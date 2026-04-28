Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (28/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

28/4/2026 8:00:00 πμ

28/4/2026 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 24 - 26 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

412

Κατασκευές

28/4/2026 8:00:00 πμ

28/4/2026 11:00:00 πμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ ΟΔΟΙ: ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ - ΙΚΑΡΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΙΜΩΝ - ΚΥΟΝΟΥ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - ΚΕΑΣ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γ. - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1624

Λειτουργία

28/4/2026 8:00:00 πμ

28/4/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΔΙΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

480

Λειτουργία

28/4/2026 8:00:00 πμ

28/4/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΓΥΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ έως κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

481

Λειτουργία

28/4/2026 8:00:00 πμ

28/4/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΠΟΛΥΒΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

476

Λειτουργία

28/4/2026 8:00:00 πμ

28/4/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΝΟ 188 - 190 απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

432

Κατασκευές

28/4/2026 8:00:00 πμ

28/4/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ 51 - 53 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

479

Λειτουργία

28/4/2026 8:00:00 πμ

28/4/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

478

Λειτουργία

28/4/2026 8:00:00 πμ

28/4/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΝΙΩΝ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

477

Λειτουργία

28/4/2026 8:00:00 πμ

28/4/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

420

Λειτουργία

28/4/2026 8:00:00 πμ

28/4/2026 5:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ, ΠΕΥΚΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΞΕΝΙΑΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ, ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ.

298

Κατασκευές

28/4/2026 8:30:00 πμ

28/4/2026 12:00:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ

422

Κατασκευές

28/4/2026 9:00:00 πμ

28/4/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΓΕΝΗ απο κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΜΑΤΣΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΣ ΜΑΤΣΗ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΗΡΩΩΣ ΜΑΤΣΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

426

Λειτουργία

28/4/2026 9:00:00 πμ

28/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΡΚΗΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΚΙΡΚΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 78 - 80 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

421

Κατασκευές

28/4/2026 9:00:00 πμ

28/4/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΝΙΡΒΑΝΑ απο κάθετο: ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ έως κάθετο: ΛΙΒΑΔΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως κάθετο: ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως κάθετο: ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΤΡ. ΔΑΓΚΛΗ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως κάθετο: ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

471

Λειτουργία

28/4/2026 11:00:00 πμ

28/4/2026 1:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ

423

Κατασκευές

28/4/2026 11:00:00 πμ

28/4/2026 3:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΙΚΟΝΙΟΥ ΝΟ 72 - 74 απο κάθετο: ΚΑΣΑΜΙΤΑ έως κάθετο: ΑΙΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

433

Κατασκευές

28/4/2026 12:00:00 μμ

28/4/2026 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ έως κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΖΑΠΠΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

424

Κατασκευές

