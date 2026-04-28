Νέα αποκάλυψη της Μουρτζούκου: Η Πόπη προσπάθησε να πουλήσει τον Παναγιωτάκη

Η Ειρήνη Μουρτζούκου ακόμη και τώρα αρνείται ότι σκότωσε τον Παναγιωτάκη

Δημήτρης Δρίζος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ειρήνη Μουρτζούκου απολογήθηκε για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αρνείται την κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
  • Στο υπόμνημά της κατηγορεί τη μητέρα του παιδιού, Πόπη, ως υπεύθυνη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.
  • Υποστηρίζει ότι η μητέρα έπαιζε θέατρο για να παραπλανήσει τις Αρχές και την κοινή γνώμη, χρησιμοποιώντας δημοσιογράφους και τηλεοπτικές κάμερες.
  • Καταγγέλλει ότι η Πόπη προσπάθησε να πουλήσει το παιδί όταν ήταν μωρό, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν ολοκληρώθηκαν.
  • Ζήτησε να γίνει κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τη μητέρα και όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.
Snapshot powered by AI

Η Ειρήνη Μουρτζούκου πέρασε την πόρτα της Ανακρίτριας Αμαλιάδας το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να απολογηθεί για τον θάνατο του του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση , ενώ παραμένει προφυλακισμένη για άλλες τρεις παιδοκτονίες. «Δεν τον σκότωσα εγώ», δήλωσε με υπόμνημα, δείχνοντας ως δολοφόνο την μητέρα του.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου ακόμη και τώρα αρνείται ότι σκότωσε τον Παναγιωτάκη. Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με αγέρωχο ύφος πέρασε την πόρτα του δικαστικού μεγάρου της Αμαλιάδας.

«Για τον θάνατό του, δεν έχω την παραμικρή ευθύνη, συμμετοχή, συνέργεια, αντιθέτως ευθύνεται η μητέρα του», ανέφερε η κατηγορούμενη μέσω του υπομνήματος που κατέθεσε. Ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής ξεκαθάρισε ότι η εντολέας του κατονόμασε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και είπε και με ποιον τρόπο έγινε.

«Η Πόπη προσπάθησε να πουλήσει τον Παναγιωτάκη»

Στο 19 σελίδων υπόμνημα που παρουσίασε το Star, η Ειρήνη Μουρτζούκου έκανε λόγο για πιέσεις που δέχθηκε, ζητώντας, μάλιστα, και κατ' αντιπαράσταση εξέταση με τη μητέρα του παιδιού και όλους τους εμπλεκόμενους.

Ακόμα, υποστήριξε ότι η μητέρα του Παναγιωτάκη, έπαιζε... θέατρο για να παραπλανεί τις Αρχές και την κοινή γνώμη με... «όπλο» της δημοσιογράφους και τηλεοπτικές κάμερες.

«Επέμεναν να καταθέτω πως ο Παναγιώτης έφυγε ζωντανός από το σπίτι και πως ό,τι συνέβη, συνέβη στο Νοσοκομείο και έχουν ευθύνη οι γιατροί, κανόνιζαν σε ποιες τηλεοπτικές εκπομπές θα εμφανιστεί κάθε μία», ανέφερε.

Ακόμα, η κατηγορούμενη έριξε και μια «βόμβα», καθώς αποκάλυψε πως η Πόπη προσπάθησε να πουλήσει το παιδί όσο αυτό ακόμα ήταν μωρό.

«Είχαν γίνει κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες με υποψήφιους αγοραστές, οι οποίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Προτιμούσε να μην υπάρχει στη ζωή της ο Παναγιώτης», φέρεται να λέει μέσω του υπομνήματος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
