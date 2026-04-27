Καιρός: Αλλαγή σκηνικού προς Πρωτομαγιά - Από τη ζέστη στην απότομη πτώση θερμοκρασίας

Snapshot Από την Πέμπτη προς την Παρασκευή αναμένεται αλλαγή του καιρού με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη αστάθεια.

Ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια της χώρας.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια θα υποχωρήσει έως και 10 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η δυτική και νότια Ελλάδα θα επηρεαστούν λιγότερο από την πτώση της θερμοκρασίας.

Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα επικρατήσουν ήπιες, ανοιξιάτικες συνθήκες με ζέστη κυρίως στη δυτική και νότια χώρα.

Αλλαγή σκηνικού του καιρού θα έχουμε από την από την Πέμπτη προς την Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Όλγας Παπαβγούλη, η οποία ανέφερε πως έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιο άστατες συνθήκες.

Καιρός Πρωτομαγιάς: Ποιες περιοχές της χώρας θα έχουν κρύο

«Καθώς πλησιάζουμε προς την Πρωτομαγιά, ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως τα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Εκεί, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και έως και 10 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως από την Παρασκευή και στη συνέχεια, ενώ η δυτική και νότια Ελλάδα θα επηρεαστούν λιγότερο».

Αναλυτική πρόγνωση από την Όλγα Παπαβγούλη

«Σήμερα κορυφώνεται η ζέστη κυρίως στη δυτική και νότια χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, από την Ήπειρο έως και την Πελοπόννησο.

Μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας θα επικρατήσουν ήπιες, ανοιξιάτικες συνθήκες, με μεσημεριανή και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά και μικρές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

Ωστόσο, από την Πέμπτη προς την Παρασκευή, διαφαίνεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιο άστατες συνθήκες.

Διαβάστε επίσης