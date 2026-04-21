Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

Νέο πρόσωπο εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση της Κεφαλονιάς - Εν αναμονή τοξικολογικών εξετάσεων και άρσης τηλεφωνικού απορρήτου για νέα στοιχεία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Οι αρχές ερευνούν μια 31χρονη γυναίκα που συνδέεται με τον 66χρονο από την Πρέβεζα και τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά.
  • Η 31χρονη φαίνεται να ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Μυρτούς και του 66χρονου, ενώ εξετάζονται και οι δραστηριότητές της στην Αθήνα.
  • Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να αποκαλύψουν σημαντικά νέα στοιχεία για την υπόθεση.
  • Ο 66χρονος έχει καταθέσει ως μάρτυρας και δεν είναι κατηγορούμενος, ενώ δεν υπάρχουν αποδείξεις για δια ζώσης συνάντησή του με τη Μυρτώ.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία για αδικήματα πέραν της ανθρωποκτονίας εκ παραλείψεως και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
Ακόμα ένα πρόσωπο έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των αρχών για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πρόκειται για μια 31χρονη γυναίκα που γνώριζε τον 66χρονο από την Πρέβεζα που το μοιραίο βράδυ που εξέπνευσε η 19χρονη της είχε στείλει χρήματα μέσω IRIS, τα οποία, όπως ισχύριζεται ο ίδιος, τα έστειλε αφού η Μυρτώ του είπε πως πιέζεται στο σπίτι της από τους γονείς της και θέλει να φύγει.

Η 31χρονη γυναίκα που προστίθεται στο κάδρο της υπόθεσης είχε επαφές και με τον 23χρονο φίλο της νεαρής κοπέλας και, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., στο πρόσφατο παρελθόν είχε δημιουργήσει μια ομαδική συνομιλία στο διαδίκτυο, στην οποία ήρθαν σε επαφή ο 66χρονος με τον 23χρονο και μετέπειτα και με τη Μυρτώ.

Ο ρόλος της γυναίκας εξετάζεται, καθώς φαίνεται να ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Μυρτούς και του 66χρονου. Οι αρχές εξετάζουν, επιπλέον, τις δραστηριότητες της 31χρονης στην Αθήνα, καθώς φαίνεται να έχει κάποια σχέση με τη νύχτα και με ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες είτε μέσω διαδικτύου, είτε διά ζώσης.

Δημογλίδου: «Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου μπορεί να δώσει άλλα δεδομένα στην υπόθεση»

Για την υπόθεση της Κεφαλονιάς μίλησε το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ανέφερε ότι αρκετά ψηφιακά πειστήρια είναι προς εξέταση στη Διεύθυνση Ερευνών.

Η ίδια σημείωσε πως περισσότερο φως στην υπόθεση θα ρίξουν τόσο οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν αναλυτικά την αιτία θανάτου της 19χρονης, όσο και όσα προκύψουν από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου που έχουν ζητηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. και αφορούν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τον θάνατο της Μυρτούς.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα, τα οποία δεν έχουν προκύψει κατά την προανάκριση», ανέφερε επιπλέον η κ. Δημογλίδου, η οποία σχολιάζοντας τον ρόλο του 66χρονου στην υπόθεση, δήλωσε πως ο άνδρας «εμφανίστηκε αυτοβούλως στην αστυνομική υπηρεσία και έχει καταθέσει ως μάρτυρας», σημειώνοντας πως «δεν είναι κατηγορούμενος για κάποιο αδίκημα», παρά μόνο, προς το παρόν, «εξετάζεται το πώς γνώριζε την κοπέλα».

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι είχε συναντηθεί διά ζώσης με τη Μυρτώ, ωστόσο όπως είπε η κ. Δημογλίδου «η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου μπορεί να δώσει άλλα δεδομένα στην υπόθεση».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι έως τώρα «δεν έχει προκύψει το αδίκημα της μαστροπείας, ούτε κάποιο άλλο αδίκημα πέραν των αδικημάτων της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών».

