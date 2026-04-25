Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

Καταγγελία για οικονομική απάτη από πρώην πελάτη του 66χρονου λογιστή που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της Μυρτούς 

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο 66χρονος από την Πρέβεζα, που είχε επικοινωνία με τη 19χρονη Μυρτώ, βρίσκεται στο επίκεντρο νέων καταγελιών για οικονομική απάτη.
  • Ένας παλαιότερος πελάτης του 66χρονου κατήγγειλε ότι εκείνος ίδρυσε παράνομα εταιρείες στο όνομά του, προκαλώντας χρέη περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.
  • Ο δικηγόρος του καταγγέλλοντα έχει υποβάλει μηνύσεις και ζητεί διώξεις κατά του 66χρονου και πιθανών συνεργών του.
  • Ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς δήλωσε ότι γνώρισε τον 66χρονο και σύστησε τη Μυρτώ σε αυτόν ως χορηγό μέσω ομαδικής συνομιλίας.
  • Οι διωκτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, εξετάζοντας τα νέα στοιχεία και καταγγελίες.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά και τον 66χρονο άνδρα με τον οποίο διατηρούσε επικοινωνία το άτυχο κορίτσι.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που φέρεται να έστειλε το ποσό των 220 ευρώ στη Μυρτώ, λίγο αφότου είχαν κάνει βιντεοκλήση τη μοιραία εκείνη νύχτα.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ένα τρίτο πρόσωπο καταγγέλλει ανοιχτά τον 66χρονο για μεγάλη οικονομική απάτη.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος κατάγεται από την Πρέβεζα αλλά διαμένει μόνιμα στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, εργαζόταν επί δύο δεκαετίες ως λογιστής στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν κατατεθεί, η γνωριμία του με την αδικοχαμένη 19χρονη προέκυψε μέσω του 23χρονου κατηγορούμενου φίλου της. Τα προβλήματα ωστόσο φαίνεται πως ξεκίνησαν όταν ο 66χρονος αποφάσισε να εγκαταλείψει το επαγγελματικό του γραφείο.

Οι εταιρείες φαντάσματα και το χρέος μαμούθ

Μιλώντας αποκλειστικά στο Star, ένας παλαιότερος πελάτης ισχυρίζεται, ότι ο πρώην λογιστής του προχώρησε σε παράνομες ενέργειες χρησιμοποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία.

Ο καταγγέλλων ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχε εν αγνοία μου ιδρύσει περισσότερες εταιρείες στο όνομά μου, χρησιμοποιώντας παράνομα τους κλειδάριθμούς μου στην εφορία. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τους γνώριζε, αφού στο παρελθόν παρακολουθούσε μια δική μου εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση με τις εν λόγω εταιρείες φαντάσματα. Έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά, φέρομαι να ευθύνομαι για τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δικηγόρος του καταγγέλλοντα, Νίκος Πετρίδης, ο οποίος έκανε λόγο για χρέη που αγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ από τη δράση των εν λόγω εταιρειών. Ο νομικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Προβήκαμε σε μηνύσεις σε βάρος του υπαίτιου και οποιουδήποτε τυχόν συνεργού του, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν συνεργοί στην υπόθεση, και ζητήσαμε από τις εισαγγελικές αρχές να ασκηθούν διώξεις εις βάρος τους».

Το θύμα της φερόμενης απάτης θορυβήθηκε έντονα όταν, παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Κεφαλονιάς, αντιλήφθηκε πως ο 66χρονος άνδρας μυστήριο δεν ήταν άλλος από τον πρώην λογιστή του, εναντίον του οποίου έχει ήδη κινηθεί νομικά.

Ο ρόλος του 23χρονου κατηγορούμενου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα υποστήριξε στις Αρχές ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος. Αναφερόμενος στη γνωριμία της 19χρονης με τον 66χρονο πρώην λογιστή, ο νεαρός κατηγορούμενος έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στους ανακριτές: «Είχα συναντήσει τον 66χρονο στην Αθήνα. Μια μέρα μου είπε η Μυρτώ αν ξέρω κάποιον να της γνωρίσω, να τον έχει σαν χορηγό. Της είπα ότι ξέρω κάποιον και έτσι την έβαλα στην ομαδική συνομιλία με τον 66χρονο». Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν με προσοχή όλα τα νέα δεδομένα, προσπαθώντας να ξετυλίξουν το κουβάρι της σκοτεινής αυτής υπόθεσης.

