Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

Snapshot Η Ειρήνη Μουρτζούκου απολογήθηκε στην Ανακρίτρια Αμαλιάδας τον θάνα του μικρού Παγιωτάκη και κατονόμασε μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού ως υπεύθυνες.

Η κατηγορουμένη επιμένει ότι είναι αθώα για τον θάνατο του παιδιού και υποστηρίζει πως είχε ιδιαίτερο δεσμό μαζί του και το φρόντιζε.

Παρέδωσε βίντεο στις Αρχές που δείχνει τη μητέρα να βάζει το παιδί μέσα σε πλυντήριο, ενώ η ίδια και η γιαγιά γελούν, και ισχυρίζεται ότι το βίντεο της το είχε αποστείλει η μητέρα του παιδιού.

Στην απολογία της, που διήρκεσε περίπου τρεισήμισι ώρες, κατέθεσε συνομιλίες, βίντεο, ηχητικά αρχεία και οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Ο δικηγόρος της ανέφερε πως η Μουρτζούκου ζητά να εξεταστεί η υπόθεση με αντιπαράσταση με τη μητέρα του παιδιού και κατήγγειλε προσπάθεια εκβιασμού της στη φυλακή.

Στην Ανακρίτρια Αμαλιάδας εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να απολογηθεί για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024 στην Αμαλιάδα.

Βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ ήδη κρατείται προσωρινά για άλλες τρεις υποθέσεις παιδοκτονιών.

Στην Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ασκηθεί, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με βάση το πόρισμα της ιατροδικαστικής επιτροπής, που απέδωσε το θάνατο του Παναγιωτάκη σε ασφυξία. Eurokinissi

Η 25χρονη, που παραμένει έγκλειστη στις φυλακές Κορυδαλλού, επιμένει – σύμφωνα με τη γραμμή υπεράσπισής της – ότι είναι αθώα, υποστηρίζοντας πως είχε ιδιαίτερο δεσμό με το παιδί και το φρόντιζε.

Κατά τη διαδικασία, φέρεται να δήλωσε:

– Μουρτζούκου: Το μόνο που έχω να πω είναι, θα πω όλη την αλήθεια. Δεν αντέχω άλλο. Ό, τι έχει γίνει από την αρχή μέχρι τώρα. Ό,τι γινόταν όλους αυτούς τους μήνες. Το μόνο που έχω να πω ότι είμαι αθώα για εκείνη την ημέρα. Και ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει.

– Ανακρίτρια: Φταίει κάποιος άλλος, δηλαδή;

– Μουρτζούκου: Ναι

Παράλληλα, η κατηγορούμενη παρέδωσε στις Aρχές ένα βίντεο, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού βαραίνει τη μητέρα και τη γιαγιά του.

Στο υλικό αυτό, όπως ισχυρίζεται, φαίνεται η μητέρα να βάζει το παιδί μέσα σε πλυντήριο, ενώ η ίδια και η γιαγιά του γελούν την ώρα που το βρέφος κλαίει. Η Μουρτζούκου αναφέρει επίσης ότι το συγκεκριμένο βίντεο της το είχε αποστείλει η μητέρα του παιδιού.

Ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στο Mega, ανέφερε πως η απολογία της κράτησε περίπου τρεισήμισι ώρες, με δύο διακοπές επειδή δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συναισθηματική της φόρτιση. Όπως υποστήριξε, κατέθεσε αναλυτικά στοιχεία, συνομιλίες, βίντεο, ηχητικά αρχεία, οικονομικά δεδομένα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που φωτίζουν το πριν και το μετά των γεγονότων.

«Επί 3.5 ώρες η Ειρήνη απαντούσε σε ερωτήσεις της κ. ανακρίτριας να σας πω ότι διακόπηκε δύο φορές τη διαδικασία, γιατί δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Κατέθεσε όχι απλά την ψυχή της, εξήγησε τα πάντα. Έδωσε παραπάνω από εκατό συνομιλίες, αποδεικτικά στοιχεία, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα, οικονομικές συναλλαγές, συζητήσεις μεταξύ τους. Παρέδωσε όλα αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν τι έγινε πριν και μετά. Γι’ αυτό και η Ειρήνη ζητάει από την κ. ανακρίτρια να εξεταστεί κατά αντιπαράσταση με την Πόπη, ώστε να φανεί ποια από τις δύο λέει την αλήθεια. Όταν θα βγει κάποια στιγμή η κατάθεση της, η απολογία της, θα διαβάσετε πράγματα που θα σας σηκωθούν τρίχες. Δύο μέρες πριν, κάποιος προσπάθησε να επισκεφθεί την Ειρήνη στη φυλακή, εκεί που κρατείται, στο Μεταγωγών, για να την εκβιάσει. Το κατήγγειλε, και ποιος είναι και έδωσε και το τηλέφωνό του. Πάντως, να είστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία παρέδωσε η Ειρήνη αποδεικνύουν όλα αυτά τα οποία λέει από την πρώτη στιγμή. Και προσέξτε, μπορεί να κατηγορηθεί για τα πάντα. Μπορεί να κατηγορηθεί για οποιοδήποτε άλλο, αλλά από την πρώτη στιγμή λέει ότι δεν έχω ακουμπήσει τον Παναγιωτάκη», είπε χαρακτηριστικά.

