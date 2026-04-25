Κεφαλονιά: Κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων για τον θάνατο της Μυρτούς

Τα σοβαρά κενά και οι αντιφάσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των απολογιών των κατηγορουμένων οδήγησαν την ανακρίτρια στην απόφαση να ανοίξει νέο κύκλο καταθέσεων

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η έρευνα για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά συνεχίζεται με νέες καταθέσεις και αυτοψία στον χώρο του συμβάντος.
  • Ο 23χρονος κατηγορούμενος φέρεται να έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις, με το υλικό από τις κάμερες να καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του.
  • Ο 22χρονος συγκατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις εναντίον του.
  • Στο επίκεντρο των ερευνών έχει μπει και ένας 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα, με τον οποίο η 19χρονη είχε επικοινωνία πριν το συμβάν.
  • Ο 26χρονος κατηγορούμενος κατέθεσε ότι η Μυρτώ είχε έντονο τηλεφωνικό καβγά λίγο πριν καταρρεύσει, χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν ο συνομιλητής της.
Ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά εξακολουθεί να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Δέκα ημέρες μετά το μοιραίο βράδυ στο δωμάτιο 10 του καταλύματος στο Αργοστόλι, τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν πολλά. Τα σοβαρά κενά και οι αντιφάσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των απολογιών των κατηγορουμένων οδήγησαν την ανακρίτρια στην απόφαση να ανοίξει νέο κύκλο καταθέσεων, καλώντας νέα πρόσωπα προκειμένου να πέσει φως στις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης.

Παράλληλα με τις νέες καταθέσεις, οι δικαστικές αρχές προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου σε εξονυχιστική αυτοψία στον χώρο όπου κατέρρευσε η άτυχη κοπέλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 23χρονος κατηγορούμενος είναι εκείνος που φέρεται να έχει υποπέσει στις περισσότερες αντιφάσεις. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται να καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του, καθώς ενώ ο ίδιος είχε καταθέσει ότι βρισκόταν μαζί με τη Μυρτώ σε πλατεία, τα βίντεο τον καταγράφουν να κάθεται μόνος του σε ένα παγκάκι. Στον αντίποδα, ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του ότι δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για δική του εμπλοκή πουθενά.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει μπει πλέον και ο 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα, με τον οποίο η 19χρονη φέρεται να είχε επικοινωνία τα ξημερώματα της μοιραίας ημέρας. Παρότι ο 23χρονος δεν είχε κάνει καμία αρχική αναφορά στο συγκεκριμένο πρόσωπο, αναγκάστηκε να δώσει εξηγήσεις όταν ο 66χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές. Στην κατάθεσή του ο 23χρονος υποστήριξε πως γνώριζε ότι ο άνδρας είναι ευκατάστατος, αλλά αγνοούσε το επάγγελμά του και το περιεχόμενο των συνομιλιών που είχε η κοπέλα μαζί του.

Από την πλευρά του, ο 66χρονος περιέγραψε στις αρχές την τελευταία βιντεοκλήση που είχε με τη 19χρονη. Όπως κατέθεσε, η Μυρτώ έδειχνε ήρεμη μέχρι τη στιγμή που η επικοινωνία τους διακόπηκε απότομα, εκτιμώντας πως πιθανότατα κάποιος μπήκε εκείνη την ώρα στο δωμάτιο.

Την ίδια στιγμή, η μαρτυρία του 26χρονου κατηγορούμενου ρίχνει άλλη διάσταση στα γεγονότα, καθώς υποστηρίζει πως λίγο πριν καταρρεύσει, η νεαρή κοπέλα είχε έναν έντονο τηλεφωνικό καβγά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η 19χρονη μιλούσε έντονα με κάποιον και τον έβριζε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως ο ίδιος δεν γνώριζε ποιος βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.

