Ειρήνη Μουρτζούκου: Στις 27 Απριλίου η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας οδηγήθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται πλέον για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του μικρού Παναγιωτάκη.

Η κατηγορούμενη -που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού- ζήτησε και έλαβε προθεσμία από την ανακρίτρια να απολογηθεί στις 27 Απριλίου. Ο δικηγόρος της τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη μελέτης της δικογραφίας και των στοιχείων που προέκυψαν από την ιατροδικαστική έκθεση η οποία κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, η υπερασπιστική γραμμή της Ειρήνης Μουρτζούκου παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της.

Η κατηγορούμενη, μέσω του υπομνήματος που έχει υποβάλει στρέφει τα βέλη της προς τη μητέρα και τη γιαγιά του βρέφους ισχυριζόμενη πως το παιδί εξέπνευσε στα χέρια της μητέρας του και πως η ίδια χειραγωγήθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον ώστε να ψευδομαρτυρήσει αρχικά για να «καλύψει» την κατάσταση. Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς περί «σατανικού σχεδίου» εις βάρος της, οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην ποινική δίωξη, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά ευρήματα και τις καταθέσεις της μητέρας που την υποδεικνύει ως υπεύθυνη.

Σημειώνεται οτι κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Κορυδαλλού στο γραφείο της Ανακρίτριας Αμαλιάδας, η 25χρονη συνοδευόταν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή τυχόν εντάσεων.