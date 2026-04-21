Κεφαλονιά: «Δεν την παγίδευσα» – Τα τελευταία λόγια που «δένουν» το μυστήριο του θανάτου της Μυρτούς

Snapshot Ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς αρνείται ότι την παγίδευσε ή ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο εξαφάνισής της.

Οι Αρχές εξετάζουν νέα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και τον 66χρονο από την Πρέβεζα που επικοινώνησε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ.

Δύο γυναίκες, μεταξύ αυτών μια 18χρονη και μια παιδική φίλη της Μυρτούς, πρόκειται να καταθέσουν για τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

Ο 66χρονος υποστηρίζει ότι είναι θύμα παγίδας και ότι δεν γνώριζε τη Μυρτώ.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξουν φως στα ερωτήματα της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, την ώρα που οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ μίας υπόθεσης με πολλαπλά ερωτήματα και αντικρουόμενες καταθέσεις. Νέα πρόσωπα προστίθενται στο «μικροσκόπιο» της έρευνας, ενώ μαρτυρίες και διάφοροι ισχυρισμοί από εμπλεκόμενους δημιουργούν ένα σκηνικό έντασης και αβεβαιότητας γύρω από τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας στο Αργοστόλι.

«Δεν την παγίδευσα»

Ενόσω οι Αρχές ερευνούν αν το άτυχο κορίτσι είχε εμπλακεί σε κυκλώματα ναρκωτικών και μαστροπείας, εξηγήσεις μέσα από τη φυλακή δίνει ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς.

Αρνείται ότι παγίδευσε τη Μυρτώ ή ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο να την εξαφανίσει, όπως ισχυρίζεται. Πέρα από τους τρεις κατηγορούμενους που είναι προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού, οι αστυνομικοί εξετάζουν και τον 66χρονο από την Πρέβεζα, ο οποίος φέρεται να επικοινώνησε και να έστειλε χρήματα στη 19χρονη το μοιραίο βράδυ. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για την ύπαρξη άλλων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Δύο γυναίκες φαίνεται πως μπορούν να ρίξουν φως στο μυστήριο της μοιραίας νύχτας στο ξενοδοχείο. Μία 18χρονη αναμένεται να καταθέσει, καθώς βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο μαζί με έναν 22χρονο κατηγορούμενο, δίπλα από εκείνο όπου ήταν η Μυρτώ με τον 23χρονο και τον 26χρονο.

Υπάρχει και μία παιδική φίλη της Μυρτούς, η οποία υποστηρίζει ότι η 19χρονη είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν από τον 23χρονο, ακόμη και για τη ζωή της. Η κατάθεσή της αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Ο 23χρονος έχει δηλώσει από το κελί του ότι δεν εμπλέκεται σε καμία εγκληματική οργάνωση και ότι η Μυρτώ ήταν φίλη του.

«Εκείνο το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα… Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται», ανέφερε.

Ο 66χρονος συνταξιούχος λογιστής από την Πρέβεζα είναι το πρόσωπο που έκανε βιντεοκλήση με τη Μυρτώ λίγο πριν εκείνη καταρρεύσει. Υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα παγίδας και ότι δεν γνώριζε το κορίτσι.

«Είμαι το θύμα, όχι ο εγκέφαλος», υποστήριξε, λέγοντας ότι ο 23χρονος τού ζήτησε χρήματα και ότι τον εκμεταλλεύτηκαν.

Παράλληλα, μυστήριο παραμένει και γύρω από το ενοικιαζόμενο κατάλυμα και τις κάμερες ασφαλείας, με την ιδιοκτησία να λέει ότι τα πλάνα παραδόθηκαν στην αστυνομία και δεν έχουν διαγραφεί αρχεία.

Πολλά από τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 19χρονης αναμένεται να απαντηθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

