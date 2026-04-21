Κεφαλονιά: «Χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία από την κάμερα», λέει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος

Ο ιδιοκτήτης και η μητέρα του αναμένεται να κληθούν από την ανακρίτρια για την υπόθεση της Μυρτούς.

Για το βράδυ του θανάτου της Μυρτώς στην Κεφαλονιά, μίλησε ο ιδιοκτήτης του καταλύματος το οποίο είχε νοικιάσει η 19χρονη λίγες ώρες πριν εκπνεύσει.

Ο ιδιοκτήτης, μιλώντας στο Star το μεσημέρι της Τρίτης, αναφέρθηκε στις κάμερες του καταλύματός του και υποστήριξε πως λειτουργούν. «Και οι δύο κάμερες που βρίσκονται στον χώρο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα δεν είναι κάμερες κλειστού κυκλώματος, είναι κάμερες IP, WI-FI, που ανιχνεύουν την κίνηση και ξεκινούν την καταγραφή. Πολλές φορές ο αισθητήρας μπορεί να χάσει κάποια πλάνα, δεν είναι ότι διαγράφονται», ισχυρίστηκε και εξήγησε ότι «τα δεδομένα διαγράφονται όταν εξαντληθούν τα gb στη μνήμη».

Σχετικά με την εξωτερική κάμερα, ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι «επειδή ήταν εκτός του κτιρίου και μεσολαβούσε αυτό το τοιχίο, δεν ήταν συνδεδεμένη με υπηρεσία cloud στο κινητό. Δεν πάει να πει ότι δεν έχει καταγράψει πλάνα. Η SD λογικά, με κάθε επιφύλαξη, έχει καταγράψει πλάνα από τον εξωτερικό χώρο».

«Χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία»

Επιπλέον, για όσα ακούστηκαν περί διαγραφής πλάνων, ο άνδρας σημείωσε ότι «δεν βλέπω πραγματικά για ποιο λόγο να βγει ένα τέτοιο χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία από την εξωτερική μου κάμερα», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν και άλλες κάμερες στη γειτονιά».

«Δεν υπάρχει βιβλίο κρατήσεων, φαίνονται μετά στις αποδείξεις. Η κράτηση έγινε από την άτυχη Μυρτώ και μέσω του IRIS που φαίνεται το όνομά της», είπε περαιτέρω για το μοιραίο βράδυ.

Κληθείς να απαντήσει στο αν υπήρχαν παράπονα για φασαρία εκείνο το βράδυ, ο ιδιοκτήτης ανέφερε πώς ό,τι πληροφορίες έχει θα τις δώσει στην ανακρίτρια αν ερωτηθεί.

«Εκείνη τη μέρα δεν έγινε άλλη κράτηση. Προσοχή, όμως, εδώ για να μην υπάρξει δεύτερο κυνήγι μαγισσών και αναγκάζομαι συνέχεια να βγαίνω, δεν πάει να πει ότι δεν υπήρχαν προγενέστερες κρατήσεις», υποστήριξε επιπλέον.

Σημειώνεται ότι, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος και η μητέρα του αναμένεται να κληθούν από την ανακρίτρια για την υπόθεση της Μυρτούς.

