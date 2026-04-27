Λίγο Μακρόν ακόμα, Ακριβοθώρητες πρώτες κυρίες, 4 στους 23 στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Αναχώρηση του Προέδρου της Γαλλίας Emmanuel Macron, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" μετά το τέλος της επίσκεψης του στην Αθήνα. Σάββατο 25 Απριλίου 2026. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Τελειώνει κι ο Απρίλιος, ίσως ο πιο γρήγορος μήνας μέχρι στιγμής. Η Πρωτομαγιά στο τέλος της βδομάδας θα βρει την κυβέρνηση να παίρνει ανάσες μετά το ουσιαστικό και εντυπωσιακό ίχνος που άφησε η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα,

και το νέο πακέτο μέτρων που εξαγγέλθηκε για ενίσχυση οικογενειών, συνταξιούχων και ενοικιαστών. Φυσικά ο Πίνατ δεν διατηρεί αυταπάτες. Όσα και να δώσει ο Κυριάκος ποτέ δεν θα είναι αρκετά για ν’ αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και οι ανάγκες, από την στιγμή που οι μισθοί δεν ακολουθούν αναλογικά. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην τακτική ενημέρωση, ενώ νωρίτερα θα συναντηθεί με την Αντιπρόεδρο της ΕΕ αρμόδια για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση (σ’ έναν ιδανικό κόσμο), Τερέζα Ριμπέρα.

Το ζεύγος Μακρόν ξεπροβόδισε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης,

βάζοντας κι αυτός μια πινελιά στην γκράντε επίσκεψη. Σήμερα θα βρεθεί στην Λιβύη για διάφορες συναντήσεις, πάντα στο πλαίσιο των προσπαθειών να βρεθεί ένα νήμα λογικής στην πολύπαθη χώρα.

Κυρίες

Η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν αφορμή να δούμε ακριβοθώρητες πρώτες κυρίες, όπως η Δάφνη Λάλα σύζυγος Νίκου Δένδια,

και η Δήμητρα Μουστακάτου, σύζυγος του ΥΠΟΙΚ και Προέδρου Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία της μικρότερης κόρης του Πρωθυπουργού Δάφνης, στο πλευρό του.

Την Μαρέβα επισκέφτηκε ιδιωτικά η Μπριζίτ Μακρόν την επομένη, καθώς μόλις είχε λάβει εξιτήριο (περαστικά) από τον Ευαγγελισμό. Παρόντες στο δείπνο και οι περήφανοι νονοί, της πρώτης Belh@ara Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, του Κίμων.

Της φρεγάτας που δικαίωσε απολύτως την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2021, να προχωρήσει στο εγχείρημα, παράλληλα με την υπογραφή της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας. Οι πιστοί του Μαντείου είχαν ενημερωθεί επίσης εγκαίρως για την υπογραφή συμφωνίας για την συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας στην αμυντική καινοτομία, μια συμφωνία από την οποία περιμένουμε πολλά το επόμενο διάστημα.

Γενικώς συνέβησαν πολλά και σημαντικά αυτό το πυκνό διήμερο, κατά το οποίο ο Μακρόν, εκτός από τον Κυριάκο και τον Δένδια, δεν άφηνε από τα μάτια του και τον κ. Pierre-Eric Pommellet, Πρόεδρος και CEO του Naval Group.

Ο κ. Pommellet συμμετείχε και σε συζήτηση με τους o Nicolas Groult, CEO της KNDS, Ευάγγελο Μυτιληναίο της Metlen και Κριστιάν Χατζημηνά, CEO της THEON International, στο Φόρουμ των Δελφών, κατά την οποία έγινε γνωστό ότι ο γαλλικός κολοσσός ετοιμάζει ομάδα ευρωπαϊκών βιομηχανιών για συμπαραγωγή νέας γενιάς υποβρυχίων. Μέσα σ’ αυτές θα είναι Metlen και Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Τα ελληνογαλλικά deal στην αμυντικά βιομηχανία προκάλεσαν δυσφορία στους αγαπητούς γείτονες, που έχουν μια τάση για απληστία, καθώς οι ίδιοι νταραβερίζονται με Ισπανία και Γερμανία.

Στόχοι

Κυριάκος και Μακρόν δεν έκρυψαν καθόλου που το πάνε βέβαια.

Στοχοπροσήλωση στο άρθρο 42-7 της ΕΕ για άμεση στρατιωτική συνδρομή σε μέλος που δέχεται επίθεση, νέο χρηματοδοτικό πακέτο για τις ανάγκες που προκύπτουν από τον πόλεμο στο Ιράν, κοινός ευρωπαϊκός δανεισμός εννοείται ιδιαίτερα στην παρούσα ευνοϊκή συγκυρία όπου η ΕΕ είναι ασφαλέστερο λιμάνι για πόρους τρις που αναζητούν καταφύγιο για επενδύσεις στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, και μετάθεση αποπληρωμής του δανείου που ελήφθη για το Ταμείο Ανάκαμψης (εξαιτίας του κορονοϊού). Όλα ειπώθηκαν με τ’ όνομά τους.

Στόχοι 2

Στόχους δεν έχουν μόνο ο Κυριάκος και ο Μακρόν. Έχει και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ξεκίνησε τον προεκλογικό του αγώνα, όπως είπε, από το γνωστό υπόγειο του Caravel. «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος και θα την κάνουμε πράξη. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, στελέχη κι εμπειρία για να αντιμετωπίσει τον σκοταδισμό της ΝΔ» ήταν το μήνυμα του κ. Ανδρουλάκη προς την κοινωνία.

Νέος Γραμματέας

Ο πρόεδρος είναι ενθουσιασμένος που βρήκε επιτέλους τον τέλειο Γραμματέα για το κόμμα στο πρόσωπο του Γιάννη Βαρδακαστάνη τον οποίο είχε τοποθετήσει και Πρόεδρο της ΚΟΕΣ.

Ο κ. Βαρδακαστάνης, στέλεχος με περγαμηνές στο κίνημα των αναπήρων, ΠΑΣΟΚ από τα γεννοφάσκια του, αποδέχθηκε με χαρά την ευθύνη της θέσης, και αποδεικνύεται τελικά ο πιο χρήσιμος στενός συνεργάτης για όλες τις δουλειές του Προέδρου. Στο ευρύτερο κοινό είχε γίνει γνωστός όταν παλαιότερα είχε πει «γίναμε ρεζίλι», με αφορμή την υπόθεση με τους 600-700 μαϊμού τυφλούς της Ζακύνθου, που τυγχάνει και τόπος καταγωγής του. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, δεν κατάφερε βγήκε γενναία μπροστά τότε, για την υπόθεση που αφορούσε αποκάλυψη κυκλώματος που έδινε πιστοποιητικά τυφλότητας μέχρι και σε οδηγούς ταξί, προκειμένου να λάβει παράνομα επιδόματα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε Κόβεσι βλέπετε.

4 στους 23

Σε ό,τι αφορά το 23μελές νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ εξελέγησαν κατά σειρά οι: Τσουκαλάς, Μιλένα, Χρηστίδης, Γερουλάνος, Κατρίνης, Διαμαντοπούλου, κάπου ενδέκατος ο Χάρης Δούκας, και κάπου μεταξύ 7ης και 10ης θέσης οι Σπυρόπουλος, Χρηστίδης, Μαρκογιαννάκη και Γλαβίνας. Ισως να στεναχωρήθηκε λιγάκι ο Λευτέρης Καρχιμάκης που βγαίνει -άνευ απροόπτου- κάτω από τον Χάρη, αλλά νέος είναι θα τ’ αντέξει.

Γενικά η ηγεσία πρότεινε τους εξής: Μιχάλη Αεράκη, Τόνια Αντωνίου, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλο Γερουλάνο, Θανάση Γλαβίνα, Μαρία Δαφέρμου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρη Δούκα, Λευτέρη Καρχιμάκη, Μιχάλη Κατρίνη, Μάρα Κουκουδάκη, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Νίκο Μήλη, Κώστα Παπαδημητρίου, Φίλιππο Σαχινίδη, Κώστα Σκανδαλίδη, Κατερίνα Σολωμού, Ανδρέα Σπυρόπουλο, Μιχάλη Τζελέπη, Κώστα Τσουκαλά, Έφη Χαλάτση, Παύλο Χρηστίδη και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Δηλαδή από τους 23, μόλις οι τέσσερις ΔΕΝ είναι της προεδρικής επιρροής καθώς με τον Πρόεδρο συντάχθηκε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης απλά είναι κάπως ντροπαλός και δεν το «φωνάζει».

Λογικά, αυτό το Πολιτικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει κάθε μήνα, μην σαν πω κάθε βδομάδα.

Μανώλης και Νίκος

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης πριν πάει Caravel, εκπροσώπησε το ΠΑΣΟΚ στις εργασίες της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας που έγινε στην Καρδίτσα

ενώ από πλευράς κυβέρνησης ήταν η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου. Δεν συγκράτησα κάτι που είπε ο Μανώλης, καθώς η προσοχή ήταν στραμμένη στον Μακρόν, όμως συγκράτησα κάτι ωραίο που ανέφερε ένας από τα αδέλφια Σαράντη που ξεκίνησαν από ένα μικρό τυροκομείο κάποτε στα Τρίκαλα για να φτάσουν σήμερα να έχουν 11 εργοστάσια σε Βαλκάνια και Κύπρο: «Ο πρώτος και βασικός πυλώνας στον οποίο πρέπει να στηριχτεί μια επιχείρηση είναι η δημιουργία κουλτούρας. Η εποχή που το ‘αφεντικό’ , η ‘επιχείρηση’, και το ‘μαγαζί μου’ ήταν έννοιες ταυτόσημες έχει παρέλθει. Τις ξεπέρασε η εποχή».

Σοφές κουβέντες.

Σας φιλώ

Η Πυθία