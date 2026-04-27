Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

Ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου μιλά μετά την απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

Στον ανακριτή Αμαλιάδας προσήχθη η Ειρήνη Μουρτζούκου, για την υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιώτη, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026. 

  • Η Ειρήνη Μουρτζούκου απολογήθηκε στην Ανακρίτρια Αμαλιάδας τον θάνα του μικρού Παγιωτάκη και κατονόμασε μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού ως υπεύθυνες.
  • Η κατηγορουμένη επιμένει ότι είναι αθώα για τον θάνατο του παιδιού και υποστηρίζει πως είχε ιδιαίτερο δεσμό μαζί του και το φρόντιζε.
  • Παρέδωσε βίντεο στις Αρχές που δείχνει τη μητέρα να βάζει το παιδί μέσα σε πλυντήριο, ενώ η ίδια και η γιαγιά γελούν, και ισχυρίζεται ότι το βίντεο της το είχε αποστείλει η μητέρα του παιδιού.
  • Στην απολογία της, που διήρκεσε περίπου τρεισήμισι ώρες, κατέθεσε συνομιλίες, βίντεο, ηχητικά αρχεία και οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.
  • Ο δικηγόρος της ανέφερε πως η Μουρτζούκου ζητά να εξεταστεί η υπόθεση με αντιπαράσταση με τη μητέρα του παιδιού και κατήγγειλε προσπάθεια εκβιασμού της στη φυλακή.
Στην Ανακρίτρια Αμαλιάδας εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να απολογηθεί για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024 στην Αμαλιάδα.

Βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ ήδη κρατείται προσωρινά για άλλες τρεις υποθέσεις παιδοκτονιών.

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI)

Στην Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ασκηθεί, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με βάση το πόρισμα της ιατροδικαστικής επιτροπής, που απέδωσε το θάνατο του Παναγιωτάκη σε ασφυξία.

Η 25χρονη, που παραμένει έγκλειστη στις φυλακές Κορυδαλλού, επιμένει – σύμφωνα με τη γραμμή υπεράσπισής της – ότι είναι αθώα, υποστηρίζοντας πως είχε ιδιαίτερο δεσμό με το παιδί και το φρόντιζε.

Κατά τη διαδικασία, φέρεται να δήλωσε:

– Μουρτζούκου: Το μόνο που έχω να πω είναι, θα πω όλη την αλήθεια. Δεν αντέχω άλλο. Ό, τι έχει γίνει από την αρχή μέχρι τώρα. Ό,τι γινόταν όλους αυτούς τους μήνες. Το μόνο που έχω να πω ότι είμαι αθώα για εκείνη την ημέρα. Και ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει.

– Ανακρίτρια: Φταίει κάποιος άλλος, δηλαδή;

– Μουρτζούκου: Ναι

Παράλληλα, η κατηγορούμενη παρέδωσε στις Aρχές ένα βίντεο, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού βαραίνει τη μητέρα και τη γιαγιά του.

Στο υλικό αυτό, όπως ισχυρίζεται, φαίνεται η μητέρα να βάζει το παιδί μέσα σε πλυντήριο, ενώ η ίδια και η γιαγιά του γελούν την ώρα που το βρέφος κλαίει. Η Μουρτζούκου αναφέρει επίσης ότι το συγκεκριμένο βίντεο της το είχε αποστείλει η μητέρα του παιδιού.

Ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στο Mega, ανέφερε πως η απολογία της κράτησε περίπου τρεισήμισι ώρες, με δύο διακοπές επειδή δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συναισθηματική της φόρτιση. Όπως υποστήριξε, κατέθεσε αναλυτικά στοιχεία, συνομιλίες, βίντεο, ηχητικά αρχεία, οικονομικά δεδομένα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που φωτίζουν το πριν και το μετά των γεγονότων.

«Επί 3.5 ώρες η Ειρήνη απαντούσε σε ερωτήσεις της κ. ανακρίτριας να σας πω ότι διακόπηκε δύο φορές τη διαδικασία, γιατί δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Κατέθεσε όχι απλά την ψυχή της, εξήγησε τα πάντα. Έδωσε παραπάνω από εκατό συνομιλίες, αποδεικτικά στοιχεία, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα, οικονομικές συναλλαγές, συζητήσεις μεταξύ τους. Παρέδωσε όλα αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν τι έγινε πριν και μετά. Γι’ αυτό και η Ειρήνη ζητάει από την κ. ανακρίτρια να εξεταστεί κατά αντιπαράσταση με την Πόπη, ώστε να φανεί ποια από τις δύο λέει την αλήθεια. Όταν θα βγει κάποια στιγμή η κατάθεση της, η απολογία της, θα διαβάσετε πράγματα που θα σας σηκωθούν τρίχες. Δύο μέρες πριν, κάποιος προσπάθησε να επισκεφθεί την Ειρήνη στη φυλακή, εκεί που κρατείται, στο Μεταγωγών, για να την εκβιάσει. Το κατήγγειλε, και ποιος είναι και έδωσε και το τηλέφωνό του. Πάντως, να είστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία παρέδωσε η Ειρήνη αποδεικνύουν όλα αυτά τα οποία λέει από την πρώτη στιγμή. Και προσέξτε, μπορεί να κατηγορηθεί για τα πάντα. Μπορεί να κατηγορηθεί για οποιοδήποτε άλλο, αλλά από την πρώτη στιγμή λέει ότι δεν έχω ακουμπήσει τον Παναγιωτάκη», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

18:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρέβα Μητσοτάκη: Το ευχαριστώ στους γιατρούς του ΕΣΥ - Η πρώτη ανάρτηση μετά την περιπέτεια υγείας

18:16WHAT THE FACT

Μια νέα ανακάλυψη στο Νησί του Πάσχα ενδέχεται να ανατρέψει την ιστορία όπως την γνωρίζουμε

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα γέννησε δίδυμα με διαφορετικούς πατέρες - Η σπάνια περίπτωση που κατέγραψαν επιστήμονες

18:10ANNOUNCEMENTS

Η γιορτή της μπύρας επιστρέφει: Το φεστιβάλ World of Beer έρχεται για 3η χρονιά

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό στο ύψος της Σκάρφειας

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιποθύμησε κοπέλα στη συνέντευξη Τύπου του Ανδρουλάκη - Η στιγμή που «πάγωσε» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

17:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» - Στα σκαριά νέο και πιο ευέλικτο πρόγραμμα

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρά η συζήτηση των τεχνικών επιτροπών για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

17:20WHAT THE FACT

Πώς μια πρωτεΐνη των φαλαινών θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν έως και 200 χρόνια

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κικίλιας επιβεβαίωσε την επιχωμάτωση 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα στις Αλυκές Ωρωπού

17:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης που θέτει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών»

17:12LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Κατερίνα Δαλάκα - Ο λόγος που υποβλήθηκε σε χειρουργείο

17:08ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Το Ιράν βάζει στο παιχνίδι τη Ρωσία – «Γόρδιος Δεσμός» τα Στενά του Ορμούζ

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Είπε ότι τον σκότωσε για να μην τους ενοχλεί» είπε η φίλη της συντρόφου δράστη

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Τρακτέρ καταπλάκωσε ηλικιωμένο αγρότη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πώς έγινε η επίθεση οδηγού μηχανής σε 22χρονη - Φώτο από τη στιγμή της επίθεσης

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιποθύμησε κοπέλα στη συνέντευξη Τύπου του Ανδρουλάκη - Η στιγμή που «πάγωσε» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κικίλιας επιβεβαίωσε την επιχωμάτωση 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα στις Αλυκές Ωρωπού

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στις φυλακές της Κω: 33χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν δύο κρατούμενοι

17:12LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Κατερίνα Δαλάκα - Ο λόγος που υποβλήθηκε σε χειρουργείο

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για «ψυχρή εισβολή» την Πρωτομαγιά - Πού αναμένονται βροχές

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Είπε ότι τον σκότωσε για να μην τους ενοχλεί» είπε η φίλη της συντρόφου δράστη

16:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος με τον Γκρίλις: Τον έπιασαν «λιώμα» να κοιμάται σε καρέκλα μπαρ έπειτα από πάρτι

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

16:51ΚΟΣΜΟΣ

«Είσαι απαίσια, ντροπή σου» - Εκρηκτική συνέντευξη Τραμπ στο CBS:Επιτέθηκε φραστικά σε δημοσιογράφο

17:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» - Στα σκαριά νέο και πιο ευέλικτο πρόγραμμα

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

13:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού προς Πρωτομαγιά - Από τη ζέστη στην απότομη πτώση θερμοκρασίας

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Μαραθώνα: Άνδρας ανασύρθηκε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ