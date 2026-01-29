Ειρήνη Μουρτζούκου: Πέρασε ξανά την πόρτα του δικαστηρίου – Η αλλαγή στην εμφάνισή της

Σήμερα το πρωί (28/01), η Ειρήνη Μουρτζούκου πέρασε ξανά την πόρτα του δικαστηρίου λόγω μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση από τον σύντροφο της μητέρας της.

Η καθ’ ομολογίαν κατά συρροή δολοφόνος μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων, γιατί σε τηλεοπτική εκπομπή στο παρελθόν είπε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος την κακοποίησε σεξουαλικά, κάτι που στην πορεία ανακάλεσε.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου εμφανίστηκε με αλλαγμένη εμφάνιση, έξι μήνες μετά τη φυλάκισή της. Όπως θα δείτε στο βίντεο του ANT1, έχει ξυρίσει εντελώς τα μαλλιά της σε στυλ μοϊκάνα.

Η 25χρονη κρατείται στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού, μετά την ομολογία των δολοφονιών των δύο παιδιών της, όπως και του ενός της φίλης της αλλά και της αδελφής της και την απολογία της για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.