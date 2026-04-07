Μουρτζούκου: «Δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με το θάνατο του Παναγιώτη», λέει ο δικηγόρος της

Για τις 27 Απριλίου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί η Ειρήνη Μουρτζούκου που οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια Αμαλιάδας σχετικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.

Ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι η 25χρονη θα ονοματίσει όσους -κατά την ίδια- εμπλέκονται στον θάνατο του παιδιού: «Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Εκείνο που έχει σημασία και πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι με την απολογία δεν τελειώνει η ανάκριση, αρχίζει η ανάκριση. Θα κατονομάσει αυτούς τους οποίους ευθύνονται κατά την άποψή της, για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και θα συνεχιστεί η ανάκριση κανονικά. Αυτή είναι η στιγμή στην οποία θα εισφερθούν στη δικογραφία τα στοιχεία που έχει η Ειρήνη στα χέρια της».

«Θα τα καταθέσουμε στην ανακρίτρια ώστε να αναδειχθεί ότι δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με το θάνατο του Παναγιώτη. Όλοι γνωρίζουν και όλοι το παραδέχονται και στις καταθέσεις τους ότι η Ειρήνη μεγάλωνε τον Παναγιωτάκη, αυτή τον ζούσε και από αυτόν ζούσε και η ίδια», ανέφερε στη συνέχεια.

