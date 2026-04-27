Καιρός Πρωτομαγιάς: Οργανωμένη διαταραχή φέρνει βροχές στη Βόρεια Ελλάδα – Πρόγνωση Ζιακόπουλου

Η μετεωρολογία βασίζεται σε στατιστικές και επιχειρησιακές προβλέψεις για την ακριβή εκτίμηση του καιρού σε σημαντικές ημέρες όπως η Πρωτομαγιά.

Στην πιθανότητα μια οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή να φέρει αστάθεια και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας την Πρωτομαγιά, στέκεται ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, στην πρώτη πρόβλεψή του.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Αναφορικά με την ακρίβεια των προγνώσεών της, η επιχειρησιακή μετεωρολογία δίνει εξετάσεις κάθε μέρα. Όμως υπάρχουν ορισμένες μέρες του χρόνου που ο συντελεστής βαρύτητας στην αξιολόγηση αυτών των προγνώσεων είναι μεγαλύτερος. Ανάμεσα σε αυτές τις ημέρες είναι η Πρωτομαγιά, δεδομένου ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται στην ύπαιθρο και ο καιρός είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι κλιματολογικές (στατιστικές) προγνώσεις μιας ξεχωριστής ημέρας του χρόνου, όπως είναι η Κυριακή του Πάσχα, η Καθαρά Δευτέρα και εν προκειμένω η Πρωτομαγιά αποτελούν τη βάση για τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, ιδιαίτερα όταν καλούνται να δώσουν τη γενική εικόνα του καιρού που θα επικρατήσει από χρονική απόσταση μεγαλύτερη των 6 ή 7 ημερών.

Από στατιστικής, λοιπόν, πλευράς, στη χώρα μας την Πρωτομαγιά ο καιρός συνήθως είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές και στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Όμως, αυξημένες πιθανότητες υπάρχουν και για την απογευματινή θερμική αστάθεια στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις κεντρικές και βόρειες ορεινές και ημιορεινές περιοχές της. Η τρίτη, κατά σειρά βαρύτητας, πιθανολογική εκδοχή του καιρού είναι να προσεγγίσει τη χώρα μας κάποια οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τη φετινή Πρωτομαγιά φαίνεται ότι η τρίτη από τις προαναφερθείσες εκδοχές του καιρού θα δημιουργήσει προβλήματα στις εορταστικές εκδηλώσεις της ημέρας κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και την ανατολική ηπειρωτική χώρα, λόγω βροχών (το ΒΑ ρεύμα είναι καθοριστικό για την κατανομή και τη διάρκειά τους) και σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών.