Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Μουρτζούκου – Αρνείται ότι εμπλέκεται στον θάνατο του Παναγιωτάκη

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου της ανακρίτριας Αμαλιάδας πέρασε το πρωί της Δευτέρας η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία είναι ήδη προφυλακισμένη για την υπόθεση των θανάτων τεσσάρων παιδιών, με την έρευνα να επεκτείνεται και στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη τον Αύγουστο του 2004.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου αντιμετωπίζει άλλη μια βαρύτατη κατηγορία, καθώς σε βάρος της 25χρονης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τον συγκεκριμένο θάνατο.

Όσον αφορά στον θάνατο του Παναγιωτάκη, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως αυτός προήλθε αποτέλεσμα ασφυξίας, γεγονός που οδήγησε στην τέταρτη ποινική δίωξη για την κατηγορούμενη.

Προσερχόμενη στο γραφείο της ανακρίτριας, η 25χρονη αρνήθηκε ότι έχει παίξει κάποιον ρόλο στον θάνατο του μικρού.

