Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο

Ο Μάιος τείνει να είναι θερμότερος του κανονικού και με αυξημένη αστάθεια κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις για τον καιρό του επόμενου μήνα.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών.

Αναλυτικά στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση που δημοσιεύτηκε στο youweather.com αναφέρει:



Ο Μάιος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, παρουσιάζει θετική θερμοκρασιακή απόκλιση.

Στα 850hPa η στατική ανάλυση δίνει θετικές αποκλίσεις σε όλες σχεδόν τις περιοχές, γεγονός που υποδηλώνει επαναλαμβανόμενες θερμές εισβολές με διαστήματα αισθητά υψηλότερων θερμοκρασίες από τα μέσα κλιματικά επίπεδα, ιδιαίτερα στη νότια και ανατολική ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.

Στα 500hPa υπάρχει παρόμοια συμπεριφορά με πιο περιορισμένες όμως θετικές αποκλίσεις, γεγονός που υποδηλώνει σταδιακή σταθεροποίηση της ατμοσφιαρικής κυκλοφοριίας. Ωστόσο, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ο συνδυασμός αυξημένης επιφανειακής θερμοκρασίας και ψυχρών λιμνών, ενισχύει την πιθανότητα για αυξημένη αστάθεια (καταιγίδες), με τον υετό σε υψηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές. Αντίθετα, στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα διαφαίνεται αυξημένη ατμοσφαιρική ευστάθεια και μεωμένος υετός (ξηρότερες συνθήκες).

Συνοπτικά:

-1ο 10ήμερο (1–10 Μαίου)

Γενική εικόνα: Το πρώτο δεκαήμερο του Μαίου καταγράφονται ήπιες αρνητικές αποκλίσεις στα 500hPa - στα 850hPa αντιθέτως καταγράφονται θετικές αποκλίσεις σε όλες τις περιοχές. Η αυξημένη θερμοκρασιακή τάση (κυρίως στο τέλος του 10ήμερου) στην χαμηλή τροπόσφαιρα σε συνδυασμό με την ελαφρώς αυξημένη αστάθεια στην μέση τροπόσφαιρα ευνοούν συνθήκες αστάθειας στην Ήπειρο, της Μακεδονία, την Θράκη, την Θεσσαλία και την Δυτική Στερεά και βόρεια. Yψηλότερες θερμοκρασίες και σποραδικά φαινόμενα, στην Ανατολική Στερεά, την Αττική, την Εύβοια και την Πελοπόννησο - μειωμένες βροχοπτώσεις στην νότια νησιωτικη χώρα.

-2ο 10ήμερο (11–20 Μαίου)

Γενική εικόνα: Το δεύτερο δεκαήμερο του Μαίου παρουσιάζει εντονότερες αποκλίσεις: στα 500hPa διατηρούνται χαμηλότερες τιμές από τις μέσες κλιματικές (ψυχρές λίμνες), ενώ στα 850hPa οι θετικές αποκλίσεις ενισχύονται σημαντικά, κυρίως σε ανατολική και νότια ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Η εικόνα αυτή συνδέεται με έντονη θερμή μεταφορά παρουσία αστάθειας κυρίως στην Μακεδονία, την Θράκη και την Θεσσαλία. Η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Εύβοια, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα για έντονη θερμή μεταφορά με θερμοκρασίες >32 βαθμών Κελσίου.

-3ο 10ήμερο (21–31 Μαίου)

Γενική εικόνα: Στο τρίτο δεκαήμερο ο Μάιος εμφανίζει αυξημένη πιθανότητα γενικευμένης θετικής απόκλισης στα 850hPa σχεδόν σε όλη τη χώρα. Παρά τις ήπιες αρνητικές αποκλίσεις στα 500hPa, η συνολική εικόνα είναι για υψηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές με 1-2 διαστήματα (κυρίως προς τα τέλη του μήνα) με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες >35 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη αστάθεια (θερμικές καταιγίδες) στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά - αυξημένη ξηρασία στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

Διαβάστε επίσης