Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για «ψυχρή εισβολή» την Πρωτομαγιά - Πού αναμένονται βροχές

Πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι αναμένονται την Πρωτομαγιά, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά μοντέλα που κάνουν λόγο για ψυχρή εισβολή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά αναμένεται ενίσχυση των βορείων-βορειοανατολικών ανέμων και μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόγνωση της ΕΜΥ, η οποία αναφέρει νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Meteo: Ο καιρός την Τρίτη 28 Απριλίου

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμιαία αυξημένες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, μέτριοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πιο αναλυτικά:

Για την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Κεντρικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 23 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20 βαθμούς), 10 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 9 έως 24 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 7 έως 22 βαθμούς), 12 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 21 βαθμούς στην Κρήτη, 10 έως 23 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 15 έως 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Καρπάθιο Πέλαγος ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά μέτριοι 4-5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς.

Διαβάστε επίσης