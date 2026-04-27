Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Το σπάνιο, για την εποχή, φαινόμενο, θα ρίξει τη θερμοκρασία ραγδαία σε επίπεδα... χειμώνα!

Δημήτρης Δρίζος

  • Ένα σπάνιο κύμα ψύχους από την Αρκτική θα επηρεάσει την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα τέλη Απριλίου, με θερμοκρασίες έως 10–15 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα.
  • Η ψυχρή εισβολή οφείλεται σε αποδυνάμωση του πολικού στρόβιλου και τη δημιουργία ενός «Ωμέγα εμποδιστή» πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό που διοχετεύει ψυχρές αέριες μάζες προς την Ευρώπη.
  • Οι καλλιέργειες, ειδικά αμπελώνες και οπωρώνες σε ανθοφορία, είναι πολύ ευάλωτες, με κίνδυνο ολικής καταστροφής λόγω θερμοκρασιών από
  • 2 έως
  • 5 βαθμούς σε Βαλκάνια και Τουρκία.
  • Η ψυχρή εισβολή θα προκαλέσει χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα της Ανατολικής Ευρώπης και έντονη βαρυχειμωνιά σε βόρεια Ευρώπη, Ρωσία και Ρουμανία, με θυελλώδεις ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες.
  • Στην Ελλάδα η ψυχρή εισβολή θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας, τοπικούς ασθενείς παγετούς στη βόρεια χώρα, βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας έως τις αρχές Μαΐου.
Σπάνιο και έντονα ασυνήθιστο κύμα ψύχους από την Αρκτική ετοιμάζεται να σαρώσει την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα τέλη Απριλίου, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στις καλλιέργειες και δημιουργώντας συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε άνοιξη.

Το φαινόμενο συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση ενός ισχυρού «Ωμέγα εμποδιστή» (Omega Block) πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό, ο οποίος αλλάζει ριζικά τη ροή της ατμόσφαιρας και επιτρέπει την κάθοδο πολικών αερίων μαζών προς την Ευρώπη.

Πώς δημιουργείται το ακραίο φαινόμενο

Η αιτία της ψυχρής εισβολής εντοπίζεται σε διαταραχές στη στρατόσφαιρα που αποδυνάμωσαν τον πολικό στρόβιλο, επιτρέποντας στον παγωμένο αέρα της Αρκτικής να κινηθεί νοτιότερα. Ταυτόχρονα, η μετάβαση του φαινομένου La Niña προς ουδέτερες συνθήκες ενισχύει μια μεσημβρινή κυκλοφορία, δηλαδή ροή αέρα από βορρά προς νότο.

Σε αυτό το σκηνικό, σχηματίζεται ένας κλασικός Ωμέγα εμποδιστής πάνω από τη Γροιλανδία και τον Βόρειο Ατλαντικό, ο οποίος λειτουργεί σαν «φράγμα»: μπλοκάρει τη δυτική ροή και διοχετεύει διαρκώς ψυχρές αέριες μάζες προς την καρδιά της Ευρώπης.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν έως και 10–15 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το γεγονός αυτό θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς η άνοιξη είχε ξεκινήσει με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, οδηγώντας τη βλάστηση σε πρόωρη ανάπτυξη.

Αμπελώνες και οπωρώνες βρίσκονται ήδη σε στάδιο ανθοφορίας και είναι εξαιρετικά ευάλωτοι. Πρωινές θερμοκρασίες από -2 έως -5 βαθμούς σε Βαλκάνια και Τουρκία μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και ολική καταστροφή της παραγωγής σε αρκετές περιοχές.

Χιόνια και βαρυχειμωνιά σε περιοχές της Ευρώπης

Η ψυχρή λίμνη θα καλύψει μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης, με χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Στη βόρεια Ευρώπη και τη Ρωσία τα χιόνια ενδέχεται να φτάσουν τα 30–50 εκατοστά, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε περιοχές της Ρουμανίας.

Παράλληλα, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τη Βαλτική θα ενισχύσει τα φαινόμενα, συνοδευόμενο από θυελλώδεις ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Η επέκταση του ψύχους προς τα Βαλκάνια

Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, η ψυχρή εισβολή θα επεκταθεί προς την Κεντρική Ευρώπη και τη Βαλκανική. Η αντίθεση θα είναι έντονη: στη Δυτική Ευρώπη θα επικρατούν υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω αντικυκλώνα, ενώ στα ανατολικά θα κυριαρχεί ψυχρό κύμα.

Σε χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβακία και η Αυστρία, οι πρωινές θερμοκρασίες θα πλησιάζουν ή θα πέφτουν κάτω από το μηδέν, με αυξημένο κίνδυνο παγετού σε πεδινές περιοχές.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στο νοτιότερο όριο της ψυχρής εισβολής, ωστόσο δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από τον Ωμέγα εμποδιστή. Αν και δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα αντίστοιχα με αυτά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η αλλαγή του καιρού θα είναι αισθητή.

Από τα μέσα της εβδομάδας και προς την Πρωτομαγιά, ψυχρότερες αέριες μάζες θα κατηφορίσουν προς τα Βαλκάνια, ρίχνοντας τη θερμοκρασία και στη χώρα μας σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις θα εντοπιστούν στη βόρεια Ελλάδα, όπου δεν αποκλείονται τοπικοί ασθενείς παγετοί σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Παράλληλα, η αστάθεια θα αυξηθεί, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας ενδέχεται να σημειωθούν ακόμη και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, χωρίς όμως να φτάσει σε ακραίες τιμές.

Σπάνια εξέλιξη για την εποχή

Το μοτίβο αυτό αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, με την ψυχρή εισβολή να επιμένει κυρίως στα ανατολικά της Ευρώπης. Στην Τουρκία μάλιστα προβλέπεται ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο: ισχυρές χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές της κεντρικής Ανατολίας, με το ύψος του χιονιού να ξεπερνά τοπικά τα 30 εκατοστά.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη για την εποχή και ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες στην αγροτική παραγωγή σε μεγάλο μέρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας πως η άνοιξη του 2026 εξελίσσεται με έντονες καιρικές αντιθέσεις.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

