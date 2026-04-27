Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

Η σειρά προετοιμάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς για να κάνει πρεμιέρα τη νέα σεζόν…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η ομάδα του είναι η πρώτη μεταγραφή, που κλείδωσε στον ΣΚΑΪ. Όλο το team έχει μπει σε εντατικά γυρίσματα για την παραγωγή μυθοπλασίας «Μπλε ώρες», που θα κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με την υπόθεση, «εκεί που μπερδεύεται το φως με το σκοτάδι, γίνεται η αφορμή να αναπτυχθεί ένας κρυφός, παράνομος δεσμός, γεμάτος πάθος, με φόντο το μαγευτικό Πήλιο. Ο Άγγελος και η Εύα ζουν μια σχέση κρυφή, γεμάτη ένταση. Ωστόσο, αυτός ο δεσμός βρίσκεται κοντά στο να αποκαλυφθεί, με τις εξελίξεις να παίρνουν δραματική τροπή όταν μια ξαφνική δολοφονία και μια άδικη τιμωρία ανατρέπουν τα πάντα».

Πορταριά, Μηλιές, Τσαγκαράδα, αλλά και ο Βόλος και η Σκιάθος, θα αποτελέσουν τα βασικά σκηνικά της σειράς, δίνοντας έναν ιδιαίτερο, κινηματογραφικό τόνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ονόματα των πρωταγωνιστών, καθώς αρκετοί από αυτούς είναι ηθοποιοί που σπάνια βλέπουμε στη μικρή οθόνη.

https://www.instagram.com/p/DIQYVi7I5Ru/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Φραγκάκης, Βάνα Μπάρμπα, Χρήστος Λούλης, επιστρέφουν τηλεοπτικά και θα συζητηθούν. Το καστ συμπληρώνουν οι Βαγγέλης Κακουριώτης, Ιζαμπέλα Φούλοπ, Ελένη Βαΐτσου, Γιάννης Ποιμενίδης.

https://www.instagram.com/p/DWi6j6Zjf3j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

