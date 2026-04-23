Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία»

Η μητέρα της Μυρτούς από την Κεφαλονιά, που έφυγε από τη ζωή στα 19 της χρόνια, μιλά στο Newsbomb.gr για το παιδί της

Ελένη Μητσάλη

  • Η μητέρα της Μυρτούς περιγράφει το παιδί της ως ένα καλόκαρδο και φιλδοξο κορίτσι με όνειρα να βοηθάει τον συνάνπο.
  • Η Μυρτώ βρήκε τραγικό θάνατο στις 14 Απριλίου στην Κεφαλονιά, και η μητέρα της ζητά δικαιοσύνη και τιμωρία των υπευθύνων.
  • Η μητέρα καταγγέλλει ότι το παιδί της εγκαταλείφθηκε άψυχο στον δρόμο χωρίς κανένα τηλεφώνημα από τους δράστες.
  • Απορρίπτει τα σενάρια που συνδέουν την κόρη της με αρνητικές καταστάσεις και τονίζει πως δεν είχε μυστικά με την οικογένειά της.
Η κατάθεση ψυχής της Μιράντας Πάντου, μητέρας της Μυρτούς στο Newsbomb.gr αποτυπώνει με σπαρακτικό τρόπο τον ανείπωτο πόνο μιας μητέρας που έχασε το παιδί της, αλλά και την «κραυγή» της για δικαιοσύνη.

Μέσα από τα λόγια της, σκιαγραφείται η προσωπικότητα μιας νεαρής κοπέλας γεμάτης όνειρα, καλοσύνης και διάθεσης προσφοράς, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός που τη συνέδεε με την οικογένειά της.

Η μαρτυρία αυτή δεν αποτελεί μόνο μια εξομολόγηση απώλειας, αλλά και μια κραυγή για απαντήσεις και ευθύνες, φωτίζοντας τις ανθρώπινες διαστάσεις μιας τραγικής υπόθεσης.

«Ήταν όλη μου η ζωή»

Η κυρία Πάντου περιγράφει ένα κορίτσι με χαρακτήρα εκ διαμέτρου αντίθετο απ' αυτό που πλασάρεται τις τελευταίες ημέρες και σκιαγραφεί το προφίλ ενός παιδιού γεμάτο καλοσύνη και φιλοδοξίες, που ήθελε να προσφέρει στον συνάνθρωπο. «Η Μυρτούλα μου, το κορίτσι μου είχε όνειρα. Ήταν ένα καλό παιδάκι, ήταν όλη μου η ζωή. Ήταν η ανάσα μου. Το όνειρο της ήταν να γίνει βοηθός μικροβιολόγου, δηλαδή αυτό που σπούδαζε. Όταν ήταν μικρή φυσικά ήθελε να γίνει κοινωνική λειτουργός, να βοηθάει ανθρώπους» λέει στο Newsbomb.gr η μητέρα της Μυρτούς που βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα της 14ης Απριλίου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Τελευταία συνομιλία στις 02:30 τα ξημερώματα

Η τελευταία τους επικοινωνία ήταν περίπου δύο ώρες πριν η Μυρτώ καταλήξει: «Έχασα το παιδί μου, έχασα τη ζωή μου. Θέλω να πληρώσουν αυτοί που παράτησαν το παιδάκι μου και να γλιτώσουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά από τον κόσμο. Η Μυρτώ έκανε κωπηλασία και πολεμικές τέχνες» είπε και πρόσθεσε αναφερόμενη στην τελευταία τους επικοινωνία: «Η τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν στις 02:30 π.μ. τα ξημερώματα και της είπα να προσέχει και ότι την αγαπάω πάρα πολύ. Της έστελνα κάθε μέρα μήνυμα γιατί δουλεύω μόνο νύχτα, οπότε κάθε μέρα και ενώ κοιμόταν πάντα της έγραφα και της έλεγα πόσο πολύ την αγαπάω, ακόμα και να το έβλεπε το πρωί».

«Δούλευα εκείνο το βράδυ κι έμαθα κατευθείαν ότι επρόκειτο για τη Μυρτώ»

Η περιγραφή της κυρίας Πάντου, αναδεικνύει τον δεσμό της οικογένειας και την εικόνα ενός παιδιού χωρίς «σκοτεινές» πλευρές. «Μας είχε πολύ αδυναμία το παιδί. Δεν είχε μυστικά. Είχε λίγο παραπάνω αδυναμία στον πατέρα της, αλλά αυτό δεν με πείραζε. Ήταν ένας άγγελος, το καλύτερο παιδί στον κόσμο. Δεν το λέω επειδή ήταν το παιδί μου, αλλά έτσι ήταν. Έμαθα κατευθείαν ότι το παιδί ήταν η Μυρτώ, επειδή δούλευα το βράδυ».

«Δεν θέλω καμία επικοινωνία μαζί τους...»

Η μητέρα της 19χρονης ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τους συγγενείς των συλληφθέντων, οι οποίοι «δεν βγήκαν ακόμα να πουν συγγνώμη».

«Δεν θέλω να επικοινωνήσει κανείς από τους συγγενείς των κατηγορούμενων. Ούτε θέλω να τους ξέρω, ούτε να τους μιλήσω, ούτε τίποτα. Τι να μου πουν τώρα; Δεν βγήκαν ακόμα να πουν τη λέξη "συγγνώμη". Θέλω να τιμωρηθούν, όπως μου βασανίσανε το παιδί. Το παράπονό μου είναι το εξής. Έκαναν ό,τι έκαναν, αλλά γιατί μου το πέταξαν στο δρόμο και δεν πήραν ούτε ένα τηλέφωνο.

Να μου γλύτωνε το παιδί κι εγώ δεν θα τους έλεγα τίποτα, τέτοιος άνθρωπος είμαι. Ακόμα και τα λεπτά σε αυτές τις περιπτώσεις παίζουν τον ρόλο τους. Μου το πέταξαν σαν σκυλί το παιδί μου και δεν μου το πέταξαν στον δρόμο, αλλά πίσω από τον δρόμο για να μη φαίνεται κιόλας. Αυτό είναι το μοναδικό μου παράπονο» συμπληρώνει στο η μητέρα της 19χρονης.

«Εδώ η κόρη μου έβλεπε σκυλάκια και γατάκια παρατημένα και μου έλεγε "μαμά να τα πάρουμε σπίτι" και πήγαινε πόρτα-πόρτα και ρωτούσε εάν ήθελαν ένα σκυλάκι ή γατάκι. Άξιζε στο παιδί μου αυτό; Γιατί δεν πήραν ένα τηλέφωνο και το πέταξαν σαν ένα τσουβάλι;».

«Δεν είχε καμία σχέση με αυτά»

Η μητέρα της Μυρτούς διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια που, όπως λέει, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. «Μία φίλη είχε η Μυρτώ, μία κολλητή. Δεν είχε ξαναβγεί με αυτούς. Το παιδί μου δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Δεν είχαμε μυστικά με την κόρη μας. Μας τα έλεγε όλα και σε εμένα και στον πατέρα της.

Έχουν πει ότι έμενε στα παγκάκια, ότι έφυγε από τα 15 χρόνια της από το σπίτι. Είναι δυνατόν να ζήσω εγώ χωρίς της Μυρτώ; Εγώ και ο πατέρας της ζούσαμε για το παιδάκι μας μόνο».

«Θέλω δικαιοσύνη»

Κλείνοντας, η κυρία Μιράντα Πάντου ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων: «Θέλω να τιμωρηθούν αυτά τα άτομα απλά. Της είχαν πάρει και το κινητό, αλλιώς θα με έπαιρνε και θα μου έλεγε "μαμά έλα’". Να ξεβρομίσει όλη η κοινωνία από αυτή τη συμμορία, αυτό εύχομαι. Εγώ το παιδί μου το έχασα και δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να φύγω ποτέ από εδώ. Δεν φεύγω χωρίς το παιδί μου, εδώ είναι η θέση μου, μαζί με το παιδί μου».

13:02WHAT THE FACT

Μια ασθένεια - δολοφόνος καθόριζε για 74.000 χρόνια πού ζούσαν οι πρώτοι άνθρωποι

13:01ANNOUNCEMENTS

Υπερπλασία Προστάτη; Η τεχνολογία Laser δίνει τη λύση

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Όσα ζητάει η αντιπολίτευση θα οδηγούσαν σε ευρωπαϊκή εποπτεία

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Διαβήτης και άσκηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Τουρίστρια στην Κρήτη έπεσε σε λακούβα στο πεζοδρόμιο και τραυματίστηκε στο χέρι της

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι καβαλάρηδες τίμησαν το έθιμο του Αγίου Γεωργίου στους Γόννους Λάρισας

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Παρασκευή οι δημοτικοί υπάλληλοι

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: «Μου έδειχνε το όπλο και έλεγε ότι θα με σκοτώσει» - Ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου που δέχτηκε επίθεση μιλά στο Newsbomb

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου που είδε νεκρό τον γιο του στην πλατεία Ασυρμάτου

12:47ΦΑΡΜΑΚΟ

Καρκινογόνος ουσία σε προϊόντα απώλειας βάρους - Η προειδοποίηση του ΕΟΦ

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Παραμένει υπό κατάληψη από τους Φρουρούς της Επανάστασης το Epaminondas της Technomar του Γιουρούκου

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν λέει ότι έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια που επέβαλε στα Στενά του Ορμούζ

12:29LIFESTYLE

Η Σαρλίζ κατήργησε τα πουκάμισα

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου θα πέσει στο κενό

12:27ΕΛΛΑΔΑ

28 χρόνια από τον θάνατο του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

12:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντυπωσιασμένος ο Ντομπρόβσκις από τις μεταρρυθμίσεις, την εξέλιξη του χρέους και τη μείωση της ανεργίας

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Πιλότος που έβγαζε... σέλφι, προκάλεσε σύγκρουση μαχητικών στον αέρα

12:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σαν σήμερα πριν από 21χρονια αναρτήθηκε το πρώτο βίντεο στην ιστορία του Youtube

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου που είδε νεκρό τον γιο του στην πλατεία Ασυρμάτου

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της, πρώην βασίλισσα ομορφιάς- «Μαμά τι έκανες;» ουρλιάζει ο σύζυγος

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Από την δολοφονία της Ελευθερίας στην αυτοκτονία του φονιά - Το αιματοβαμμένο χρονικό που διέλυσε 2 οικογένειες και άφησε ορφανά 4 παιδιά

10:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Σφάξανε ένα παιδί» - Συγκλονίζει μαρτυρία κατοίκου στο Newsbomb για τη δολοφονία του 25χρονου

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

12:47ΦΑΡΜΑΚΟ

Καρκινογόνος ουσία σε προϊόντα απώλειας βάρους - Η προειδοποίηση του ΕΟΦ

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

11:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα στήριξης: Τα νέα ποσά για το επίδομα σε συνταξιούχους και ΑμεΑ, τι ισχύει για τα €150 ανά τέκνο – Αυξάνονται οι δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου θα πέσει στο κενό

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κοβέσι: «Σοκαριστικό ότι στην Ελλάδα όποιος διέπραττε απάτη κι επέστρεφε τα χρήματα έμενε ελεύθερος»

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Σαν αρχαία τραγωδία - Στο ίδιο σημείο με τον 25χρονο είχε πεθάνει ο παππούς του!

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι αγνοούμενοι ή νεκροί επιστήμονες της NASA - Με τι ασχολούνταν ο καθένας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

12:29LIFESTYLE

Η Σαρλίζ κατήργησε τα πουκάμισα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ