Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στους δρόμους της Αττικής για ένα ακόμα πρωί, καθώς η κίνηση είναι ήδη αυξημένη σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Αρκετά είναι τα προβλήματα στον Κηφισό. Συγκεκριμένα, στην άνοδο, η κίνηση ξεκινά από την Καβάλας μέχρι τη Ν. Φιλαδέλφεια, ενώ στην κάθοδο το πρόβλημα εντοπίζεται από το ύψος της Μεταμόρφωσης, μέχρι και τα ΚΤΕΛ.

Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κίνηση ξεκινά από το Ζεφύρι και φτάνει ως την Ηρακλείου, ενώ προς Κόρινθο η κίνηση εντοπίζεται στην έξοδο της Εθνικής Οδού.

Στο κόκκινο η κίνηση και στην Αθηνών-Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, η Συγγρού στην άνοδο, η Ηλιουπόλεως και η Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι την Πινακοθήκη, αλλά και αρκετά κομμάτια σε Μεσογείων-Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο.