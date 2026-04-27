Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

Πρωτομαγιά με πτώση θερμοκρασίας και άστατο καιρό επιβεβαιώνει και ο Γιάννης Καλλιάνος.

«Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμωνιάτικες συνθήκες», ανέφερε για καιρό της Πρωτομαγιάς ο Γιάννης Καλλιάνος αναφερόμενος ιδίως στο διάστημα βράδυ Πέμπτη – πρωί Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο «θα παραμείνει ο άστατος καιρός και το Σαββατοκύριακο», ενώ όπως τόνισε «θα έχουμε ένα γεμάτο 7αρι στο Αιγαίο».

«Καμπανάκι» Κολυδά για «ψυχρή εισβολή» την Πρωτομαγιά

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά αναμένεται ενίσχυση των βορείων-βορειοανατολικών ανέμων και μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόγνωση της ΕΜΥ, η οποία αναφέρει νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

