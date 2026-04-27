Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

«Χημική βόμβα» χαρακτηρίζεται για τον ανθρώπινο οργανισμό η μίξη των ουσιών που βρέθηκαν στο αίμα της Μυρτώς που έχασε τη ζωή της πριν από δύο εβδομάδες στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε μεσημεριανή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, από την τοξικολογική εξέταση της 19χρονης προέκυψε ότι η κοπέλα είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ.

Σύμφωνα το σχετικό ρεπορτάζ οι τρεις αυτές ουσίες αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και πολλαπλασιάζουν την τοξικότητά τους.

Ο επικίνδυνος συνδυασμός

Πρώτον, η κοκαΐνη σε συνδυασμό με το αλκοόλ παράγει στον οργανισμό μία ουσία που ονομάζεται κοκααιθυλένιο, το οποίο παρατείνει τη δράση της κοκαΐνης και αυξάνει τον κίνδυνο για την καρδιά και το ήπαρ.

Δεύτερον, ο συνδυασμός κάνναβης και κοκαΐνης έχει μεγάλη επίδραση στην καρδιά και μπορεί σε περιπτώσεις να οδηγήσει σε οξύ πνευμονικό οίδημα από το οποίο και πέθανε η Μυρτώ.

Στο μεταξύ, οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών της υπόθεσης.

