώ
  • Κρεμμύδια φρέσκα 2×0,95=1,90 ευρώ
  • Άνηθος 1 ματσάκι ×0,90 =0,90 ευρώ
  • Ντομάτες 1 κιλο ×3,20=3,20 ευρώ
  • Αγγούρια 2×0,90=1,80 ευρώ
  • Τζατζίκι 1 κιλό 4,00 Euro+0,90 =4,90 ευρώ
  • Μαγειρίτσα ( μισό κιλό συκώτι 8 + ζαρζαβατικα) = 13,00 ευρώ
  • Τυρί φέτα 1/2 κιλό 14 το κιλό =7,00 ευρώ
  • Τυρί γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα ( 19 το κιλό ) 1/2 κιλό =9,50 υρώ
  • Ψωμί 1 κιλό 2,40 ευρώ
  • Αυγά κόκκινα βαμμένα στο σπίτι 20 ×0,60 =12 + (1,80×2)=3,60 σύνολο 15,60 ευρώ
  • Κάρβουνα 20 κιλά ×1,80=36,00 ευρώ
  • Ανάλογα με τον καιρό μπορεί να χρειαστούν και 30 κιλά Κάρβουνα.
  • Κουλούρια σπιτικά
  • 1 κιλό αλεύρι ×1,80+βούτυρο γάλακτος 600 γραμμάρια 10,90+βανίλιες 0,99+5 αβγά ×0,60=3,00 σύνολο 16,69 ευρώ
  • Τσουρέκι 1 κιλό =22,00 ευρώ
  • Κρασί χύμα 1 1/2 ×5=7,50 ευρώ
  • Μπύρες 10 των 500 ml ×2,30=23,00 ευρώ
  • Αναψυκτικά 6 × 0,330 ml =5,60 ευρώ
  • Φρούτα διάφορα όπως μήλα, φράουλες, πορτοκάλια, μπανάνες =11,00 ευρώ
  • Διάφορα γλυκά 22,00 ευρώ

Διάφορα άλλα έξοδα (ρεύμα, λάδι, ξύδι, λεμόνια, αλάτι, πιπέρι, σπάγκο, βελόνα, σφικτήρες) 22,00 ευρώ.

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ