Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ποινική δίωξη σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη άσκησε η εισαγγελέας Αμαλιάδας.

Η εισαγγελική λειτουργός αφού μελέτησε σε βάθος τον φάκελο της υπόθεσης και αξιολόγησε το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις μαρτυρίες, τις καταθέσεις και τα στοιχεία από την άρση των τηλεφωνικών κλήσεων, διαβίβασε τη δικογραφία στην ανακρίτρια Αμαλιάδας.

Όπως αναφέρει το anikolouli.gr, η ανακρίτρια αναμένεται να καλέσει την κατηγορούμενη σε απολογία το αμέσως προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη απαγγέλθηκε αποκλειστικά και μόνο στην Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς δεν προέκυψε οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή άλλων προσώπων, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της να στρέψει τις υποψίες σε τρίτους και κυρίως στη μητέρα του παιδιού.

Η κατηγορούμενη επιχείρησε επίσης να στοχοποιήσει τη μητέρα, ωστόσο τα στοιχεία της δικογραφίας, οι μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά δεδομένα δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της, αποδομώντας πλήρως το αφήγημά της.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη έχει ομολογήσει τη δολοφονία ακόμη τεσσάρων βρεφών, εκ των οποίων τα δύο δικά της και ήδη αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή, τόσο τετελεσμένη όσο και σε απόπειρα.

