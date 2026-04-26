Ανδρουλάκης: Το νερό μπήκε στο αυλάκι - Όποτε κι αν γίνουν εκλογές θα έχουν ισχυρό αντίπαλο

Την πεποίθησή του ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ήδη σε τροχιά πολιτικής ανατροπής εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής, που εκλέχθηκε στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος που έγινε τον Μάρτιο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το Συνέδριο μετατράπηκε σε μεγάλο πολιτικό γεγονός που «που δείχνει μια άλλη αντίληψη διακυβέρνησης, και ανοίγει τον δρόμο της ελπίδας, της προοπτικής και της νίκης απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

«Το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Όποτε και αν προκηρύξουν εκλογές, θα έχουν αντίπαλο - και μάλιστα ισχυρό!», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας τον τόνο της πολιτικής παρέμβασης που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ κατά το επόμενο διάστημα.

Όπως είπε, ο ισχυρός αντίπαλος της ΝΔ θα είναι το ΠΑΣΟΚ «που θα βάλει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, στην ασυδοσία της αγοράς, στην πολιτική που απογοητεύει και καθηλώνει την κοινωνία. Την Παράταξη που θα κλείσει οριστικά τον κύκλο των αμετανόητων, παλαιοκομματικών πρακτικών και αντιλήψεων».

«Η νίκη μας θα είναι ήττα για την κυβέρνηση της διαφθοράς, της ατιμωρησίας και της αναξιοκρατίας αλλά θα είναι και μια μεγάλη νίκη του λαού, για μια Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και δίκαιη», τόνισε καταχειροκροτούμενος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στόχος η πρωτιά στις εκλογές

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε πάντως ότι στόχος της Χαριλάου Τρικούπη παραμένει η πρωτιά στις εκλογές χωρίς να αυτοπεριοριστεί στον κομματικό ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση.

«Ας μιλήσουμε καθαρά: Το σύστημα Μητσοτάκη θέλει να μετατρέψει τις εκλογές σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Εμείς όμως έχουμε μόνο μια μάχη, τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη για την πολιτική αλλαγή. Δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ παρά μόνο αυτός. Γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία. Οι Έλληνες διεκδικούν μια καλύτερη ζωή και έχουμε χρέος να τους την προσφέρουμε», τόνισε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε στον ίδιο τόνο: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος και θα την κάνουμε πράξη».

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για το ΠΑΣΟΚ

Σε κλίμα ενθουσιασμού, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας το κύριο μέρος της ομιλίας του και προτού ανακοινώσει την πρότασή του για τον Γραμματέα του κόμματος και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, παρουσίασε σε έντονο ύφος τα πολιτικά διλήμματα που θα θέσει το ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκλογών.

«Η δική μας πολιτική αλλαγή δεν θα αλλάξει μόνο το κόμμα που είναι στην κυβέρνηση αλλά θα αλλάξει ριζοσπαστικά τον τρόπο διακυβέρνησης. Δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με κάθε κόστος. Δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με επώδυνους συμβιβασμούς. Η πολιτική αλλαγή δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Είναι θέμα αξιών.

Δεν συμβιβαζόμαστε ούτε με τη μικρή, καθημερινή διαφθορά — ούτε με τη μεγάλη διαπλοκή των ισχυρών οικονομικών και μιντιακών κέντρων», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τα διλήμματα που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν συγκεκριμένα:

«Θα εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο για ημέτερους και ισχυρά καρτέλ; Ή θα επιλέξει μια Ελλάδα για όλους, με μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον;

Σας καλώ να μην γίνει η απογοήτευση και ο θυμός, συμβιβασμός, ψήφος διαμαρτυρίας ή αποχή. Αλλά να δώσουμε τα χέρια, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να οικοδομήσουμε μαζί τη σύγχρονη Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.

Μαζί στην πρώτη γραμμή του αγώνα,

Μαζί για την πολιτική αλλαγή,

Μαζί για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία,

Μαζί για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή,

Μαζί για τη νίκη της δημοκρατικής παράταξης,

Μαζί για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ».

Επίθεση εφ' όλης της ύλης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της ΝΔ επί όλων των κρίσιμων θεμάτων της επικαιρότητας και του τρόπου διακυβέρνησης, με αιχμή το κράτος δικαίου, τη διαφθορά και την οικονομική πολιτική, ενώ παράλληλα παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις σε κρίσιμους τομείς όπως το τραπεζικό σύστημα και η στέγαση.

Στο πεδίο των θεσμών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «α λα καρτ ευρωπαϊσμό» που «πλήττει τους θεσμούς και την εικόνα της χώρας». Παράλληλα, διερωτήθηκε «για πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση που επιτίθεται στους θεσμούς», ενώ μίλησε για «εγκληματικές οργανώσεις και κυκλώματα που δρουν μέσα σε θεσμούς» με κυβερνητική ανοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός «επέλεξε και πάλι να κρυφτεί» και καταγγέλλοντας τη λειτουργία «παρακράτους», με πρακτικές που –όπως είπε– υπονομεύουν τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια. Μάλιστα αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στον... «Μπομπ Ντίλαν». «Δεν είχε το πολιτικό σθένος να απαντήσει στους δημόσιους εκβιασμούς του κ. Ντίλιαν, που τάχα προσποιήθηκε ότι δεν τον γνωρίζει μπερδεύοντας το όνομα του. Η διαφορά είναι ότι τον Μπόμπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι. Ενώ ο κ. Ντίλιαν ΑΚΟΥΓΕ τους υπουργούς σας, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, εισαγγελείς και δημοσιογράφους», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σε πολιτικό επίπεδο, σχολίασε ότι η κυβέρνηση «ξεκίνησε ως κυβέρνηση των “αρίστων” και κατέληξε παλαιοκομματική, πελατειακή με ρεκόρ απευθείας αναθέσεων και κατασπατάλησης δημόσιων πόρων».

Στην οικονομία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε αποσπασματικά μέτρα, τονίζοντας ότι αυτά αποτελούν «μπαλώματα» και όχι ουσιαστικές λύσεις. Αμφισβήτησε το αφήγημα περί επιτυχίας, δηλώνοντας: «Υπεραπόδοση δεν έχουμε στην ανάπτυξη. Υπεραπόδοση έχουμε στην ακρίβεια» , ενώ υπογράμμισε ότι οι πολίτες ζητούν «μόνιμες, θεσμικές παρεμβάσεις».

Παράλληλα, παρουσίασε προτάσεις πολιτικής ως αντίβαρο στην κυβερνητική στρατηγική. Για το τραπεζικό σύστημα, επανέλαβε τις τρεις τροπολογίες που κατέθεσε η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, την επιβολή έκτακτης εισφοράς 8% στα κέρδη των συστημικών τραπεζών, την αξιοποίηση μέρους των μερισμάτων για τη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου και παρεμβάσεις για τον περιορισμό των τραπεζικών χρεώσεων, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι με τις επιλογές της «ενισχύθηκε η αλαζονεία των τραπεζών» .

Στο ζήτημα της στέγασης, άσκησε κριτική στα περιορισμένα μέτρα στήριξης, θέτοντας το ερώτημα αν «ο νέος άνθρωπος ικανοποιείται με την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο» και επιμένοντας στην ανάγκη για «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στεγαστική κρίση» . Αντίστοιχα, αναφέρθηκε σε προτάσεις για ρύθμιση οφειλών, προστασία πρώτης κατοικίας και ενίσχυση ευάλωτων ομάδων.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, τονίζοντας πως «η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά, αυτοί την οδηγούν πίσω».

