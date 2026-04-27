Αρναούτογλου: Άστατος και ψυχρός για την εποχή ο καιρός της Πρωτομαγιάς

Η τάση του καιρού μέχρι και τις αρχές Μαΐου, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

  • Η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι με λιακάδα και γενικά αίθριος καιρός έως την Τετάρτη με λίγες τοπικές συνφιές.
  • Την Πέμπτη θα υπάρξει καιρική αλλαγή με πυκνότερα σύννεφα, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
  • Την Πρωτομαγιά και το Σάββατο 2 Μαΐου θα επικρατήσει άστατος και ψυχρός καιρός με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας.
  • Δείτε τις προγνώσεις που βασίζονται στα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS που εμφανίζονται στο ραντάρ WINDY.
Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με λιακάδα.

Ο καιρός και την Τετάρτη θα παραμείνει γενικά αίθριος με κάποιες λίγες τοπικές συννεφιές.

Την Πέμπτη αυτά θα σύννεφα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα σημειωθεί καιρική αλλαγή στην κεντρική και κυρίως στη βόρεια χώρα, καθώς ξεκινήσουν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Την Πρωτομαγιά αλλά και το Σάββατο 2 Μαΐου, θα έχει άστατο και ψυχρό καιρό με βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείεται στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας να σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

