Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπέρ πρόωρων εκλογών - Πρωτιά ΝΔ

Την πολιτική ισορροπία έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις εντός των τειχών αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της POLITIC.

Σύμφωνα με τα ευρήματα το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ελαφρώς στα ποσοστά του, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση χωρίς σημαντικές αλλαγές, ενώ στην τρίτη θέση τοποθετείται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, στην πρώτη του καταγραφή στην πρόθεση ψήφου, έπειτα από την ανακοίνωση των προθέσεών της.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, έναντι του 28,7% του Μαρτίου. Το ΠΑΣΟΚ έπεται με 13,5%, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητη τη δύναμή του (13,9% τον προηγούμενο μήνα), ενώ το κόμμα της Καρυστιανού – μετά τη δήλωση πρόθεσης καθόδου στις εκλογές – καταγράφεται για πρώτη φορά με 7,9%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Η Ελληνική Λύση όπως και το ΚΚΕ καταγράφουν 5,4%, ενώ χαμηλότερα στο 3,4% εντοπίζεται το ΜέΡΑ25.

Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 3,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,1%. Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 2,9% και οι Δημοκράτες 2,8%.

Παράλληλα, οι αναποφάσιστοι περιορίζονται στο 14,8% από 17,4% τον Μάρτιο, γεγονός που δείχνει ότι ένα μέρος του εκλογικού σώματος αρχίζει να επανατοποθετείται.

Στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση με 29,8%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 26,6%. Μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,4%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 6,4%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,6%.

Το 56% δείχνει πρόωρες κάλπες

Το 56% των ερωτηθέντων θέλει πρόωρες εκλογές, έναντι του 40% που προτιμά την εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, ενώ το 4% δεν εκφράζει άποψη. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι, στη συγκεκριμένη συγκυρία, η επιλογή της προσφυγής στις κάλπες συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή, καταγράφοντας ενίσχυση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, όπου το ποσοστό υπέρ των πρόωρων εκλογών εμφανιζόταν χαμηλότερο.

Τι εκτιμούν οι πολίτες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι πολίτες αποδίδουν την ευθύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρωτίστως σε πολιτικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, το 35% θεωρεί ότι το ζήτημα προκύπτει από πολιτικές παρεμβάσεις, ενώ το 28% το συνδέει με διαχρονικές παθογένειες του κράτους.

Ακολουθούν οι ευθύνες που αποδίδονται στη διοίκηση του οργανισμού με 16% και στους ελλιπείς ελέγχους με 15%.

Οι πολίτες ψηφίζουν «σταυρό» αντί για «λίστα»

Η συζήτηση για τη μερική κατάργηση του σταυρού προτίμησης και την εισαγωγή ενός νέου εκλογικού συστήματος, προσαρμοσμένου στο λεγόμενο «γερμανικό μοντέλο», βρίσκει την κοινή γνώμη να κινείται προς μια ενδιάμεση λύση. Συγκεκριμένα, το 45% προτιμά έναν συνδυασμό σταυρού και λίστας, ενώ το 44% επιλέγει τον σταυρό προτίμησης. Αντίθετα, η καθαρή λίστα συγκεντρώνει μόλις 11%, καταγράφοντας περιορισμένη αποδοχή.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο σταυρός παραμένει σημαντικός για την επιλογή προσώπων, αλλά συνοδεύεται και από επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο που λειτουργεί στην πράξη. Συγκεκριμένα, το 49% θεωρεί ότι οδηγεί σε καλύτερη εκπροσώπηση, ενώ το 43% εκτιμά ότι ενισχύει πελατειακές σχέσεις. Ένα 8% δίνει άλλες απαντήσεις.

Το βασικό κριτήριο επιλογής υποψηφίου βουλευτή φαίνεται να είναι η ενασχόληση με τα προβλήματα της περιοχής, καθώς το 57% δηλώνει ότι ψηφίζει με αυτό το κριτήριο. Πολύ χαμηλότερα ακολουθούν η προσωπική γνωριμία (10%) και η κομματική στήριξη (9%), ενώ η αναγνωρισιμότητα περιορίζεται στο 5%. Ακόμη χαμηλότερα βρίσκονται η σύσταση από τρίτους και η προσωπική εξυπηρέτηση (3%).

